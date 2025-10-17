Δεν αναβάθμισε την Ελλάδα ο οίκος Standard and Poor’s

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Poor’s κράτησε σταθερό το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές. Ο S&P είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας τον περασμένο Απρίλιο.
Στην ανακοίνωσή του, ο S&P αναφέρει ότι από το 2023 η Ελλάδα παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα, με μέσο όρο 3,4% του ΑΕΠ.
Ο οίκος προβλέπει ότι η κυβέρνηση θα καταγράψει συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2025, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, γεγονός που την καθιστά μία από τις λίγες ανεπτυγμένες χώρες που μειώνουν το δημόσιο χρέος τους σε απόλυτους όρους, για δεύτερη συνεχή χρονιά.
«Παρότι οι εξωτερικές ανισορροπίες της Ελλάδας είναι υψηλές, θεωρούμε ότι η συμμετοχή της στη ζώνη του ευρώ και η συμμόρφωσή της με τις δημοσιονομικές συνθήκες της ΕΕ παρέχουν προστασία έναντι του κινδύνου ενός σοκ στο ισοζύγιο πληρωμών. Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας είναι ισχυρές, ενισχυμένες από επενδυτικά προγράμματα και την ισχυρή ζήτηση στον τομέα του τουρισμού», σημειώνει ο οίκος.
