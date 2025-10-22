Ο θάνατος επελαύνει, οι πληρωμές μετατίθενται

Ενώ τα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα αυξάνονται και οι θανατώσεις ζώων συνεχίζονται, η κυβέρνηση συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν να έχει προδιαγράψει το τέλος της ελληνικής κτηνοτροφίας ή σαν να έχει όλο τον χρόνο μπροστά της για να αποτρέψει την καταστροφή. Ο «κηδεμών» του ΥΠΑΑΤ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ, διατύπωσε έναν εκβιασμό όσον αφορά την καταβολή των βασικών ενισχύσεων σε κτηνοτρόφους και αγρότες, που εν μέρει ανατρέπει το υπεσχημένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από τον ίδιο και τον υπουργό Κ. Τσιάρα.

«Για τους κτηνοτρόφους θα ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα τεκμήρια. Οπως τα τιμολόγια γάλακτος ή κρέατος που παρέδωσαν ή τα τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών. Ωστε να ξέρουμε ότι μιλάμε για πραγματικούς κτηνοτρόφους», είπε ο κ. Χατζηδάκης αναφερόμενος στην καταβολή των βασικών ενισχύσεων, και αναρωτιέται κανείς αν σοβαρά πιστεύει πως αυτό μπορεί να εφαρμοστεί αξιόπιστα στην αιγοπροβατοτροφία, έπειτα από έναν χρόνο επέλασης της ευλογιάς. Και το βολικό άλλοθι, φυσικά, οι Βρυξέλλες. «Αυτήν την ώρα πάμε να διορθώσουμε την κατάσταση με μια εργώδη προσπάθεια. Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου θα πρέπει να στείλουμε στις Βρυξέλλες το τροποποιημένο σχέδιο δράσης για το ΟΣΔΕ... Και σαν να μην έφταναν όλα τα υπόλοιπα, ήρθε και η ευλογιά. Ομως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει δύο επιστολές και προειδοποιεί ότι αν καταβάλουμε ενισχύσεις χωρίς να υπάρχει προηγουμένως συμφωνία, τότε θα προβεί σε αναστολή των επιδοτήσεων», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Η περιγραφή της κατάστασης σημαίνει ότι χρήματα πριν από τον Δεκέμβρη δεν βλέπει η πλειονότητα των αγροτών και κτηνοτρόφων. Στο μεταξύ ο όλεθρος συνεχίζεται, τα ζώα θανατώνονται κατά χιλιάδες κι ανάμεσά τους καταστρέφεται σπάνιο γενετικό υλικό αυτοχθόνων φυλών ζώων. Οπως καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, θανατώθηκαν σπάνια πρόβατα της αυτόχθονης φυλής (Πελαγονίας), χωρίς διατήρηση DNA, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στα Γιαννιτσά. Η πράξη αυτή συνιστά ανεπανόρθωτη απώλεια για τη βιοποικιλότητα και δείχνει πλήρη αδιαφορία απέναντι στην υποχρέωση προστασίας των ελληνικών φυλών, σύμφωνα και με τους κοινοτικούς κανονισμούς.

Φυσικά, η προσβολή από ευλογιά ενός καλά προστατευμένου, κρατικού ερευνητικού ιδρύματος υπό την άμεση ευθύνη του ΥΠΑΑΤ αποδεικνύει ότι η κυβερνητική επιχειρηματολογία για την επέκταση της επιζωοτίας λόγω παραβίασης των μέτρων βιοασφάλειας από τους κτηνοτρόφους μάλλον μπάζει. «Ο ΣΕΚ ζητά άμεση διερεύνηση της σχετικής απόφασης αφού στον ευρωπαϊκό κανονισμό διαχείρισης ζωονόσων αναφέρεται ρητά πως οι αυτόχθονες και σπάνιες φυλές δεν πρέπει να θανατώνονται. Ποιος έδωσε την εντολή για τη θανάτωση; Γιατί δεν κρατήθηκε γενετικό υλικό; Ποια μέτρα θα ληφθούν για να μην επαναληφθεί;» αναφέρει ο ΣΕΚ στην ανακοίνωσή του.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν επίσης γραπτή ενημέρωση για την εφαρμογή του υπεσχημένου μέτρου αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου -δηλαδή των 350.000 αιγοπροβάτων που έχουν υποχρεωτικά θανατωθεί-, του λεγόμενου Μέτρου 5.2. Ενώ το ΥΠΑΑΤ ενημέρωνε ότι το μέτρο θα εφαρμοζόταν άμεσα, το αρμόδιο τμήμα του ΕΛΓΑ ενημερώνει κτηνοτρόφους πως αυτό δεν μπορεί να «τρέξει», επειδή έχουν ήδη λάβει αποζημίωση για τα νεκρά ζώα και μια επιδότηση αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου, και αυτό θα σήμαινε διπλή επιδότηση για τα ίδια ζώα! Η αντίφαση αυτή προκαλεί αναστάτωση και αγανάκτηση στους παραγωγούς, που για ακόμα μία φορά μένουν χωρίς σαφή απάντηση. Τα ερωτήματα που θέτει ο ΣΕΚ εκθέτουν την κυβέρνηση: «Είναι ενεργό ή όχι το Μέτρο 5.2; Τι ισχύει τελικά με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ; Πότε θα υπάρξει λύση για τους πληγέντες παραγωγούς;»

«Ο “θάνατος του κτηνοτρόφου” στα χρόνια του επιτελικού κράτους συνεχίζεται και ολοκληρώνεται», αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και του τομεάρχη της Κ.Ο., Βασίλη Κόκκαλη. «Οδεύοντας πλέον προς τα τέλη του Οκτωβρίου, οι οφειλές προς τους κτηνοτρόφους μας υπερβαίνουν τα 96 εκατ. ευρώ (20 εκατ. για την “παλιά” βιολογική κτηνοτροφία, 10 εκατ. για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, 20 εκατ. για τις σπάνιες φυλές και 46 εκατ. για το de minimis των ζωοτροφών). Και βέβαια να “αναμένεται” ακόμα η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025, που διαρκώς μετακινείται χρονικά, με διάφορες “προφάσεις εν αμαρτίαις”... Με άλλα λόγια, το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη έχει αποφασίσει συνειδητά να εξοντώσει τους Ελληνες κτηνοτρόφους, συντελώντας έτσι στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος και στην ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.