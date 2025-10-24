Πολλές κακές δουλειές για τους πτυχιούχους

Σε απαράδεκτα υψηλό ποσοστό οι νέοι και οι νέες άλλα σπουδάζουν και σε άλλο εργασιακό αντικείμενο καταλήγουν, παραμένουν άνεργοι ή και εκτός εργατικού δυναμικού από το χάσμα δεξιοτήτων και εργασιακού «στάτους», βιώνουν εργασιακή υποβάθμιση και ειδικότερα απαξίωση των σπουδών τους ως εργαλείου εύρεσης εργασίας

«Πολλές και καλές δουλειές» υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ξεκίνημα της πρώτης πρωθυπουργικής του θητείας. Η υπόσχεση συνοδεύτηκε από ιδιαίτερη απεύθυνση προς τη νεολαία: οι «πολλές και καλές δουλειές» όχι μόνο θα ανέκοπταν το brain drain, αλλά θα ανέστρεφαν την τάση επιτυγχάνοντας το brain gain. Βαδίζουμε στον 6ο χρόνο ύστερα από την πρωθυπουργική υπόσχεση κι αυτή δεν επαληθεύεται από τα στοιχεία. Οχι μόνο γενικά, για το σύνολο του εργατικού δυναμικού, αλλά και για τη νεολαία ιδιαίτερα.

Τα ευρήματα της «Ειδικής έρευνας για τους νέους στην αγορά εργασίας» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που δημοσιεύτηκε χθες, δεν τεκμηριώνουν την πρωθυπουργική υπόσχεση - το αντίθετο...

Ας κωδικοποιήσουμε εξαρχής τα βασικά ευρήματα της έρευνας, η οποία αφορά άτομα ηλικίας 15-34 ετών:

● Ποσοστό 32,5% των άνεργων και ποσοστό 27,2% των εκτός εργατικού δυναμικού των ατόμων της ηλικιακής αυτής ομάδας έχει επίπεδο εκπαίδευσης ανώτερο από τις εργασιακές απαιτήσεις.

● Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 20,1% για τους απασχολούμενους της ηλικιακής ομάδας και 22% για το σύνολο.

● Τα ποσοστά των ατόμων της ηλικιακής ομάδας που έχουν δεξιότητες ανώτερες του επιπέδου εκπαίδευσης, εκτινάσσονται καθώς ανεβαίνουμε τις εκπαιδευτικές βαθμίδες από την κατώτερη, στη μέση και στην ανώτερη/ανώτατη. Ξανά, τα ποσοστά των ανέργων και των εκτός εργατικού δυναμικού που τα χαρακτηρίζει χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ εργασιακών απαιτήσεων και επιπέδου εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλότερα για τις υπο-ομάδες των ανέργων και εκτός εργασίας.

● Οσον αφορά το ποσοστό ατόμων κατά αντικείμενο σπουδών και βαθμό αντιστοιχίας του με τις εργασιακές απαιτήσεις, τα ποσοστά της υποομάδας με μικρό βαθμό/καθόλου αντιστοιχίας μεταξύ αντικειμένου σπουδών και εργασιακών απαιτήσεων είναι μεγαλύτερα του 20% σε 9 από τα 11 αντικείμενα εκπαίδευσης της σχετικής λίστας.

● Στα επαγγέλματα υπάλληλοι γραφείου, ειδικευμένοι γεωργοί και χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά, πάνω από 20%, αναντιστοιχίας μεταξύ του αντικειμένου σπουδών και του αντικειμένου της εργασίας.

Τα ευρήματα αυτά τεκμηριώνουν ότι μεγάλο ποσοστό των νέων ηλικίας 15-34 ετών εξακολουθεί να αποθαρρύνεται από τις εργασιακές συνθήκες και ευκαιρίες στη χώρα του. Κατά αξιόλογο μέρος τους, οι αιτίες του brain drain παραμένουν. Οι νέοι και οι νέες, σε αξιόλογα ποσοστά:

α) «Καταλήγουν» να εργάζονται σε δουλειές που οι ίδιοι αισθάνονται ότι είναι «κακές», σε αναντιστοιχία με τις δεξιότητες και την εκπαίδευσή τους και, προφανώς, με τις «νόμιμες» προσδοκίες τους. Ξεκινούν την εργασιακή/επαγγελματική τους πορεία αποθαρρημένοι και με αίσθημα απαξίωσης.

β) Αλλα σπουδάζουν και σε άλλο εργασιακό αντικείμενο καταλήγουν. Με λίγα λόγια, οι σπουδές τους αποδεικνύονται «άσκοπες» από την άποψη της επαγγελματικής αποκατάστασης. Και αυτό δεν αφορά κάποια ξεπερασμένα από τις εξελίξεις επαγγέλματα, αλλά επαγγέλματα αιχμής. Η κυβέρνηση φαίνεται να πιστεύει ότι το πρόβλημα θα διορθωθεί με τη δημιουργία μιας πριμοδοτούμενης αγοράς ιδιωτικών κολεγίων χαμηλής ποιότητας.

γ) Παραμένουν άνεργοι ή και εκτός εργατικού δυναμικού και αυτό σχετίζεται με την αίσθηση εργασιακής υποβάθμισης και απαξίωσης, αλλά και ειδικότερα απαξίωσης των σπουδών τους ως εργαλείου εύρεσης εργασίας.

Αν στα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας προσθέσουμε το «βαλκανικό» μάνατζμεντ ανθρώπινου δυναμικού, το πρόβλημα του χαμηλού εισοδήματος, τις διαλυμένες από κάθε λογής «ευελιξίες» εργασιακές σχέσεις (με τους νέους και τις γυναίκες να είναι τα κατεξοχήν θύματα) και το υψηλό ποσοστό ανεργίας στη νεολαία, αν προσθέσουμε και τα προβλήματα και τα εμπόδια στην ίδια την εκπαίδευση, που οι πολιτικές της κυβέρνησης διογκώνουν, προκύπτει η απάντηση στο «γιατί» υψηλό ποσοστό των νέων εξακολουθεί να «ψάχνεται» για να φύγει και να εργαστεί στο εξωτερικό και γιατί ακόμη υψηλότερο ποσοστό όσων έφυγαν διστάζουν να επιστρέψουν - ποιος ρισκάρει να ξαναπέσει στα «νύχια» της εργασιακής ανασφάλειας και υποβάθμισης ή και της ανεργίας;

Και για ποια Ελλάδα, ρε γαμώτο;