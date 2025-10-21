Ο κ. Μπουνιά εκβιάζει κι ο υπουργός …στηρίζει

Δύο ερωτήματα προκύπτουν από την τετραήμερη επίσκεψη του CEO της Euronext, Στεφάν Μπουνιά, στην Αθήνα, προκειμένου να πείσει όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους για την αξία της δημόσιας πρότασης εξαγοράς της ΕΧΑΕ, της εταιρείας που διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο της Αθήνας: πρώτον, σε τι ακριβώς συνίσταται η επένδυση που υπόσχεται ότι αποτελεί η απορρόφηση του Χ.Α., σε χρήμα και σε είδος. Και, δεύτερον, γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να υποβάλει τους χιλιάδες κατόχους μετοχών της ΕΧΑΕ σε έναν διακριτικό αλλά σαφέστατο εκβιασμό στην περίπτωση που δεν σπεύσουν να αποδεχτούν την πρόταση ανταλλαγής μετοχών (20.000 μετοχές του Χ.Α. με 1 της Euronext).

Αρχίζοντας από το δεύτερο ερώτημα η απάντηση του κ. Μπουνιά στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα ήταν σαφής: «Διαβάστε τα χείλη μου. Δεν πρόκειται να βελτιώσουμε το τίμημα. Εαν η πρότασή μας απορριφθεί, δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Αυτά έχει η ζωή». Το συνακόλουθο ερώτημα που προκύπτει από την απάντηση αυτή θα πρέπει να το απευθύνει κανείς στην κυβέρνηση. Αν η δημόσια πρόταση Μπουνιά είναι «take or leave it», γιατί έσπευσε η κυβέρνηση να φέρει διπλή αλλαγή στη νομοθεσία για τις δημόσιες προσφορές και δη με αναδρομική ισχύ από 1ης Οκτωβρίου (!), δίνοντας στον υποψήφιο αγοραστή τη δυνατότητα ακόμη και να μειώσει την πρότασή του πέντε μέρες πριν λήξει η προθεσμία αποδοχής από τους μετόχους τής υπό εξαγορά εταιρείας και μειώνοντας στο ελάχιστο την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα αποφασίσει για αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης; («Εφ.Συν.», 14/10/2025, «Νομοθετικό «ριφιφί» υπέρ Euronext»)

Ακροβασίες

Η απάντηση, σύμφωνα με σταθερούς «παίκτες» της χρηματιστηριακής αγοράς, είναι πιθανόν το γεγονός ότι ακόμη κι αν η Euronext τηρήσει τη δέσμευση να μην αλλάξει προς τα πάνω ή προς τα κάτω το τίμημα εξαγοράς, τίποτα δεν την εμποδίζει να αξιοποιήσει τη δεύτερη δυνατότητα του νομοθετικού «ριφιφί» της κυβέρνησης της Ν.Δ. στους κανόνες δημόσιων προσφορών και να αποδεχτεί μια πρόταση με αποδοχή ακόμη και από το 35% των μετόχων (σ.σ. δικαιωμάτων ψήφου). Αλλωστε η δημόσια απάντηση Μπουνιά σε σχετικό ερώτημα ακροβατεί: «Αν το ποσοστό αποδοχής υπερβεί το 90%, η EΧΑΕ θα απορροφηθεί από τη Euronext, αν η αποδοχή κινηθεί μεταξύ 67% και 90% θα αποφασίσουμε μετά». Δεν είπε όμως το αφεντικό της Euronext επί ποιας απαρτίας θα μετρήσουν αυτά τα ποσοστά.

Παρότι η κυβέρνηση είχε σπεύσει να αποσυνδέσει τη φωτογραφική τροπολογία υπέρ Euronext από την πρόταση εξαγοράς του Χ.Α. και ο ίδιος ο κ. Μπουνιά απέφυγε χθες να κάνει σχόλιο αποδεχόμενος απλώς το κυβερνητικό επιχείρημα περί «εναρμόνισης στη νομοθεσία της Ε.Ε.», η συνάντησή του με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας χθες δεν άφησε αμφιβολίες για την πριμοδότηση της εξαγοράς από την κυβέρνηση. Η ανακοίνωση-τυράκι του CEO της Euronext ότι θα δημιουργήσει νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα -αν γίνει αποδεκτή η πρόταση εξαγοράς του Χ.Α.- χειροκροτήθηκε με ζήλο από τον Κυριάκο Πιερρακάκη. «Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού και που παράλληλα συνιστά επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας» είπε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης μετά τη συνάντηση.

Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο; Σε τι συνίσταται αυτή, όταν ο επικεφαλής της Euronext στη συνάντηση που είχε την περασμένη Παρασκευή με το σωματείο των εργαζόμενων δεν δεσμεύτηκε για διασφάλιση των 256 θέσεων εργασίας που υπάρχουν σήμερα στο Χ.Α.; Και πώς να διασφαλιστούν όταν και το trading και η εκκαθάριση και το αποθετήριο του ελληνικού χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς, μετακομίζουν στο Παρίσι;

Ο Στεφάν Μπουνιά προσέφερε κι άλλα «τυράκια» για να βελτιώσει την ελκυστικότητα της πρότασης εξαγοράς του Χ.Α.: η δυνατότητα να αναδειχτεί η Αθήνα σε περιφερειακό κέντρο χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων για επιχειρήσεις από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Στο ενδεχόμενο μεταφοράς μερικών ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών που σήμερα είναι εισηγμένες στο Οσλο (ένα από από τα 7 ευρωπαϊκά χρηματιστήρια της Euronext) στην Αθήνα. Στην πρόσβαση σε 42% μεγαλύτερη ρευστότητα για τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά και σε μείωση των προμηθειών, που σήμερα είναι 2,5 φορές υψηλότερες σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές.

Λογιστικό τίμημα

Το άλλο μείζον ερώτημα που προκύπτει από την εκστρατεία πειθούς της Euronext στην Αθήνα είναι σε τι πραγματικά συνίσταται η επένδυσή της. Το τίμημα των 415 εκατ. ευρώ, εφόσον καλύπτεται με ανταλλαγή μετοχών (20.000:1), είναι λογιστικό. Νέες θέσεις εργασίας δεν θα δημιουργηθούν, αντίθετα θα καταργηθούν αρκετές από τις υπάρχουσες 256 στην ΕΧΑΕ, συν αρκετές άλλες στις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Κι αν υπολογίσουμε ότι το όποιο πραγματικό κόστος εξαγοράς του Χ.Α. για τη Euronext δεν ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ, ο υποψήφιος αγοραστής θα βγει και κερδισμένος αφού η περιουσιακή αξία της ΕΧΑΕ φέτος (κέρδη 2025, αξία κτιρίων, αποταμιεύσεις κ.ά.) πλησιάζει τα 130 εκατ. ευρώ. Ποιο θα είναι το όφελος λοιπόν; Το ερώτημα θα απασχολήσει τις επόμενες μέρες τους μικρομετόχους (ΣΜΕΧΑ) και τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΣΕΠΕΥ). Η απάντησή τους, που θα δώσει «γραμμή» στους μετόχους της ΕΧΑΕ, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη ούτε από τον κ. Μπουνιά ούτε από την κυβέρνηση.