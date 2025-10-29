Κέρδη για τους μετόχους, συμψηφισμός αυξήσεων για εργαζόμενους

Η οικονομική ευημερία της Εθνικής Τράπεζας με κέρδη 700 εκατ. ευρώ μόνο το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα, που φαίνεται να δοκιμάζει τόσο τις αντοχές του προσωπικού όσο και την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού.

Τελευταίο κρούσμα εργοδοτικής αναλγησίας η «λήξη συνεργασίας» με έναν από τους εκατοντάδες ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, ύστερα από 13 χρόνια, μόνο και μόνο λόγω της χρήσης αναρρωτικών αδειών. Η διοίκηση δεν μπήκε στον κόπο να αναπροσαρμόσει τον όγκο της δουλειάς και δεν αναγνώρισε ότι ο ίδιος έθεσε σε δεύτερη μοίρα μυοσκελετικό πρόβλημα, ώστε να διεκπεραιώσει εκκρεμείς υποθέσεις.

Την ανάκληση της άδικης -όπως τη χαρακτηρίζουν- απόφασης ζητούν συνδικαλιστικοί φορείς, που καταγγέλλουν ότι ούτε την αύξηση του κατώτατου μισθού δεν έλαβαν πολλοί συνάδελφοί τους που ανήκουν σε τρίτες εταιρείες, με το σύνολο των χαμηλόμισθων να αυξάνεται μέσω προσλήψεων για εξάωρη απασχόληση.

Eπιλεκτικές αυξήσεις

Εντύπωση προκαλούν οι επιλεκτικές αυξήσεις αντί για την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος για οριζόντιες αυξήσεις. Ο Σύλλογος Δανειζόμενου Προσωπικού Τομέα διέψευσε σε πρόσφατη ανακοίνωσή του τους ισχυρισμούς της διοίκησης ότι οι αυξήσεις έγιναν κατόπιν αξιολόγησης.

«Πότε και με ποια διαδικασία έγινε αξιολόγηση; Με ποια κριτήρια; Εγινε αξιολόγηση χωρίς να το γνωρίζουν οι αξιολογούμενοι; Ουδέποτε, ούτε τώρα ούτε στο παρελθόν, έχει γίνει αξιολόγηση ειδικά σε εργαζόμενους μέσω της Mellon» τόνισε ο Σύλλογος Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα (ΣΥΔΑΠΤΤ), απαιτώντας εξίσωση των αμοιβών με εκείνες που προβλέπονται από την Κλαδική Σύμβαση της ΟΤΟΕ και την Επιχειρησιακή Σύμβαση της Εθνικής, ανάλογα με προϋπηρεσία, τυπικά προσόντα, οικογενειακή κατάσταση κάθε εργαζόμενου.

Η κίνηση Πρόταση Προοπτικής κατήγγειλε επίσης ότι όσοι είχαν μετακινηθεί για τις ανάγκες υπηρεσιών της τράπεζας δεν θα λάβουν τις μικρές αυξήσεις 2%-4% της νέας σύμβασης, εξαιτίας συμψηφισμού που επιβάλλει για πρώτη φορά η Εθνική μονομερώς με το «κουτάκι διαφοράς» για να μην έχουν τότε μισθολογικές μειώσεις, ενώ εάν είχαν μείνει στις προηγούμενες θέσεις τους θα λάμβαναν τώρα τα προβλεπόμενα.

«Με τόσα κέρδη, με τέτοιο πάρτι εκατομμυρίων, με τόσες προσλήψεις καθημερινά χρυσοπληρωμένων συμβούλων από την αγορά, είναι ντροπή να “κλέβουν” ακόμα και λίγα ευρώ από εμάς» πρόσθεσε η κίνηση επισημαίνοντας ότι το προσωπικό του τραπεζικού δικτύου μειώνεται και πολλά καταστήματα είτε κλείνουν (οριστικά σε Μουζάκι, Κρέστενα και Αιγείρα) είτε λειτουργούν με ένα μηχάνημα και έναν εργαζόμενο.

Δυσμενείς αλλαγές

Στο μεταξύ εκφράζονται ανησυχίες ότι οι εργασιακές συνθήκες θα επιδεινωθούν περαιτέρω για όλους τους υπαλλήλους από την επιχειρούμενη αλλαγή του Κανονισμού Εργασίας μέσω εν κρυπτώ διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην τράπεζα και την πλειοψηφούσα ΔΗΣΥΕ σχετικά με θέματα προσλήψεων, απολύσεων, προαγωγών και τοποθετήσεων στις ανώτερες θέσεις.

Για νομική, δημοκρατική και δεοντολογική εκτροπή έκανε λόγο ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα (ΣΥΤΑΤΕ) ζητώντας την αναστολή της διαδικασίας και την άρση αποκλεισμού των υπόλοιπων εκπροσώπων των εργαζομένων.

Στη Δικαιοσύνη η ΕΚΠΟΙΖΩ

Παράλληλα, «βροχή» συνεχίζουν να πέφτουν τα παράπονα από τους πελάτες για την ταλαιπωρία στην εξυπηρέτηση και κυρίως για την αυτόματη μετατροπή λογαριασμών από «απλού ταμιευτηρίου/απλού τρεχούμενου» σε «λογαριασμό προνομίων» με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ για δωρεάν υπηρεσίες, όπως η μεταφορά χρημάτων έως 500 ευρώ ημερησίως μέσω IRIS Payments, τα εμβάσματα μέσω digital banking μέχρι 5.000 ευρώ και απεριόριστες πληρωμές λογαριασμών μέσω πάγιων εντολών digital banking ή ATM.

Από τον περασμένο Ιούλιο η ΕΚΠΟΙΖΩ εξηγούσε πως οι νέοι όροι θα έπρεπε να γίνουν αποδεκτοί από τους καταναλωτές, γιατί η λογική που ακολουθεί η Εθνική, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του δικαιούχου, επιβαρύνει τους πελάτες, ιδίως όσους ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την εναντίωσή τους. Και ζητούσε από το υπουργείο Ανάπτυξης, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή να παρέμβει άμεσα και να απαγορεύσει τη χρήση καταχρηστικών συμβατικών όρων.

Πλέον η Ενωση εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά για να προστατεύσει τους καταναλωτές. «Θεωρούμε αθέμιτη εμπορική πρακτική αυτό που εφήρμοσε η τράπεζα, η οποία μετατρέπει μονομερώς τους λογαριασμούς σε προνομιακούς και μόνο εφόσον αντιδράσει ο καταναλωτής και δεν το δεχτεί, μόνο τότε, θα διατηρηθεί ο παλιός λογαριασμός. Συζητάμε να δρομολογήσουμε περαιτέρω ενέργειες, δικαστικές πλέον, για να προασπιστούμε τα δικαιώματα και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών, που θεωρούμε ότι θίγονται» δήλωσε στην «Εφ.Συν.» η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.

Τι υποστηρίζει η Εθνική

Από την πλευρά της η Εθνική υποστήριξε στην απάντησή της στην ΕΚΠΟΙΖΩ τον περασμένο Αύγουστο ότι δεν υφίσταται ζήτημα, επειδή παρείχε εξατομικευμένη ενημέρωση για τον λογαριασμό προνομίων και ότι το όφελος για την πελατεία είναι προφανές, επειδή η πλειοψηφία την επέλεξε.

Τέλος, από τη διεύθυνση της τράπεζας επιμένουν πως αυτή λειτουργεί με γνώμονα το νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο, με τις αρχές διαφάνειας, ενημέρωσης και προστασίας του κοινού, προσφέροντας ποικίλες εναλλακτικές υπηρεσίες επί των οποίων ο πελάτης έχει την «ελευθερία επιλογής» βάσει των αναγκών και του συναλλακτικού του προφίλ.