Πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή

Δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ • Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 414.000 ευρώ.

Το... «τσιμπούσι» που συντελείται με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει ο δειγματοληπτικός έλεγχος που έκανε η ΑΑΔΕ σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), καθώς πρόεκυψε ένα όργιο φοροδιαφυγής εις βάρος του ελληνικού δημοσίου και των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η Αρχή πραγματοποίσε ελέγχους σε 58 ΚΥΔ σε όλη την Ελλάδα και εντόπισε 42 περιπτώσεις φοροδιαφυγής που φτάνουν μέχρι και το 100%.

Ο έλεγχος έγινε σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, 'Αργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή.

Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά.

Επιπλέον, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο. Και συγκεκριμένα: