Οπτική ίνα και στο... χωριό

Σχεδόν 13 χρόνια έχουν περάσει από τη θρυλική διαφήμιση στην οποία ο Κίτσος έβαλε μέχρι και GPS στον γάιδαρο για να βρει την αγαπημένη του Τασούλα. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια οι τεχνολογικές εξελίξεις ήταν παραπάνω από ραγδαίες και, από ό,τι φαίνεται, ο Κίτσος θα μπορεί να βάλει στο άμεσο μέλλον -καλώς εχόντων των πραγμάτων- και οπτική ίνα στο σπίτι στο χωριό του, που τόσο πολύ λαχταρούσε, για να μπορεί να μιλάει και διαδικτυακά, χωρίς να «κολλάει», με την Τασούλα!

Μια εξέλιξη που αποκαλύπτει η «Εφ.Συν.» θα τον διευκολύνει: σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η εξαγορά της Terna Fiber από τον Ομιλο ΟΤΕ και να ξεμπλοκαριστεί το ήμισυ του έργου «Υποδομές Υψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband», ύψους 880 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), στο οποίο συμβάλλει και το ΕΣΠΑ με 250 εκατ. ευρώ. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ο Ομιλος ΟΤΕ συνέστησε την εταιρεία ειδικού σκοπού UltrafastOTE.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, καθώς θα αποκτήσουν πρόσβαση σε οπτική ίνα 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις και 10.000 δημόσια κτίρια.

Η ιστορία του εν λόγω έργου ξεκινά από το μακρινό 2015, όταν και εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan), το οποίο είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Επειτα από χρόνια ξηρασίας τελικά ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε το 2021 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, όπου ανακοινώθηκαν οι δύο ανάδοχοι του έργου: ο Ομιλος ΟΤΕ (διά της UltrafastOTE) και η κοινοπραξία ΓΕΚ Τέρνα-Grid Telecoms (θυγατρική του ΑΔΜΗΕ).

Από χίλια κύματα

Τον Ιούνιο του 2023 υπογράφηκε η συμφωνία σύμπραξης μεταξύ του Ομίλου ΟΤΕ και του Δημοσίου και σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 είχε εγκατασταθεί η πρώτη καμπίνα Fiber to the Home στη Δράμα, αλλά από τότε, σύμφωνα με τις πηγές, το έργο πάει σε κάποιες περιοχές καλά και σε άλλες όχι και τόσο.

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό, ο Ομιλος ΟΤΕ θα αναπτύξει δίκτυο FTTH στις 3 από τις 7 περιοχές του έργου (σε 31 περιφερειακές ενότητες).

Ομιχλώδες

Ασχέτως του πώς θα καταλήξει η πορεία των έργων στις περιοχές που έχει αναλάβει ο ΟΤΕ, κάτι για το οποίο θα μας δείξει το μέλλον, το μεγάλο «αγκάθι» βρίσκεται στις υπόλοιπες τέσσερις περιοχές του έργου τις οποίες είχε αναλάβει η Terna Fiber, η εταιρεία που συστάθηκε από τη σύμπραξη της ΓΕΚ Τέρνα (51%) με την Grid Telecoms (49%).

Η Τerna Fiber έχει αναλάβει 4 Lots και συγκεκριμένα 37 περιφερειακές ενότητες.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα που δημοσιεύεται το άρθρο, δεν έχει υπογραφεί η συμφωνία σύμπραξης με το Δημόσιο, άρα οι προαναφερθείσες περιοχές βρίσκονται στον «αέρα».

Οι λόγοι πολλοί και διάφοροι, με τα βέλη να στρέφονται από τη μια πλευρά προς την άλλη: απροθυμία της Grid Telecoms, μπλεξίματα λόγω εξαγοράς της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη Masdar. Υπάρχει και η πληροφορία πως η ΓΕΚ Τέρνα κατάλαβε εκ των υστέρων ότι «κακώς μπήκε στη διαδικασία»: δηλαδή κατάλαβε ότι δεν τη συμφέρει. Η πίεση του χρόνου στρίμωχνε όλους τους εμπλεκόμενους για την εξεύρεση λύσης.

Είχε ακουστεί η εμπλοκή του γαλλικού κολοσσού Altitude Infra και της ΔΕΗ, ή η παραχώρηση του έργου στον ΟΤΕ, αλλά με 50 εκατ. ευρώ ακριβότερη προσφορά από αυτήν που κατέθεσε η Terna Fiber.

Αίσιο τέλος;

Ετσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση, ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο ΟΤΕ, που θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το έργο, από την εξαγορά της Terna Fiber, ενώ το Δημόσιο απέφυγε τα χειρότερα (καθώς θα αναλάβει το έργο ο ΟΤΕ χωρίς το Δημόσιο να αποδεχτεί την κατά 50 εκατ. ευρώ ακριβότερη πρότασή του σε σχέση με αυτή της Terna Fiber).

Βέβαια, ο μεγάλος χαμένος είναι οι πολίτες της επαρχίας, οι οποίοι δεν θα έχουν πρόσβαση στην οπτική ίνα πριν το 2029 (το νωρίτερο), με βάση τον ρυθμό υλοποίησης των έργων.

Δημήτρης Παπαστεργίου | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Δήλωση του Δημήτρη Παπαστεργίου στην «Εφ.Συν.»

Κληθείς να σχολιάσει την εξέλιξη του έργου, ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε τα εξής:

Το έργο Ultra-Fast Broadband αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές υποδομές της χώρας, που θα φέρει υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου σε εκατοντάδες περιοχές της περιφέρειας και των νησιών μας. Με τις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί για τα τρία πρώτα τμήματα, προχωρούμε σταθερά προς την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, με σαφή πρόοδο και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ηδη σε πολλές περιοχές –από τη Ροδόπη, τη Δράμα και τον Εβρο μέχρι την Ηλεία, την Αρκαδία, την Κορινθία και τα νησιά του Αιγαίου– έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση των δικτύων νέας γενιάς.

Ως προς το δεύτερο κομμάτι του διαγωνισμού που περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα της ενδοχώρας, αντικειμενικά υπήρξε καθυστέρηση, για διάφορους λόγους. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ πως πλέον είμαστε πολύ κοντά στις τελικές υπογραφές, για ένα έργο που θα τρέξει πολύ πιο γρήγορα, απαλλαγμένο από τις «παιδικές ασθένειες» που βγήκαν στην πρώτη φάση υλοποίησης και σίγουρα πιο οικονομικό κατά 50 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την επόμενη προσφορά που είχε κατατεθεί στον διαγωνισμό. Με το UFBB, δημιουργούμε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών για κάθε πολίτη, για κάθε επιχείρηση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.