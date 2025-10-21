«Κόλλησε» πάλι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων;

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης είχε νομοθετηθεί στο πλαίσιο του νόμου για τον «Ηρακλή» το 2020, για να αποτελέσει το τελευταίο αλλά εντελώς απαραίτητο «γρανάζι» του πολύπλοκου οικοδομήματος που στήθηκε για να απαλλάξει τις τράπεζες από σάπιο ενεργητικό («κόκκινα» δάνεια) 90 και πλέον δισ. ευρώ! Ο μηχανισμός αποσκοπούσε στο να μεταφέρει όλα τα ρίσκα από τις τράπεζες στους υπόλοιπους κρίκους της αλυσίδας: Δημόσιο, δανειολήπτες και εν μέρει servicers.

● Οι εγγυήσεις που παρείχε το ελληνικό Δημόσιο ανέρχονταν στα τέλη του 2024 σε 17,3 δισ. ευρώ. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έχει ενσωματώσει προβλέψεις για κατάπτωση του 40% αυτών.

● Οι δανειολήπτες δεν απαλλάχθηκαν από τις υποχρεώσεις τους έναντι των «κόκκινων» δανείων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των 90 δισ. ευρώ παραμένει στην αγορά και εξοφλείται από τους δανειολήπτες, είτε «κανονικά» (με ρυθμίσεις και δόσεις) είτε με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις και πλειστηριασμοί).

● Οι servicers έχουν αναλάβει μόνο το ρίσκο να εκπέσουν του ρόλου τους αν δεν καταφέρουν να υλοποιήσουν τα business plans που έχουν υποβάλει. Το ρίσκο όμως αυτό δεν είναι μόνο δικό τους αλλά και του Δημοσίου: ο τρόπος να καταπέσουν οι εγγυήσεις του Δημοσίου είναι να καταρρεύσουν τα business plans των servicers.

Απορρόφηση προσφοράς

Ετσι, για να είναι εντάξει όλοι οι παράγοντες που συνθέτουν την «αλυσίδα» του «Ηρακλή», πρέπει και οι servicers να κερδοφορούν και ταυτόχρονα να υλοποιούνται τα business plans τους.

Σε αυτό το σημείο «κολλάει» ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης. Για να μην «κολλάνε» οι πλειστηριασμοί, δηλαδή για να μη βγαίνουν άγονοι, ο Φορέας θα αναλαμβάνει να απορροφά την προσφορά εκπλειστηριαζόμενων κατοικιών και στη συνέχεια να τις ενοικιάζει σε αυτούς που τις… έχασαν στον πλειστηριασμό όπου ο Φορέας εμφανίστηκε σαν αγοραστής!

Εδώ όμως ελλοχεύει νέο ρίσκο για το Δημόσιο, ανάλογα με το ποια εμπλοκή θα έχει στον Φορέα και τι ρίσκα θα συνεπάγεται αυτή. Η «κοινωνική εισφορά» των τραπεζών που έγινε δάνειο, η δυσκολία ανεύρεσης εταίρου από τον ιδιωτικό τομέα, οι πιθανές εμπλοκές από την πιθανή συμμετοχή servicers (έχουν διαρρεύσει τέτοιες πληροφορίες) κάνουν το ζήτημα της συγκρότησης του Φορέα περίπλοκο.

Ερώτηση

Χθες, κατά τη συζήτηση σχετικής ερώτησης της βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Κώτσηρας παραδέχθηκε εμμέσως πλην σαφώς ότι η «κοινωνική εισφορά» των τραπεζών έγινε δάνειο, αλλά μίλησε και για τη δυσκολία στη συγκρότηση του Φορέα (μιλώντας για «δυσκολία του εγχειρήματος» και ανάγκη «ενδελεχούς αντιμετώπισης» των σχετικών ζητημάτων), χωρίς μάλιστα να δώσει ούτε καν ένα γενικό χρονοδιάγραμμα.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου της βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ, αναφέρονται μεταξύ άλλων:

«Ο Νόμος 4738/2020, ο ‘‘Πτωχευτικός Κώδικας’’ της κυβέρνησης, κατάργησε ολοκληρωτικά τον Νόμο 3869/2010 που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αφαιρώντας από τους πολίτες το δικαίωμα προστασίας της κύριας κατοικίας, ενώ παρά τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές εξαγγελίες, ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης παραμένει ανύπαρκτος, όταν από το 2019 έως το 2024 περισσότερα από 200.000 σπίτια άλλαξαν ιδιοκτήτη και μόνο το 2025 έχουν προγραμματιστεί πάνω από 10.000 πλειστηριασμοί κατοικίας».

Ανέδειξε επίσης την εξαπάτηση σε ό,τι αφορά τη μετατροπή της υποτιθέμενης εισφοράς των τραπεζών για τη δημιουργία του Φορέα σε δάνειο ότι η ανακοίνωση για την εισφορά των τραπεζών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό των υπερκερδών των τραπεζών κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό, επομένως ήταν σαφές ότι πρόκειται για συνεισφορά των τραπεζών στο πλαίσιο της εταιρικής τους ευθύνης».