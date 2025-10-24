Στα Ταμεία των ενστόλων τα πρόστιμα από τις «έξυπνες κάμερες»

Νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπει ότι μέρος των εσόδων από τις κλήσεις που θα καταγράφουν οι κάμερες που διαφημίζει η κυβέρνηση θα προορίζονται για την πληρωμή των συντάξεων αστυνομικών και στρατιωτικών ● Σφοδρές αντιδράσεις από τους δήμους

Ολα εξηγούνται με τον καιρό... Τα θηριώδη πρόστιμα του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο δεν είχαν στόχο μόνο τον σωφρονισμό και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και την πληρωμή των συντάξεων των ενστόλων (!), όπως προκύπτει από νομοσχέδιο που κατέθεσε για δημόσια διαβούλευση 13 ημερών το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Ψηφιακή Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας» και αφορά τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και διαχείρισης των προστίμων που πλέον θα διαπιστώνονται από εκατοντάδες «έξυπνες κάμερες», τις οποίες διαφημίζει η κυβέρνηση εδώ και έναν χρόνο.

Στο άρθρο 20 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, λοιπόν, αναφέρεται ότι τα έσοδα από τα πρόστιμα αυτά δεν θα καταλήγουν στα ταμεία των δήμων, όπως ίσχυε εδώ και χρόνια, αλλά ένα μέρος των εισπράξεων -που δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια- θα καταλήγει σε συνταξιοδοτικούς φορείς των ενστόλων και συγκεκριμένα στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΠΑΣΑ), καθώς και στο Μετοχικό Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).

Οι δήμοι

Η διάταξη προκαλεί ήδη σφοδρές αντιδράσεις στην πλευρά των δήμων, καθώς υπολογίζεται ότι από τις κλήσεις που έκοβε η Τροχαία εισέπρατταν κάθε χρόνο περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί στο 8% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης. Πλέον, οι δήμοι θα έχουν έσοδα μόνον εφόσον αποφασίσουν οι ίδιοι να εγκαταστήσουν κάμερες μέσα στην επικράτειά τους, όπως είχε αναφέρει και στη διάρκεια ψήφισης του ΚΟΚ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση είχε διατρανώσει την πρωτοβουλία της να τοποθετήσει κάμερες για την καταγραφή των τροχαίων παραβάσεων τον Νοέμβριο του 2024, σε κοινή συνέντευξη Τύπου των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών-Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μαζί με την Περιφέρεια Αττικής. Μ. Χρυσοχοΐδης, Χρ. Σταϊκούρας, Δ. Παπαστεργίου και Ν. Χαρδαλιάς μαζί με τον Π. Μαρινάκη είχαν τότε δηλώσει ότι ετοιμάζονται 1.388 «έξυπνες κάμερες» που θα τοποθετηθούν στους δρόμους και θα καταγράφουν τις τροχαίες παραβάσεις από το καλοκαίρι του 2025.

Οι διαγωνισμοί

Εναν χρόνο αργότερα, οι διαγωνισμοί για την προμήθεια και εγκατάσταση των έξυπνων καμερών είναι ακόμη στο μαγείρεμα. Η κατάθεση του νέου νομοσχεδίου σε διαβούλευση αποδεικνύει επίσης ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε καν θεσμοθετημένος τρόπος για τη λειτουργία του όλου συστήματος. Με βάση τις νεότερες πληροφορίες, τα σχέδια προβλέπουν πλέον περίπου 3.000 κάμερες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, εκ των οποίων οι 500 προορίζονται να εγκατασταθούν επάνω στα λεωφορεία.

Οι κάμερες μπορεί να χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά δεν μπορούν να διαπιστώνουν όλες τις παραβάσεις. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα καταγράφουν:

● Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας

● Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

● Παράνομη στάση και στάθμευση

● Χρήση κινητού από τον οδηγό

● Μη χρήση ζώνης και προστατευτικού κράνους

● Παράνομη κυκλοφορία σε λεωφορειόδρομο

● Κίνηση σε Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ)

● Παραποίηση ή απόκρυψη πινακίδας κυκλοφορίας

Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις αυτές αυξήθηκαν θεαματικά με τον νέο ΚΟΚ και όλοι υπερθεμάτισαν με το σκεπτικό ότι θα σωθούν ανθρώπινες ζωές. Για την υπέρβαση ταχύτητας και κόκκινου, τα πρόστιμα ξεκινούν από 700 ευρώ και φτάνουν έως τις 2.000 σε περίπτωση υποτροπών, ενώ για χρήση κινητού και μη χρήση κράνους και ζώνης ξεκινούν από 350 ευρώ και φτάνουν επίσης στις 2.000 σε περίπτωση υποτροπών.

Για το πού θα τοποθετούνται οι κάμερες, τον πρώτο λόγο δεν θα τον έχει η ΕΛ.ΑΣ. αλλά ένας νέος φορέας που δημιουργείται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το αρκτικόλεξο ΟΔΥΣΕΑΣ (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας). Με την ελπίδα να βρουν και οι εποχούμενοι την... Ιθάκη τους, ο ΟΔΥΣΕΑΣ θα είναι ένας από τους δικαιούχους των εισπράξεων από την επιβολή των προστίμων.

Η... οδύσσεια

Ο φορέας αυτός με προϊσταμένους που θα έχουν θέση διοικητή και υποδιοικητή (ορίζονται από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θητεία 3 ετών) θα ζητά τη σύμφωνη γνώμη της Αστυνομίας, αλλά εάν περάσει ένας μήνας χωρίς απάντηση θα τεκμαίρεται η ύπαρξη συμφωνίας. Για την υποβοήθηση της ΟΔΥΣΕΑΣ συστήνεται και γνωμοδοτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν ανώτεροι υπάλληλοι του υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών, ένας από το υπουργείο Οικονομικών, 2 ιδιώτες εκπρόσωποι της εταιρείας «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια» και ένας από την ΕΛ.ΑΣ.

Η ΟΔΥΣΕΑΣ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της είσπραξης των προστίμων από τις παραβάσεις που θα καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες και εκείνη θα στέλνει κατάλογο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ζητώντας τη διοικητική εκτέλεση μετά την παρέλευση 8 μηνών. Στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλεται και προσαύξηση 20%. Δικαιούχοι των εσόδων από τα πρόστιμα θα είναι:

■ Η ΟΔΥΣΕΑΣ για τη χρηματοδότηση των έργων προμήθειας και εγκατάστασης δικτύου καμερών, για δράσεις οδικής ασφάλειας και κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

■ Ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΠΑΣΑ) και το Μετοχικό Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)

■ Δήμοι και Περιφέρειες εάν η εγκατάσταση και συντήρηση καμερών γίνονται με δικές τους δαπάνες.

■ Αλλοι φορείς που εγκαθιστούν συστήματα σταθερών ή φορητών καμερών. Ως τέτοιοι φορείς ονοματίζονται οι Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), ο ΟΑΣΑ, στη Θεσσαλονίκη ΟΑΣΘ και ΟΣΕΘ και για τις ισόπεδες διαβάσεις ο ΟΣΕ.

Οταν πρωτοπαρουσιάστηκε το σύστημα με τις έξυπνες κάμερες πέρυσι, η κυβέρνηση διατυμπάνιζε ότι τα πρόστιμα αυτά δεν θα διαγράφονται σε καμία περίπτωση. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΗΣ) που θα διαβιβάζονται «ανωνυμοποιημένα» όλα τα στοιχεία των παραβάσεων, θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνον εξουσιοδοτημένοι χειριστές.

Οι αντιρρήσεις

Οι χειριστές αυτοί μπορεί να προέρχονται από την ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό Σώμα, τη Δημοτική Αστυνομία και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα μπορούν όμως να εισέρχονται και άλλοι χρήστες «ανάλογα με τον σκοπό του κάθε υποσυστήματος».

Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης θα φτάνει ηλεκτρονικά στον ιδιοκτήτη του οχήματος μέσω του gov.gr και ο παραβάτης θα έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης με προθεσμία 3 ημερών, ζητώντας και ψηφιακό ραντεβού για να καταθέσει τις αντιρρήσεις του.

Πλήθος ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του δικτύου με τις έξυπνες κάμερες δεν ρυθμίζονται με το νομοσχέδιο, αλλά ανατίθενται σε 12 Υπουργικές Αποφάσεις που θα πρέπει να εκδοθούν στο μέλλον.

Περισσότερες κάμερες αλλά και κεραίες

Διατάξεις του νομοσχεδίου δείχνουν να «χαλαρώνουν» τους περιορισμούς που ίσχυαν για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Ενδεικτική είναι η κατάργηση διάταξης που κατέβαζε στο 60% το αποδεκτό όριο έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολίες για κεραίες που εγκαθίστανται σε απόσταση κάτω των 300 μέτρων από βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, γηροκομεία και νοσοκομεία.

Με άλλες διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών για την αποτροπή «παράνομης διακίνησης όπλων και εκρηκτικών, διακίνησης μεταναστών από και προς τη χώρα, παράνομης εισόδου και εξόδου από τη χώρα, λαθρεμπορίας», την επιτήρηση των συνόρων, «τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που οφείλονται σε φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς απειλές και καταστροφές, την προστασία κρίσιμων οντοτήτων και την αποτροπή και καταστολή απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας από συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών».