Δύο αντιλήψεις για τον βραχνά των προστίμων

Σημεία των καιρών: Στον Δήμο Πατρέων η δεξιά αντιπολίτευση απειλεί με μηνύσεις τον δήμαρχο Πελετίδη επειδή διαγράφει οφειλές δημοτών από κλήσεις και έτσι… στερεί από τον δήμο έσοδα, ενώ για τα εξοντωτικά πρόστιμα της εφορίας, ακόμη και για τυπικές παραβάσεις, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), που η διοίκησή της πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, βάλλει ενάντια στα άδικα και εξοντωτικά πρόστιμα της εφορίας.

Τι συνδέει τα δύο «περιστατικά»; Η κυβερνητική τιμωρητική και εισπρακτική λογική απέναντι στους πολίτες ή ιδιαίτερα στους ελευθεροεπαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, από την οποία στενάζει μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Δήμος Πατρέων

Επίθεση στη διοίκηση Πελετίδη, αλλά και στον ίδιο τον δήμαρχο Πατρέων, για το γεγονός ότι διαγράφει τα πρόστιμα από κλήσεις της Τροχαίας σε πολίτες, πραγματοποιεί η αντιπολίτευση στον δήμο. Μάλιστα, η επίθεση προεκτείνεται μέχρι του σημείου να απευθύνονται στις δικαστικές αρχές ζητώντας να τιμωρηθούν ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών επειδή διέγραψαν πρόστιμα από κλήσεις συνολικού ύψους 11,5 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τη διαγραφή οφειλών εισοδηματικά αδύναμων κοινωνικών ομάδων προς τον δήμο, η άποψη της δημοτικής αρχής που υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα είναι σε πλήρη αντίθεση τόσο με τη δεξιά αντιπολίτευση στον δήμο όσο και με την κυβέρνηση. Το χάσμα που χωρίζει τις δύο απόψεις (διοίκησης του δήμου και κυβέρνησης) καταγράφηκε με αδιαμφισβήτητο τρόπο στην κοινή συνεδρίαση της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ) και της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) τον Απρίλιο, με τον κ. Πελετίδη και τον αρμόδιο υπουργό κ. Λιβάνιο να τις εκθέτουν από του βήματος.

Σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Θέλουν τα πρόστιμα από κλήσεις, αντί να έχουν διαπαιδαγωγητικό χαρακτήρα, για συμμόρφωση στον ΚΟΚ, να έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα. […] Από την άλλη, υποκριτικά, κάνουν πως ενδιαφέρονται για το γεγονός ότι οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν, χωρίς όμως να λένε κουβέντα για τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της Ν.Δ. και τα κόμματά τους, που επιβάλλει οι οφειλές να καθίστανται άμεσα απαιτητές, γεγονός που συνεπάγεται δέσμευση λογαριασμών και φορολογικής ενημερότητας, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να διαγράφουν προσαυξήσεις και χρέη σε αδύναμες οικονομικά ομάδες».

Τα πρόστιμα της εφορίας

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) παραπέμπει σε μια άλλη, ακόμη πιο αδυσώπητη, εισπρακτική «μηχανή»: στα πρόστιμα της εφορίας, που τα τελευταία χρόνια γίνονται ταυτόχρονα άδικα και εξοντωτικά.

Ο εξοντωτικός χαρακτήρας των προστίμων αποδεικνύεται από μερικά εύγλωττα παραδείγματα:

● ΓΕΜΗ: Από 1/1/2026, η μη υποβολή οικονομικών καταστάσεων επισύρει πρόστιμα έως 25.000 €, ακόμη και για μία μέρα καθυστέρησης!

● Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Πρόστιμα 5.000 έως 10.000 € σε μικρές οντότητες ή σωματεία χωρίς προσωπικό, για εκπρόθεσμη καταχώριση στοιχείων που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν στο ΓΕΜΗ ή στην εφορία.

● Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Τα πρόστιμα δεκαπλασιάστηκαν (5.000-10.000 € ανά έλεγχο). Το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό. Ενας τεχνικός που ξεκινά με το φορτηγάκι του πρέπει να εκδίδει και να διαβιβάζει δελτία για κάθε βίδα που φορτώνει, κάθε αναλώσιμο που χρησιμοποιεί και κάθε κομμάτι που επιστρέφει στην έδρα – ακόμα κι αν δεν το ξεφόρτωσε. Και όλα αυτά στην Ελλάδα όπου ο ψηφιακός αναλφαβητισμός στη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρηματιών είναι πραγματικότητα και οι ψηφιακές υποδομές είναι οι πιο καθυστερημένες της Ευρώπης.

● esend/myDATA: Αν μια απόδειξη εκδοθεί αλλά δεν «ανέβει» στην πλατφόρμα λόγω τεχνικού προβλήματος, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ποσού του ΦΠΑ των μη διαβιβασθέντων στοιχείων και 48ωρο λουκέτο με την ταμπέλα «Κλειστό λόγω φορολογικών παραβάσεων»! Στην περίπτωση αυτή, οι ποινές συχνά δεν επιβάλλονται όταν δεν εκδίδεται απόδειξη, αλλά όταν έχει εκδοθεί και δεν διαβιβάστηκε εγκαίρως. Ετσι δημιουργείται μια «βιομηχανία προστίμων», που απειλεί περισσότερο τους μικρούς και πολύ λιγότερο τους μεγάλους.

Η ανακοίνωση της ΠΟΦΕΕ προσθέτει ακόμη:

● Με την εγκύκλιο Ε2059/2025, επιβάλλεται πρόστιμο για τις μηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και παρακρατούμενων φόρων ύψους 250 ευρώ για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για εκείνες με διπλογραφικά, αντιμετωπίζοντας με αναίτια και άδικη αυστηρότητα τυπικές παραβάσεις δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα. Η επιβολή προστίμων αυτού του ύψους έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου του Συντάγματος.

● Η υποχρέωση μηνιαίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για όσους πραγματοποίησαν έναρξη δραστηριότητας από 1/1/2024, η οποία δημιουργήθηκε πρακτικά από τον Ιούλιο 2025 (δηλαδή η πρώτη μηνιαία δήλωση ΦΠΑ έπρεπε να υποβληθεί τον Αύγουστο, μήνα διακοπών) δεν δημοσιοποιήθηκε επαρκώς. Τέτοιες αλλαγές θα πρέπει να εφαρμόζονται από την αρχή του φορολογικού έτους και όχι ενδιάμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή προσαρμογή των υπόχρεων.

Η ανακοίνωση καταλήγει με το αίτημα «τα συναρμόδια υπουργεία να αναθεωρήσουν τη θέσπιση όλων αυτών των άδικων και εξοντωτικών προστίμων».