Επιστημονική επιτροπή... αντιεμβολιαστών

Τα μέλη της, τα οποία επέλεξε η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εγγυώνται ότι ούτε προς επιστημονική διερεύνηση δεν τίθεται το θέμα των εμβολίων ● Νέα ερώτηση Αρναούτογλου προς Κομισιόν, στα περιφερειακά συμβούλια Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης φέρνουν το θέμα παρατάξεις της αντιπολίτευσης

Την περασμένη Τετάρτη, ενώ η ευλογιά των αιγοπροβάτων συνεχίζει να αφανίζει κοπάδια σε Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Ελλάδα, με μια ελαφρά ύφεση μόνο στη Θεσσαλία, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε τη συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για να καταρτίσει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης κατά της επιζωοτίας. Εργο της Επιτροπής, που θα συντονίζει ο γενικός γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης, θα είναι η τήρηση των περιοριστικών μέτρων αλλά όχι η επιστημονική διερεύνηση του ενδεχόμενου εμβολιασμού, όπως επίμονα ζητούν εδώ και μήνες οι συλλογικοί φορείς των κτηνοτρόφων, αλλά και ο αρμόδιος επίτροπος Βάρχελι.

Σχεδόν έναν χρόνο από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων, με πάνω από 360.000 ζώα θανατωμένα, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αποκλείει ακόμη και την απλή έρευνα για τα εμβόλια. Και δεν χρειάζεται καν να το επιβάλει στην Επιστημονική Επιτροπή που όρισε.

Γιατί πολύ απλά τα περισσότερα μέλη της είναι οι πρωτεργάτες του... αντι-εμβολιαστικού κινήματος. Συγκεκριμένα οι: Χαράλαμπος Μπιλλίνης, καθηγητής Ιολογίας και πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σπύρος Κρήτας, καθηγητής Μικροβιολογίας Κτηνιατρικής ΑΠΘ, Αθηνά Τραχήλη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Γεώργιος Φθενάκης, καθηγητής Φυσιοπαθολογίας της αναπαραγωγής των ζώων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μαριλένα Φιλιππιτζή, επίκουρη καθηγήτρια κτηνιατρικής ΑΠΘ, και Κατερίνα Μαρίνου, αναπληρώτρια διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Οι κ. Μπιλλίνης, Κρήτας και Φθενάκης, μαζί με ακόμη έναν καθηγητή του ΑΠΘ (τον Γ. Αρσένο), δύο μέρες πριν από τον διορισμό τους, είχαν συνυπογράψει ένα αντι-εμβολιαστικό «μανιφέστο» στο οποίο επαναλάμβαναν το κυβερνητικό επιχείρημα ότι «ο εμβολιασμός δεν αποτελεί αποδεκτή λύση στην Ε.Ε., καθώς δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα» (τότε, γιατί η Ε.Ε. διαθέτει 500.000 εμβόλια στην Τράπεζα Εμβολίων;) και επέμειναν στην ανάγκη «επιστημονικά τεκμηριωμένης παρέμβασης, σε συνεργασία με τις εθνικές και ευρωπαϊκές Αρχές». Επομένως, στην εξαμελή επιστημονική επιτροπή, τέσσερα μέλη (μαζί με την αρμόδια διευθύντρια του ΥΠΑΑΤ) έχουν «επιστημονικά» αποκλείσει ακόμη και τη συζήτηση για τα εμβόλια.

Εν τω μεταξύ, το πολιτικό βάρος τής εν εξελίξει καταστροφής της ελληνικής κτηνοτροφίας, σε συνδυασμό με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζει να φορτίζει όλους τους θεσμούς εντός κι εκτός επικράτειας.

● Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας», Γιάννης Μυλόπουλος, σε εκτενή ανακοίνωσή του, προαναγγέλλει ότι οι τρεις μεγαλύτερες παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας φέρνουν το θέμα της ευλογιάς στην ανοιχτή για το κοινό συνεδρίαση λογοδοσίας την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

● Αντίστοιχα, η Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης θα ζητήσει να παρθούν, με ευθύνη της κυβέρνησης και της περιφερειακής αρχής, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης των ζωονόσων και ιδιαίτερα της ευλογιάς αιγοπροβάτων, με αίτημα που κατέθεσαν οι σύμβουλοί της ώστε να συζητηθεί το θέμα στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

● Τέλος, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ., Σάκης Αρναούτογλου, με νέα ερώτησή του προς την Κομισιόν ζητά ξεκάθαρη ενημέρωση σχετικά με το τι ακριβώς ισχύει για τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς και τις πιθανές επιπτώσεις στις εξαγωγές φέτας.