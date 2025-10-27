40 εκατ. προκαταβολή, 0% υλοποίηση

«Μια εικόνα χίλιες λέξεις», δηλαδή μια εικόνα μπορεί να πει μια ολόκληρη ιστορία που θα χρειάζονταν χίλιες λέξεις για να αποδοθεί. Στην περίπτωση που εξετάζουμε σε αυτό το άρθρο, ισχύει το «ένα πρόγραμμα, χίλιες λέξεις»: ένα πρόγραμμα που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης το 2022, οι προτάσεις αξιολογήθηκαν τον Ιούλιο του 2025 και τώρα εξετάζονται οι ενστάσεις, αλλά στα τέλη του 2024 καταγράφονταν πληρωμές για την υλοποίησή του 40 εκατ. ευρώ, όσο το ήμισυ του προϋπολογισμού του! Απίθανο κι όμως γνήσια ελληνικό, καθώς το «μαγείρεμα» με τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ έχει αναχθεί σε ανώτατο επίπεδο και έχει μετατραπεί σε εθνικό σπορ...

Η ιστορία αυτού του προγράμματος έχει κερδίσει επανειλημμένα το ενδιαφέρον του Τύπου, αναγκάζοντας τον πρωθυπουργό να παραδεχθεί εμμέσως πλην σαφώς τα μεγάλα προβλήματα «Δεν είμαι ικανοποιημένος για το πρόγραμμα, δικαιολογημένα τα παράπονα», δήλωση στις 16/9/2025). Αλλωστε, μια σύντομη παρουσίαση της πορείας του προγράμματος δεν επιτρέπει σε κανέναν να δηλώσει ικανοποιημένος.

«Μασάζ» διαρκείας

Το Πρόγραμμα «Trust Your Stars» (ΟΠΣ: 5180664) εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο ΤΑΑ στις 11/10/2022 (ΑΔΑ: ΡΤΝΗ-ΘΞΡ) με προϋπολογισμό 97.038.221 ευρώ.

Από κει και ύστερα, αρχίζει το... μασάζ:

● Με τροποποιητική απόφαση στις 5/12/2023 (ΑΔΑ: 9ΗΕΕΗ-ΒΩ6) αφαιρέθηκε το ΕΛΙΔΕΚ ως συμπράττων φορέας και αυξήθηκε ο προϋπολογισμός σε 103.667.691,4 ευρώ. Στον συνδυασμό τους, αυτές οι δύο αποφάσεις δημιουργούν τον συνειρμό «χωρίς το ΕΛΙΔΕΚ θα κάνουμε περισσότερα» ή «χωρίς το ΕΛΙΔΕΚ θα κινηθεί περισσότερο χρήμα». Ποιος είναι αυτός που έφυγε; Ο ΕΛΙΔΕΚ είναι το Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας. Πέραν όλων των άλλων, λειτουργεί με πιστοποιημένο μητρώο αξιολογητών. Φαίνεται πως παρ’ όλα αυτά, ήταν «ακατάλληλο» για συμπράττων φορέας...

● Με νέα τροποποιητική απόφαση στις 12/3/2024 (ΑΔΑ: Ψ37ΦΗ-ΩΛΟ) μειώθηκε ο προϋπολογισμός του έργου σε 80.835.451 ευρώ.

● Αφού... αποβλήθηκε το ΕΛΙΔΕΚ, όλα κύλησαν... ομαλά. Ετσι, φτάσαμε στον Ιούλιο του 2025 (!) για να εγκριθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα. Αυτή εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουλίου 2025. Η ημερομηνία σύστασης της επιτροπής αξιολόγησης ήταν η 2α Μαΐου 2025. Η Επιτροπή αξιολόγησης υπέβαλε τα πρακτικά της στις 18 Ιουλίου 2025. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν ήταν 1.241 και αξιολογήθηκαν σε διάστημα δυόμισι μηνών, από τη 12μελή επιτροπή αξιολόγησης.

Ωστόσο, ούτε έτσι έγινε κατορθωτό να ξεκινήσει το πρόγραμμα, καθώς τα αποτελέσματα τέθηκαν υπό αμφισβήτηση. 203 δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι προτάσεις απορρίφθηκαν, υπέβαλαν ένσταση στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος και αναμένεται η συγκρότηση από την υπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων.

Ακόμη χειρότερα, είδαν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες ότι ο ορισμός των αξιολογητών έγινε με κριτήρια που ποτέ δεν ανακοινώθηκαν, ότι η αξιολόγηση ήταν fast track (ότι οι αξιολογήσεις έμοιαζαν με copy paste και είχαν εμφανή λάθη, ότι χρησιμοποιήθηκε και το ΑΙ για να ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις σε τόσο σύντομο χρόνο).

Ξεκίνησαν μόνο οι προκαταβολές

Το αποτέλεσμα είναι ότι φτάνουμε στον Νοέμβριο του 2025, απομένουν 10 μήνες για τη λήξη της περιόδου υλοποίησης των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την οριστική ανάδειξη των δικαιούχων! Είναι λοιπόν περισσότερο από βέβαιο ότι δεν προλαβαίνει να υλοποιηθεί εντός χρόνου.

Παρ’ όλα αυτά, με την απόφαση αρ. πρωτ. 364 στις 10/2/2025 του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Γ.Γ. ΠΔΕ και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 93ΞΛΗ-ΥΨ1), την οποία υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, φαίνεται, στη σελίδα 6 κωδικός έργου 2022ΤΑ04700019, ότι το έργο Trust Your Stars έχει πληρωμές 40.417.725,60 ευρώ μέχρι την 31.12.2024! Στο σύνολό τους οι πληρωμές που καταγράφονται στην απόφαση έχουν περιληφθεί στο αίτημα πληρωμής προς την Ε.Ε. της 20/12/2024 και εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2025! Προκύπτουν λοιπόν κρίσιμα ερωτήματα:

● Αυτά τα 40 εκατ. ευρώ που εκταμιεύτηκαν, σε ποιους έχουν καταβληθεί ώστε να γίνεται λόγος για πληρωμές; Εχουν μεταβιβαστεί στον φορέα υλοποίησης, δηλαδή το υπουργείο Παιδείας; Σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε όντως για πληρωμές; Αν όχι, πού... βρίσκονται από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ακόμη τελικοί δικαιούχοι;

● Αν, όπως είναι σχεδόν βέβαιο, το έργο απενταχθεί, τι θα γίνει με αυτά τα 40 εκατομμύρια;

● Αν, όπως ακούγεται, το έργο θα «μετακομίσει» στο ΕΣΠΑ, ποιος θα καταβάλει τα 40 εκατ.; Το να ζητηθεί να δοθεί το σύνολο του προϋπολογισμού (80 εκατ.) από το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ ενώ τα μισά έχουν περιληφθεί σε αίτημα πληρωμής στο πλαίσιο του ΤΑΑ, δεν θα συνιστούσε απάτη κατά της Ε.Ε;

● Αν τα 40 εκατ. τελικά χαθούν και επιβαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δεν θα πρόκειται για απώλεια ευρωπαϊκών πόρων που όχι απλώς χάνονται αλλά επιβαρύνουν τον ελληνικό προϋπολογισμό;