Αναθεωρήθηκε προς τα κάτω η ανάπτυξη για το 2024

Στο 2,1% η ανάπτυξη, έναντι 2,3% που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Προς τα κάτω αναθεώρησε την ανάπτυξη για το 2024 η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, το ΑΕΠ 2024 σε όρους όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 2023, έναντι αύξησης 2,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2025.

Η αναθεώρηση του ΑΕΠ έτους 2024 σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση για το ίδιο έτος που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο 2025 και προερχόταν από το άθροισμα των τεσσάρων τριμήνων του έτους, οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2024, καθώς και των επικαιροποιημένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τη δημόσια κατανάλωση, τις επιδοτήσεις και τους φόρους επί των προϊόντων.

Επίσης, σημειώνεται ότι τα στοιχεία έτους 2022 αναθεωρήθηκαν, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων των στατιστικών επιχειρήσεων (SBS), γεγονός που επέτρεψε ακριβέστερη κατανομή των συνιστωσών στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων, καθώς και εκ νέου εξισορρόπηση του συστήματος. Τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2024 αποτελούσαν εκτιμήσεις, βασισμένες σε κατάλληλους οικονομικούς δείκτες και προκαταρκτικούς πίνακες προσφοράς και χρήσεων.

Αντιστοίχως αναθεωρήθηκαν και οι συνιστώσες των ετών 2023 και 2024.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το έτος 2023.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με το έτος 2023.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το έτος 2023.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το έτος 2023.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το έτος 2023.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το έτος 2023.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με το έτος 2023.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές έτους 2020, καθώς και οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεγέθυνσης: