Χορός «σορτάκηδων» στο Χ.Α.

Μια «βρόμα», ένας φόβος και μια φωτογραφική ρύθμιση άνοιξαν την πόρτα σε «σορτάκηδες» αλλά και πανικοβλημένους παίκτες του Χ.Α. ● Από σήμερα στην Αθήνα η ηγεσία του Euronext σε εκστρατεία πειθούς για την εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου

Μεγάλη αναταραχή, καθόλου θαυμάσια κατάσταση -για να παραφράσουμε λίγο τον Μάο- επικράτησε χθες στο υπό εξαγορά Χρηματιστήριο Αθήνας, που κατέγραψε βουτιά -1,57% και μετά βίας κράτησε το ψυχολογικό οχυρό των 2.000 μονάδων κόντρα στο ρεύμα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών, η πλειονότητα των οποίων κατέγραψαν κέρδη έως και 2% σε μια χρηματιστηριακή μέρα στην οποία κυριάρχησαν τα καλά επιχειρηματικά αποτελέσματα -φυσικά κερδοφόρα- πολυεθνικών ομίλων όπως η Nestle, η Sartorius ή η Pernod Ricard. Το ελληνικό χρηματιστήριο όμως ήταν σε άλλο μήκος κύματος.

Επίκεντρο της χθεσινής αναταραχής ήταν η άγνωστης προέλευσης φήμη ότι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος της Metlen αποχωρεί από την ηγεσία του ομίλου. Από τον ίδιο τον όμιλο αντιμετωπίστηκε ως φαιδρότητα που δεν στέκει λογικά, αφού μόλις πριν από λίγους μήνες η Γ.Σ. της Metlen ενέκρινε τη νέα σύμβασή του ως πρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, με αμοιβή που βασίζεται πλέον στην αύξηση της κεφαλαιοποίησης της εταιρείας. Στέκει όμως -λένε οι άνθρωποι της Metlen- από τη σκοπιά των «σορτάκηδων», οι οποίοι υποδεικνύονται ως υπαίτιοι για την πτώση της μετοχής το τελευταίο τρίμηνο από τα 58 ευρώ στα 42,6 χθες.

Στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης η μετοχή της Metlen έπεσε και κάτω από τα 42 ευρώ, αλλά μετά τη διάψευση έκλεισε με μικρή άνοδο +0,28%. Δεν συνέβη όμως το ίδιο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, που είναι παράλληλα εισηγμένη, όπου η μετοχή της Metlen έχασε -2,7%. Εγινε και εκεί σορτάρισμα πάνω στο ίδιο κακόγουστο κουτσομπολιό;

Ο ΟΠΑΠ: Ο μεγαλύτερος «αστέρας» της χθεσινής αναταραχής ήταν ο ΟΠΑΠ με πτώση σχεδόν 5%, με 2,2 εκατ. μετοχές να αλλάζουν χέρια και με φόντο την πλήρη απορρόφηση του πάλαι ποτέ ελληνικού ομίλου από τον πολυεθνικό όμιλο Allwyn, το deal των 16 δισ. ευρώ που διαφημίζεται εκκωφαντικά εδώ και μέρες στα περισσότερα συστημικά ΜΜΕ, χωρίς να αναλογίζεται κανείς αν το πέρασμα ενός «εθνικού πρωταθλητή» ηλικίας σχεδόν 70 χρόνων σε «ξένα χέρια» μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή του από το ταμπλό του Χ.Α. χάρη στο παράθυρο που άνοιξε διάπλατα η κυβέρνηση με την αιφνιδιαστική αλλαγή της νομοθεσίας για τις δημόσιες προσφορές, ώστε να εξυπηρετηθεί η εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext.

Η ΕΧΑΕ: Ο τρίτος πόλος της χθεσινής χρηματιστηριακής αναταραχής ήταν η ίδια η εταιρεία που λειτουργεί το χρηματιστήριο, η ΕΧΑΕ, με πτώση -2,42%, στον απόηχο της καθυστερημένης «ανακάλυψης» της διάταξης που πέρασε η κυβέρνηση σε νόμο του υπουργείου Παιδείας, με την οποία ανατρέπεται νομοθεσία είκοσι και πλέον ετών για τις δημόσιες προσφορές. Η δυνατότητα που δίνεται στο Euronext να μειώσει το τίμημα της εξαγοράς των μετοχών της ΕΧΑΕ ακόμη και 5 μέρες πριν λήξει η προθεσμία αποδοχής της πρότασής του για ανταλλαγή μετοχών (20.000 μετοχές του Χ.Α. έναντι 1 του Euronext) και το δικαίωμα να διαγράψει τη μετοχή από το ταμπλό του ελληνικού χρηματιστηρίου για να αντικατασταθεί από μετοχές του γαλλικού ομίλου που θα διαπραγματεύονται στο Παρίσι, στο Αμστερνταμ, στη Λισαβόνα και στις Βρυξέλλες προφανώς τρομοκράτησε τους μικρομετόχους που κατέχουν τις μετοχές της ΕΧΑΕ. Εξ ου και η αγοραπωλησία σχεδόν 500.000 μετοχών χθες.

Με φόντο την εγχώρια χρηματιστηριακή αναταραχή ο επικεφαλής του Euronext, Στεφάν Μπουζνά, από σήμερα και για τουλάχιστον τέσσερις μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα σε μια εκστρατεία πειθούς για το επωφελές της εξαγοράς. Σήμερα θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Χ.Α., τη Δευτέρα θα δώσει συνέντευξη Τύπου, ενώ χθες χαιρέτισε με ενθουσιασμό τη θέση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς υπέρ της Ενωσης Κεφαλαιαγορών και της δημιουργίας ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου.

Τα ύστερα του κόσμου! Αν η Γερμανία, που εμποδίζει πεισματικά εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια την τραπεζική ένωση, θέλει τώρα και χρηματιστηριακή ένωση, σημαίνει πως η Ε.Ε. είναι σε τραγική κατάσταση...