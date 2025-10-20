Τα παραλειπόμενα μιας πριγκιπικής επίσκεψης

Με ένα τυπικό, εξωραϊστικό, δελτίο Τύπου ο ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΝΠΙΔ στο οποίο η κυβέρνηση έχει αναθέσει την επιτήρηση και διαχείριση όλων των χερσαίων και θαλάσσιων πάρκων της χώρας, και αυτός με τη σειρά του την αναθέτει σε άλλους ιδιώτες, με ή χωρίς την περιβολή ΜΚΟ) περιέγραψε την κατά τα λοιπά λαμπερή, πριγκιπική τιμή που μας έκανε ο Αλβέρτος Β΄ του Μονακό να επισκεφθεί το Εθνικό Πάρκο Αλοννήσου και Βόρειων Σποράδων και να μοιραστεί την ευαισθησία για την προστασία της φώκιας.

Η «Εφ.Συν.» έχει γράψει σχετικά τόσο πριν όσο και μετά την επίσκεψη (βλέπε «Ο Αλβέρτος B΄ σώζει φώκιες στην Αλόννησο με ηλιακό καταμαράν», 10/10/2025), καλύπτοντας την άλλη όψη της λαμπερής παρουσίας: την έντονη αντίθεση των κατοίκων της Αλοννήσου στην ανάθεση της φύλαξης του θαλάσσιου πάρκου και της είσπραξης εισιτηρίου από τα διαπλέοντα σκάφη στις ΜΚΟ «Thalassa» και «Sea Shepherd Global», που συμπεριφέρονται ως επικυρίαρχοι του νησιού και του Πάρκου.

Ο Σύλλογος Κατοίκων Αλοννήσου, που συγκεντρώνει την πλειονότητα των μόνιμων κατοίκων της, ανάρτησε πανό στο λιμάνι (Πατητήρι) κατά την υποδοχή του Αλβέρτου, με το μήνυμα: «Εξω οι ΜΚΟ, εμείς οι ντόπιοι μπορούμε να προστατεύσουμε μόνοι τις περιοχές και τις θάλασσές μας!» Δεν ξέρουμε αν κάποιος από τους οικοδεσπότες του μονάρχη του Μονακό μπήκε στον κόπο να του εξηγήσει γιατί αντιδρούν οι κάτοικοι της Αλοννήσου στον αποκλεισμό τους από το φυσικό ενδιαίτημα των ίδιων και της φώκιας monachus monachus.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του ΟΦΥΠΕΚΑ, που αναπαρήχθη άνευ σχολίων από μερικά ΜΜΕ, κατά την επίσκεψη στις 8 και 9 Οκτώβρη ο Αλβέρτος «ξεναγήθηκε σε σπήλαια τα οποία αποτελούν κρίσιμα σημεία αναπαραγωγής της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus». Η πρόεδρος του ΟΦΥΠΕΚΑ Μ. Παπαδοπούλου παρουσίασε στον πρίγκιπα το εθνικό δίκτυο Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών καθώς και τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, που ανακοίνωσε τον Ιούλιο ο πρωθυπουργός.

Υποθέτουμε, όμως, ότι δεν ανέφερε κάτι για την αντίδραση της Τουρκίας και για το γεγονός ότι και αυτή απάντησε οριοθετώντας τα δικά της θαλάσσια πάρκα στο μισό Αιγαίο. Αλλά και να του εξήγησε, ο Αλβέρτος Β΄ είναι πρόθυμος σύμμαχος στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά στην προστασία του διεθνούς δικαίου ή της ελληνικής κυριαρχίας δεν μπορεί να προσφέρει και πολλά.

Αυτά ως προς τη λαμπερή όψη της πριγκιπικής επίσκεψης, που αποκρύπτει ότι η μικρή κοινωνία της Αλοννήσου δεν χάρηκε ούτε από αυτήν ούτε από την προθυμία της δημοτικής αρχής να στρώσει χαλί και να μην πει κουβέντα για την οργή των κατοίκων κατά των «επικυρίαρχων» του νησιού που δρουν με τον μανδύα των ΜΚΟ.

Τι πιο χαρακτηριστικό από την παραίτηση που υπέβαλε ένας ακόμα αντιδήμαρχος της Αλοννήσου, ο Γ. Αγάλλου, την επομένη της επίσκεψης Αλβέρτου, κατηγορώντας τον δήμαρχο πως εγκατέλειψε τη βασική προεκλογική του δέσμευση «απαλλαγής του νησιού από την κηδεμονία των ΜΚΟ».

Η επιστολή παραίτησης αναφέρει μεταξύ άλλων: «[...] Εκλεγήκατε Δήμαρχος και εμείς Δημοτικοί Σύμβουλοι, αφού ο κόσμος πίστεψε το πρόγραμμα και κυρίως τις υποσχέσεις μας ότι θα διώξουμε από το νησί μας τις ξενόφερτες ΜΚΟ, θα καταργήσουμε το εμπνευσμένο και εισηγηθέν από την ΜΚΟ “ΙΔΡΥΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ” –πρωτοφανές για τη χώρα μας– εισιτήριο διέλευσης από τις θάλασσές μας και το Πάρκο μας και ότι σε κάθε περίπτωση θα εργαστούμε όλοι ανιδιοτελώς για το καλό του τόπου μας. Δυστυχώς και τους ψηφοφόρους συντοπίτες μας, που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, αλλά και εμένα και άλλους δημοτικούς συμβούλους ΜΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΑΤΕ ΟΙΚΤΡΑ, αφού όχι μόνον και πολύ γρήγορα ξεχάσατε τις υποσχέσεις σας, αλλά αντίθετα τις παραβιάσατε και ταυτιστήκατε με αυτούς τους ξενόφερτους εκμεταλλευτές του τόπου μας...».