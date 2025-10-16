Καθυστερημένη αναταραχή στη χρηματιστηριακή «πιάτσα»

«Δεν είναι αυτό που νομίζετε» λέει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις ριζικές αλλαγές στη νομοθεσία για τις δημόσιες προσφορές, με τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το θέμα ανέδειξε η «Εφ.Συν.» στην έκδοση της Τρίτης 14 Οκτωβρίου («Νομοθετικό “ριφιφί” υπέρ Euronext»), επισημαίνοντας ότι η διάταξη (άρθρο 44 στον ψηφισμένο πλέον ν. 5237 του υπουργείου Παιδείας για «Ιδρυση Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης – Ενσωμάτωση των Ακαδημιών στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»!) είναι κραυγαλέα φωτογραφική υπέρ του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού ομίλου Euronext, του οποίου η δημόσια πρόταση εξαγοράς του Χ.Α. είναι ανοικτή μέχρι τις 17 Νοεμβρίου.

Με τις αλλαγές στην ισχύουσα εδώ και είκοσι χρόνια νομοθεσία για τις δημόσιες προσφορές, που ενσωματώνουν ανάλογη ευρωπαϊκή οδηγία, η Euronext μπορεί να εξαγοράσει το Χ.Α. χωρίς να έχει συγκεντρώσει την πλειοψηφία των μετοχών, που στην περίπτωση της εισηγμένης ΕΧΑΕ είναι διασπαρμένες σε χιλιάδες μικρομετόχους, αλλά και να μειώσει το τίμημα πέντε μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για αποδοχή της πρότασης από κατόχους των μετοχών.

Μετά την -μάλλον καθυστερημένη- αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς και των οικονομικών ιστοσελίδων που την παρακολουθούν στενά, οι περισσότερες από τις οποίες μόλις χθες εντόπισαν το θέμα, πηγές του υπουργείου Οικονομικών έσπευσαν να δώσουν εξηγήσεις για τη διάταξη, την οποία επίσης δεν αντιλήφθηκε καν η Βουλή και οι αρμόδιοι βουλευτές. Κύκλοι του υπουργείου, λοιπόν, υποστηρίζουν ότι η νομοθετική παρέμβαση δεν σχετίζεται με τη δημόσια πρόταση του Euronext για το Χ.Α., ότι οι αλλαγές συνιστούν εναρμόνιση με όσα ισχύουν στην Ε.Ε., ότι η ανταλλαγή μετοχών (εν προκειμένω του Χ.Α.) με άλλες (του Euronext) που διαπραγματεύονται σε άλλη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά (στο Παρίσι) και η διαγραφή της μετοχής της εξαγοραζόμενης εταιρείας από το Χ.Α. «δεν πρέπει να θεωρείται έξοδος από το χρηματιστήριο» και, τέλος, ότι αυτά συμβαίνουν ενώ η Ε.Ε. σχεδιάζει την Ενωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Το δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» για τη Euronext στις 14 Οκτωβρίου

Το Δ.Σ. της ΕΧΑΕ

Κατά σύμπτωση (;) μόλις χθες δημοσιοποιήθηκε και η ομόφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ που εκφράζει τη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση «η οποία είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και των Μετόχων της» και την απόφασή του να συνδράμει τον Προτείνοντα (τη Euronext) κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας διότι: α) Τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντα αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα συμφέροντα και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, β) η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση και στα συμφέροντα των εργαζομένων της Εταιρείας και γ) το προσφερθέν αντάλλαγμα είναι δίκαιο και εύλογο. «Οι διατυπωθείσες εκτιμήσεις αποτελούν μια γενική αξιολόγηση των όρων της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης και δεν επέχουν θέση παρότρυνσης, σύστασης ή συμβουλής προς τους μετόχους της», είναι το κερασάκι της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ.

Οι εργαζόμενοι

Ωστόσο, ριζικά διαφορετική γνώμη έχουν οι εργαζόμενοι της ΕΧΑΕ, των οποίων η γνώμη περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της αιτιολογημένης γνώμης. «Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν, διεκδικούμε τώρα, πριν την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, γραπτές και νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για το ανθρώπινο δυναμικό και την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος», αναφέρει το αναλυτικό υπόμνημα του Σωματείου Εργαζομένων στον Ομιλο Επιχειρήσεων της ΕΧΑΕ, το οποίο επισημαίνει και το πιο καίριο ζήτημα που προέκυψε μετά το νομοθετικό «ριφιφί» της κυβέρνησης στη νομοθεσία για τις δημόσιες προτάσεις. «Οι παρατηρήσεις μας πρέπει να ιδωθούν υπό το πρίσμα της αιφνιδιαστικής τροπολογία σε νόμο του υπουργείου Παιδείας που αλλάζουν δραματικά τους κανόνες της κεφαλαιαγοράς (τροποποιώντας τα άρθρα 21 του ν. 4362/2006 και 17 του ν. 3371/2005), που όχι μόνο αποδυναμώνουν την προστασία των μετόχων μειοψηφίας, αλλά επηρεάζουν καταλυτικά το μέλλον των εργαζόμενων». Προφανώς το ίδιο ισχύει και για την αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ και των συμβούλων τους που προσποιούνται ότι δεν έχουν ιδέα για τις ανατροπές που έχουν γίνει στη νομοθεσία του 2005 και 2006 στις οποίες παραπέμπουν, αποσιωπώντας τις ανατροπές στην απαιτούμενη πλειοψηφία για να περάσει η Δημόσια Πρόταση, τη διευκόλυνση στον αγοραστή να μειώσει την τελευταία στιγμή το τίμημα εξαγοράς και διαγράψει τη μετοχή της ΕΧΑΕ από το ταμπλό του Χ.Α. χωρίς την παραμικρή αντίσταση. Αλήθεια, οι άλλοτε κινητικοί ακτιβιστές μικρομέτοχοι (ΣΜΕΧΑ) δεν είδαν, δεν διάβασαν, δεν άκουσαν τίποτα για τον... φόνο;

Αύριο, Παρασκευή, αντιπροσωπεία των εργαζομένων στο Χ.Α. θα έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους του Euronext στην Αθήνα.