Απαξίωση και απόλυτος εμπαιγμός στην πληρωμή για τις Σπάνιες Φυλές

«Ο κύβος ερρίφθη. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έστησε την κτηνοτροφία στα έξι βήματα και την εκτέλεσε, μαζί με την ελπίδα».

Στα «κάγκελα» οι κτηνοτρόφοι εξαιτίας της διαχείρισης των πληρωμών των Σπάνιων Φυλών, με τα σχετικά ποσοστά να έχουν πάρει έγκριση διάθεσης από τον Ιούνιο με ένα ποσό που φτάνει τα 21 εκατ. ευρώ, αλλά μπλοκάρεται εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε κοινή τους δήλωση η Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών και ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Πανελλήνιος Συνεταιρισμός Εκτροφέων Αυτόχθονου Μαύρου Χοίρου «ΜΥΡΤΑΛΗ», αναφέρουν τα εξής:

Η αναξιοπιστία και η εγκληματική ανικανότητα των «δολοφόνων» της κτηνοτροφίας, επιβεβαιώνεται δραματικά και εκκωφαντικά για μια ακόμη φορά.

Την 12η Αυγούστου 2025, ο κ. Γεώργιος Ζαλίδης υπογράφοντας ως α.α. του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και απαντώντας στην από 6/8/2025 εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωσή μας, σχετικά με την πληρωμή της Παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027» για το έτος 2024, μας ενημέρωνε ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε τέλος, ότι οι πληρωμές της Παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 θα εκκινήσουν αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες που απαιτούνται και αφορούν στο Υποσύστημα των Πληρωμών της Παρέμβασης και στη μετάπτωσή τους στο ΟΠΣΚΑΠ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο και μέχρι τις 15.10.2025.»

Σήμερα 17/10/2025, όχι μόνο δεν έχει πραγματοποιηθεί η εν λόγω πληρωμή, όχι μόνο δεν δόθηκε καμία εξήγηση για αυτό, αλλά δεν υπάρχει καν στον «υποτιθέμενο» προγραμματισμό που διαρρέει στα μέσα ενημέρωσης, και φαίνεται πως μπλόκαρε λόγω ελέγχων της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ τις τελευταίες ημέρες.

Οι "παροικούντες την Ιερουσαλήμ" γνωρίζουμε εδώ και καιρό τις εγκληματικές ενέργειες αλλά και παραλήψεις αυτής της κυβέρνησης, κυρίως διά των υπουργών ΒΟΡΙΔΗ, ΑΥΓΕΝΑΚΗ, ΤΣΙΑΡΑ και εξ αρχής εκφράσαμε τις σοβαρές ανησυχίες μας για το μέλλον της εκτατικής κτηνοτροφίας.

Δεν περιμέναμε όμως ότι είναι δυνατόν, σε διάστημα λίγων μηνών, να διαλύσουν έναν ολόκληρο παραγωγικό κλάδο, να απορυθμίσουν πλήρως ένα μεγάλο μέρος της αγοράς στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια τεράστια κοινωνική κρίση. Ούτε περιμέναμε ότι ο εμπαιγμός μας από το ΥΠΑΑΤ θα έφτανε σε αυτό το σημείο! Ως πότε θα συνεχιστεί αυτός ο καταιγισμός κοροϊδίας, απαξίωσης και τιμωρίας των έντιμων κτηνοτρόφων; Αυτών που πραγματικά έχουν ζώα στις εκτροφές τους και όχι μόνο στα «χαρτιά». Μήπως η κυβέρνηση αποφάσισε να πληρώσει τα πρόστιμα στην Ε.Ε. και δεν την νοιάζουν πλέον οι πληρωμές προς τους δικαιούχους κτηνοτρόφους;

Ζώντας σε μια χώρα όπου η έννοια του κράτους δικαίου δεν υφίσταται, τα κυρίαρχα συναισθήματα, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι η απόγνωση, η απογοήτευση και η οργή. Δεν υπάρχει πια καμία ελπίδα να βελτιωθεί οτιδήποτε σε αυτήν τη χώρα σε κανένα επίπεδο και από κανέναν…