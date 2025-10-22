Εκαναν κλήρωση για ερευνητές με βάση τους αριθμούς του ΠΡΟΤΟ

Την περασμένη Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, η κλήρωση του ΠΡΟΤΟ, ενός από τα πολλά παιχνίδια που διοργανώνει ο πάλαι ποτέ δημόσιος ΟΠΑΠ που γίνεται πλέον και τυπικά Allwyn, κατέληξε σε τζακ ποτ. Κανένας παίκτης δεν βρήκε και τους επτά αριθμούς που θα του απέφεραν κέρδη 716.000 ευρώ. Η νικήτρια στήλη είχε τους αριθμούς, με τη σειρά κλήρωσής τους: 3-0-3-9-3-2-9.

Στους παίκτες του ΟΠΑΠ που κυνηγούσαν το «7άρι» οι αριθμοί δεν ήταν χρήσιμοι -υπήρξαν βέβαια οι 6άρηδες και οι 5άρηδες που πήραν μικρότερα ποσά- αλλά για κάποιους άλλους ήταν ο καλύτερος τρόπος για να επιλέξουν τους κατάλληλους επιστήμονες που θα επιμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς!

Η επιλογή των εκπαιδευτικών από τους χιλιάδες που μπήκαν στη χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία να ανεβάσουν δεκάδες βεβαιώσεις των επιστημονικών τους προσόντων στη σχετική πλατφόρμα για την ένταξή τους στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριών, όπως υπερήφανα ανακοίνωσε το ίδιο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), έγινε με κλήρωση και μάλιστα με βάση τα επτά ψηφία της κλήρωσης του ΠΡΟΤΟ της Κυριακής 19/10/2025! Το ΙΕΠ, που προφανώς είχε και τις ευλογίες του υπουργείου Παιδείας στην... τζογαδόρικη διαδικασία, ανέφερε στο σχετικό δελτίο Τύπου ότι «η αξιοποίηση δημόσιας διαθέσιμης πηγής αριθμών έγινε ώστε να διασφαλίζεται η επαληθευσιμότητα, η εγκυρότητα και η αντικειμενικότητα της διαδικασίας, καθώς και η ισότιμη μεταχείριση όλων των ενταγμένων μελών».

Το πρακτικό της επιτροπής του ΙΕΠ που θεωρεί κορωνίδα διαφάνειας την επιλογή των επιμορφωτών των εκπαιδευτικών με τζογαδόρικη κλήρωση. Προσεχώς και με μπαρμπούτι!

3.993 εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν τα χαρτιά και τα προσόντα τους για το Μητρώο Επιμορφωτών πήραν σειρά κατάταξης σε αυτό όχι με βάση προσόντα, δεξιότητες, τίτλους σπουδών, αλλά με βάση τους τυχερούς αριθμούς του ΠΡΟΤΟ, που τους απέδωσαν τυχαίο αριθμό προτεραιότητας! Μεταδιδακτορικοί ερευνητές και ερευνήτριες, σύμβουλοι Εκπαίδευσης και διδάκτορες εξειδικευμένοι στα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη επιμόρφωση, ερευνητές με δημοσιεύσεις και επιστημονικό έργο θα παρακαμφθούν από εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν απλά κάποια σεμινάρια και προηγούνται στο Μητρώο χάρη στη θεά Τύχη.

Κι αυτό, την ώρα που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί προς επιμόρφωση υποχρεώνονται σε προσχηματικές αξιολογήσεις και όσοι τις αρνούνται διώκονται πειθαρχικά, ακόμα και με το ερώτημα της απόλυσης! Αλήθεια, πώς ακριβώς θα επιμορφώσουν οι αναξιολόγητοι επιμορφωτές τους αξιολογούμενους εκπαιδευτικούς; Τι είδους «αριστεία» και «αξιοκρατία» που διακηρύσσει το υπουργείο Παιδείας εξασφαλίζει η κληρωτίδα του ΠΡΟΤΟ που ισοπεδώνει επιστήμονες διαφορετικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων; Και πώς είναι δυνατόν οι επιστήμονες που διοικούν το ΙΕΠ και αυτοί που συγκροτούν την Επιτροπή Αξιολόγησης (sic!) των αιτήσεων των υποψηφίων να προσυπογράφουν αυτήν την εξευτελιστική διαδικασία;