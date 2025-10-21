«Career Pathways» στον Πειραιά την Τετάρτη

Το πρώτο «Piraeus Career Pathways 2025», ένα ολοήμερο φόρουμ επαγγελματικού προσανατολισμού και διασύνδεσης, συνδιοργανώνουν ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς και το Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στο φουαγιέ του ΣΕΦ.

Φοιτητές, μαθητές και νέοι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στελέχη εταιρειών, να καταθέσουν τα βιογραφικά τους, να ανακαλύψουν νέες κατευθύνσεις απασχόλησης και να ενημερωθούν για τις δεξιότητες του αύριο. Δύο θεματικά πάνελ θα φωτίσουν τη σύνδεση εκπαίδευσης, καινοτομίας και τοπικής ανάπτυξης, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, καθώς και θεσμική παρουσία της Πολιτείας. Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, ενώ το επίσημο εναρκτήριο μέρος θα ξεκινήσει στις 16:00.



Το «Piraeus Career Pathways 2025» φιλοδοξεί να αποτελέσει μόνιμο κόμβο διασύνδεσης φοιτητών, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, συνδέοντας τη γνώση με την αγορά, τον τουρισμό με την εκπαίδευση και το εμπόριο με την καινοτομία.Κατά την διάρκεια του φόρουμ θα πραγματοποιηθούν δυο πάνελ.Το πρώτο θα έχει θέμα «Ο Πειραιάς ως Κόμβος Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας» και το δεύτερο «Εκπαιδευτικός Τουρισμός ως Γέφυρα Γνώσης και Ανάπτυξης».

Τελεί υπό την αιγίδα των: Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Πανεπιστημίου Πειραιά, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, και Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής & Αργοσαρωνικού.