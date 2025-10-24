Εθνικό σχέδιο ζητούν οι εταιρείες κρουαζιέρας

Τη δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας από την ελληνική κυβέρνηση μαζί με τη βιομηχανία του κλάδου, το οποίο θα συνοδεύεται από σχετικό χρονοδιάγραμμα για επενδύσεις και την υποστήριξη νέων προορισμών στην Ελλάδα, προτείνει η Διεθνής Ενωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA). Η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης της CLIA «Το Ταξίδι - The Voyage» στο Ιδρυμα Ευγενίδου, που ήρθε ως συνέχεια της καμπάνιας της, η οποία μέσα από μια σειρά βίντεο ενισχύει τη φωνή της κοινότητας της κρουαζιέρας στην Ελλάδα.

Στην πρόταση αυτή, αλλά και σε πολλά άλλα που αφορούν τον κλάδο, αναφέρθηκε η Μαρία Δεληγιάννη, διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, λέγοντας πως η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 55% της κίνησης κρουαζιέρας στη χώρα μας συγκεντρώνεται σε μόλις τρία λιμάνια, στον Πειραιά, στη Σαντορίνη και στη Μύκονο. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζουν, όπως σημείωσε, τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών και να αναπτύξει νέους προορισμούς. Αναφερόμενη στην πρόταση της CLIA για τη δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Κρουαζιέρας στην Ελλάδα, είπε ότι αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του τέλους κρουαζιέρας, αξιολογώντας τις ανάγκες για λιμενικές υποδομές, για ανάπτυξη και τις προωθητικές ενέργειες που απαιτούνται σε κάθε προορισμό.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης της CLIA για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και πρακτικές για το 2025. Σύμφωνα με αυτήν, 45 εταιρείες κρουαζιέρας, που αντιπροσωπεύουν το 90% της παγκόσμιας δυναμικότητας, είναι μέλη της CLIA. Συνολικά, αυτές οι εταιρείες-μέλη διαχειρίζονται 310 πλοία και 637.847 κλίνες, ενώ 52 νέα πλοία αναμένονται μέχρι το 2036.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ηλεκτροδότηση των πλοίων από ξηράς, που επιτρέπει στα πλοία να σβήνουν τις μηχανές τους ενώ βρίσκονται στο λιμάνι, μειώνοντας τις εκπομπές έως και 98%. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων-μελών της CLIA, με δυνατότητα χρήσης OPS (Χερσαία Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας) έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2018. Σήμερα, 166 πλοία μπορούν να συνδεθούν στο λιμάνι, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτά τα πλοία αντιπροσωπεύουν το 58% του στόλου και το 65% της παγκόσμιας επιβατικής χωρητικότητας. Εως το 2036, αναμένεται να βρίσκονται σε λειτουργία 273 πλοία που θα μπορούν να συνδεθούν με OPS. Ωστόσο μόνο 41 από τα λιμάνια στα οποία προσεγγίζουν κρουαζιερόπλοια παγκοσμίως (λιγότερο από 3%) διαθέτουν θέση ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιου με OPS, σημειώνοντας αύξηση 8 λιμένων από πέρυσι.

Στην έκθεση ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα πλοία που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πολλαπλά καύσιμα. Τονίζεται η ανάγκη λειτουργίας κινητήρων πολλαπλών καυσίμων, καθώς αυτή παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για τη χρήση καυσίμων μηδενικών και σχεδόν μηδενικών εκπομπών. Ο αριθμός των πλοίων που λειτουργούν με κινητήρες πολλαπλών καυσίμων και μπορούν να αλλάξουν από συμβατικά καύσιμα σε καύσιμα μηδενικών και σχεδόν μηδενικών εκπομπών, τόσο στο λιμάνι όσο και εν πλω, έχει αυξηθεί από ένα μόνο πλοίο το 2018 σε 19 πλοία σήμερα, τα οποία είναι πλοία διπλού καυσίμου. Εως το τέλος του 2025 προβλέπεται ότι θα βρίσκονται σε λειτουργία 23 πλοία με κινητήρες ευέλικτης χρήσης καυσίμου, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου κρουαζιερόπλοιου με δυνατότητα τριπλού καυσίμου.Εως το 2036, προβλέπεται να δρομολογηθούν 32 πλοία με κινητήρες πολλαπλών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων 7 ικανών να χρησιμοποιούν μεθανόλη και 25 ικανών να χρησιμοποιούν LNG.

