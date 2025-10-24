Στον Αρειο Πάγο τα δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου

«Ο Αρειος Πάγος οφείλει να συγκλίνει με τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε.», λέει η πρόεδρος του Συλλόγου, Δ. Σονιάδου • Στις 3 Νοεμβρίου η συζήτηση για το θέμα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου.

Σε μαζική, ενεργό συμμετοχή κατά την εκδίκαση νέας προσφυγής εναντίον τριών συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Alpha) καλεί τους δανειολήπτες ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ), στις 5 Δεκεμβρίου, στον Αρειο Πάγο. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, στα δικόγραφα που θα εξεταστούν συμμετέχουν πάνω από 3.000 δανειολήπτες που έχουν πέσει θύματα της ρήτρας ελβετικού φράγκου, η ενεργοποίηση της οποίας μετά την αλλαγή της ισοτιμίας έναντι του ευρώ, εκτόξευσε το κόστος εξόφλησης των στεγαστικών δανείων τους ακόμη και στο διπλάσιο.

Η πρώτη συλλογική προσφυγή δανειοληπτών στον Αρειο Πάγο είχε στραφεί κατά της Eurobank, στην οποία είχαν συναφθεί τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου, ωστόσο το ανώτατο δικαστήριο το 2021 (Απόφαση 948 / 2021) είχε δικαιώσει την τράπεζα, ενώ δεν είχε ανταποκριθεί στο αίτημα των δανειοληπτών να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Ο ΣΥΔΑΝΕΦ και οι δανειολήπτες, που έχουν καταθέσει τις νέες συλλογικές προσφυγές κατά των άλλων τριών συστημικών τραπεζών, προσδοκούν να ανατρέψουν την προηγούμενη απόφαση.

«Πιστεύουμε στη Δικαιοσύνη και ποτέ δεν χάσαμε την εμπιστοσύνη μας σε αυτήν. Με δεδομένο αυτό υποβάλαμε τον Νοέμβριο του 2021 στην Ε.Ε. καταγγελία κατά της Ελλάδος, για παραβίαση του άρθρου 267 Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΣΛΕΕ) από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αφού αυτό παράβλεψε την υποχρέωσή του να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ για την ορθή ερμηνεία των διατάξεων της Οδηγίας 93/13», υπενθυμίζει σχετικά η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σονιάδου. Και υπογραμμίζει ότι η αρνητική απόφαση του Α.Π. έπληξε το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δικαστικό σύστημα.

Οπως τονίζει ο ΣΥΔΑΝΕΦ, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας το 2021 ερμήνευσε το δίκαιο περί προστασίας του καταναλωτή (νόμος 2251/1994) με τρόπο αντίθετο προς το υπέρτερο ενωσιακό δίκαιο. Επομένως, το δικαστικό σκέλος του αγώνα των δανειοληπτών είναι ακόμη ανοικτό. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει κρίνει την υπόθεση της νομιμότητας των δανειακών συμβάσεων σε ελβετικό φράγκο με βάση την ισχύουσα Ενωσιακή νομολογία, τις αποφάσεις Ανώτατων δικαστηρίων Χωρών μελών της Ενωσης, αποφάσεις του ΔΕΕ που θεωρούν τη ρήτρα καταχρηστική. «Οφείλει ο Αρειος Πάγος να συγκλίνει με τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. και είμαστε βέβαιοι πως αυτή τη φορά θα το πράξει», λέει η πρόεδρος του ΣΥΔΑΝΕΦ Δ. Σονιάδου.

Υπενθυμίζεται ότι μια ακόμη ευκαιρία προβολής του θέματος στην Ε.Ε. θα δοθεί τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου αναφοράς που συντάχθηκε από την άλλη συλλογικότητα των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, την «Πρωτοβουλία Συσπείρωση και Δράση«.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, συνεχίζεται επ’ αόριστον αναβολή της νομοθετικής ρύθμισης που έχει υποσχεθεί από τις αρχές του έτους.