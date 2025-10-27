Ενα «ταξίδι» στην ιστορία και την αρχιτεκτονική ταυτότητα του Πειραιά του 19ου αιώνα

Με στόχο την ανάδειξη του έργου και της συμβολής του Ιωάννη Λαζαρίμου, του αρχιτέκτονα και δημοτικού μηχανικού που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του Πειραιά, στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά διοργάνωσε έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά με θέμα «Ο αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος». Μέσα από αυθεντικά αρχιτεκτονικά σχέδια, σπάνιο φωτογραφικό υλικό και τεκμήρια από ιστορικά αρχεία, ξεδιπλώνεται το πολυσχιδές έργο του Ιωάννη Λαζαρίμου.

Η έκθεση, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, αναδεικνύει τη συμβολή του αρχιτέκτονα στην ανέγερση δημόσιων κτιρίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ναών και κοινωνικών υποδομών, με κορυφαίο έργο του το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το οποίο φέτος συμπληρώνει 130 χρόνια από τα εγκαίνιά του.

Διάρκεια

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 25 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν θεματικές ξεναγήσεις, διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, που έγιναν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης χαρακτήρισε τον Ιωάννη Λαζαρίμο εξέχουσα προσωπικότητα και, όπως εξήγησε, στόχος του δήμου είναι να προσελκύσουν στην έκθεση σχολεία, δημότες και επισκέπτες της πόλης, ώστε να γνωρίσουν την ιστορία και το έργο του Λαζαρίμου, καθώς αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την πόλη.

«Ταξίδι» στην ιστορία της πόλης χαρακτήρισε την έκθεση για τον Ιωάννη Λαζαρίμο η διευθύντρια Πολιτισμού, Ευαγγελία Μπαφούνη, ένα «ταξίδι» στο πώς δημιουργήθηκε ο Πειραιάς και πώς τον οραματίστηκε «ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε μόνο σπουδαίος αρχιτέκτονας, αλλά λειτουργός του δημοσίου συμφέροντος» υποστήριξε και επισήμανε:

«Ο Ιωάννης Λαζαρίμος δεν ήταν απλώς δημιουργός κτιρίων, ήταν ένας άνθρωπος που εργάστηκε με αφοσίωση για τη συνολική διαμόρφωση της πόλης, από τα λιμάνια και την οργάνωση του Αλίπεδου, των σημερινών Καμινίων, έως τα δημόσια κτίρια, με επιστέγασμα όλων το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά».

Κεντρική ομιλήτρια στα εγκαίνια της έκθεσης ήταν η Αμαλία Ανδρουλιδάκη, δρ αρχιτέκτων μηχανικός, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Εργων του υπουργείου Πολιτισμού, η οποία χαρακτήρισε τον Ιωάννη Λαζαρίμο έναν εξέχοντα αρχιτέκτονα που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του Πειραιά, τόσο σε πολεοδομικό όσο και σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, ενώ ανέφερε ότι πρόκειται για μια σημαντική προσωπικότητα της οποίας το έργο δεν έχει τύχει της αναγνώρισης που του άξιζε, καθώς ακόμη και το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ελάχιστοι γνωρίζουν ότι αποτελεί δική του δημιουργία.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Νίκος Μπελαβίλας, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία του γεγονότος ότι, για πρώτη φορά, ο Πειραιάς τιμά έναν από τους σημαντικότερους Ελληνες μηχανικούς, τον Ιωάννη Λαζαρίμο, έναν εκπρόσωπο της γενιάς που συνέβαλε καθοριστικά στον εξελληνισμό των ελληνικών τεχνικών έργων. Επίσης χαιρέτησε και η δρ αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Σταματίνα Μαλικούτη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της ξεχωριστής έκθεσης, μέσα από την οποία παρουσιάζεται ένας ολοκληρωμένος κύκλος έργων του δημοτικού μηχανικού, σε μια περίοδο που η πόλη γνώριζε έντονη αναπτυξιακή δραστηριότητα.

Πληροφορίες: Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 10.00-14.00 & 17.00-20.00. Σάββατο & Κυριακή, 10.00-14.00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 4409 0152