Ευλογιά αιγοπροβάτων - Αρβανίτης: Η ολιγωρία της κυβέρνησης ήταν καταστροφική

Ανακοίνωση οξείας κριτικής κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπό τον Κώστα Τσιάρα, εξέδωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και σντιπρόεδρος της ευρωομάδας της Αριστεράς Κώστας Αρβανίτης, μετά την πολύ καθυστερημένη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για το πρόβλημα της ευλογιάς των αιγοπροβάρων, μια καθυστέρηση η οποία γέννησε πολύ μεγάλους κινδύνους για την κτηνοτροφική παραγωγή και την επιβίωση των κτηνοτρόφων.
Ολόκλητη η ανακοίνωση του Κ. Αρβανίτη:
«Μπορεί να άργησε μήνες, αλλά τελικά η κυβέρνηση ανακάλυψε την… ανάγκη για “Εθνική Επιτροπή Ευλογιάς”.
Με πάνω από 357.000 θανατωμένα ζώα, ανυπολόγιστες οικονομικές απώλειες και έναν ολόκληρο κλάδο στο χείλος της κατάρρευσης, η κυβέρνηση θυμήθηκε —πολλούς μήνες μετά το ξέσπασμα της κρίσης— να συγκροτήσει επιτροπή για να «διαχειριστεί» την κατάσταση που η ίδια άφησε να ξεφύγει.
Και όλα αυτά, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει έτοιμη να προσφέρει βοήθεια, την οποία η ελληνική κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να ζητήσει.
Ήδη από τον Ιούλιο, έχουμε καταθέσει σειρά ερωτήσεων προς την Κομισιόν, ζητώντας την άμεση στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων από την ΕΕ.
Στην πιο πρόσφατη ερώτηση μας, στις αρχές Οκτωβρίου, ζητήσαμε από την Επιτροπή να απαντήσει:
- Αν υπάρχει εγκεκριμένο από την ΕΕ εμβόλιο για το στέλεχος που έχει εισέλθει στην Ελλάδα.
- Αν η ελληνική κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτημα ή εκφράσει πρόθεση για εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού. Και —το πιο κρίσιμο για τους παραγωγούς—
- Αν, σε περίπτωση εφαρμογής εμβολιασμού, τα γαλακτοκομικά προϊόντα από εμβολιασμένα, μη νοσούντα ζώα θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτά στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.
Εδώ και μήνες κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, όμως έπρεπε να φτάσουμε να θανατωθούν εκατοντάδες χιλιάδες ζώα για να θυμηθεί το Υπουργείο να φτιάξει επιτροπή;
Η σύσταση της επιστημονικής επιτροπής είναι μια κίνηση που έρχεται πολύ αργά για χιλιάδες κτηνοτρόφους που βλέπουν τον μόχθο τους να χάνεται.
Η αδράνεια και η ολιγωρία της κυβέρνησης έχουν υπογραφή, αλλά υπάρχει και πολιτική ευθύνη».
