Οι ψευδείς δεσμεύσεις του κ. αντιπροέδρου

7/12/2024: «Παρακολουθούμε το θέμα και θα κάνουμε ό,τι επιτρέπεται βασιζόμενοι και σε πρακτικές άλλων κρατών, ζητώ όμως υπομονή λίγων μηνών από τους δανειολήπτες καθώς το θέμα δεν είναι απλό»

Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

24/2/2025: «Παρότι υπάρχουν δύο αρνητικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου που θεωρούν ότι οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες πήραν ρίσκο, εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ανακούφιση. Συζητάμε με τις τράπεζες, θα συζητήσουμε με την ΤτΕ και την ΕΚΤ ώστε να βρεθεί μια λύση δίκαιη και βιώσιμη χωρίς να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον “Ηρακλή” και τελικά στους φορολογούμενους. Ισχύει η δημόσια δήλωσή μου εδώ και 1,5 μήνα ότι θα υπάρξει παρέμβαση στους πρώτους μήνες του 2025»

Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

11/6/2025: «Συνεχίζεται η επεξεργασία, από όσο ξέρω, από το υπουργείο Οικονομικών και θα υπάρξει μια λύση όσο πιο ικανοποιητική γίνεται. Δεν μπορώ να σας δώσω τώρα συγκεκριμένη ημέρα γιατί δεν το χειρίζομαι προσωπικά. Οπωσδήποτε θα είναι μέσα στο 2025. Μπορεί και πολύ νωρίτερα, πριν κλείσει ο χρόνος... Ηταν δέσμευση της κυβέρνησης από τότε που ήμουν εγώ υπουργός Οικονομικών και δεν παίρνουμε τον λόγο μας πίσω»

Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Ποια από τις τρεις δημόσιες, ξεκάθαρες δεσμεύσεις του κ. Χατζηδάκη ως υπουργού ή ως αντιπροέδρου της κυβέρνησης για «δίκαιη λύση εντός του 2025» στην ομηρία χιλιάδων δανειοληπτών στεγαστικών δανείων με καταχρηστική ρήτρα ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου να πιστέψουμε; Καμία! Διότι, όπως μας διαβεβαιώνουν καλοί γνώστες της ατζέντας της νυν ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ, επ’ ουδενί αναμένεται νομοθετική ρύθμιση πριν από τον Δεκέμβριο, «καθώς αναζητείται η πιο ικανοποιητική λύση για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές». Πρακτικά η «λύση» μετατίθεται για το 2026. Και ποιος θα λογοδοτήσει γι’ αυτήν την κραυγαλέα κυβερνητική ασυνέπεια ή εμπαιγμό, όπως τον βλέπουν οι ίδιοι οι δανειολήπτες; Το Μαξίμου ή η Νίκης;

Ρητορικό το ερώτημα, πάντως σήμερα, στις 12, μέλη της Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου «Συσπείρωση και Δράση» θα συγκεντρωθούν στην οδό Νίκης, στην είσοδο του υπουργείου με αίτημα να συναντηθούν με τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος όμως βρίσκεται στις ΗΠΑ για τη σύνοδο του ΔΝΤ, ή έστω με οποιονδήποτε εκπρόσωπό του και στη συνέχεια θα πορευτούν στη Βουλή για να καταθέσουν-επιδώσουν το 11ο κατά σειρά ψήφισμα διαμαρτυρίας στον πρόεδρο της Βουλή Νικήτα Κακλαμάνη. Ισως, όμως, ο πιο ενδεδειγμένος προορισμός τους θα ήταν η Ηρώδου Αττικού 19, όπου είναι το «αρχηγείο» του πολλαπλά δεσμευμένου απέναντί τους αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Οι δανειολήπτες πάντως, τόσο η Πρωτοβουλία «Συσπείρωση και Δράση», όσο και ο παλαιότερος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) έχουν συγκεκριμένους σταθμούς πίεσης σε Αθήνα και Βρυξέλλες για να σταματήσει το κρυφτούλι κυβέρνησης και τραπεζών.

● Στις 3 Νοεμβρίου συζητιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Αναφορών, αναφορές που έχουν καταθέσει δύο μέλη της «Πρωτοβουλίας», με την υποστήριξη και Ελλήνων ευρωβουλευτών που μετέχουν στην Επιτροπή (Μανιάτης, Παππάς, Νικολάου-Αλαβάνος και Ζαχαρία).

● Εναν μήνα μετά, στις 5 Δεκεμβρίου, συζητιούνται στον Αρειο Πάγο οι αναιρέσεις κατά Εθνικής, Πειραιώς και Alpha Bank, στη βάση συλλογικών αγωγών δανειοληπτών, μελών του ΣΥΔΑΝΕΦ. Οι αναιρέσεις συνοδεύονται από το αίτημα αποστολής προδικαστικού ερωτήματος προς το Ευρωδικαστήριο, το οποίο αρνήθηκαν να υποβάλουν τα εφετειακά δικαστήρια που δίκασαν τις αγωγές. Οι αναιρέσεις κατά Εθνικής και Alpha Bank επρόκειτο να εκδικαστούν τον περσινό Δεκέμβριο, όμως το ανώτατο δικαστήριο δέχτηκε τα αιτήματα αναβολής των δικηγόρων των τραπεζών και προσδιόρισε εκδίκαση έναν ολόκληρο χρόνο αργότερα! Το ίδιο συνέβη και με την αναίρεση κατά Πειραιώς, που επρόκειτο να εκδικαστεί τον περασμένο Απρίλιο. Αν και η στάση του Αρείου Πάγου κινείται στα όρια της αρνησιδικίας, οι τρεις υποθέσεις θα συζητηθούν στις 5/12 και η προσδοκία των δανειοληπτών είναι να ξεπεράσουν την αρνητική απόφαση στην αναίρεση κατά Eurobank, με την οποία το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε την τράπεζα, σε πείσμα πολλών αντίθετων αποφάσεων δικαστηρίων άλλων χωρών της Ε.Ε., αλλά και του Ευρωδικαστηρίου.

● Εξάλλου, ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου έχει καταθέσει και αγωγή εις βάρος του Δημοσίου, με βάση την άρνηση των ελληνικών δικαστηρίων και του Α.Π. να αποστείλουν προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωδικαστήριο, στάση που παραβιάζει το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη. Ωστόσο, έναν χρόνο μετά δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η εκδίκαση της αγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις νόμου-τροπολογίες υπέρ των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ερωτήσεις έχουν υποβάλει η Νέα Αριστερά και η Ελληνική Λύση, ενώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι πολιτικές ομάδες πλην Ν.Δ. έχουν κάνει ερωτήσεις ή παρεμβάσεις στην Κομισιόν, με πιο πρόσφατη την ερώτηση της Μαρίας Ζαχαρία της Πλεύσης Ελευθερίας στις 17 Ιουλίου, στην οποία η Επιτροπή αναγνώρισε μεν ότι οι καταχρηστικοί όροι σε δάνεια σε ξένο νόμισμα εμπίπτουν στην οδηγία 93/13/ΕΟΚ για την προστασία των καταναλωτών, πλην όμως δήλωσε αναρμόδια να παρέμβει για τις πρακτικές των ελληνικών τραπεζών ή για την αναστολή πλειστηριασμών.

Κανείς δεν ξέρει ποια ακριβώς είναι η «περιπλοκότητα» του θέματος που επικαλείται η κυβέρνηση για την πρωτοφανή χρονοκαθυστέρηση να φέρει προς συζήτηση μια ρύθμιση, εκτός από την άρνηση των τραπεζών να παραβιαστεί το «ιερό δισκοπότηρο» της στεγαστικής πίστης, η μονομερής δυνατότητά τους να επιβάλλουν και να αλλάζουν τους όρους των δανειακών συμβάσεων. Οταν η ελληνική κοινωνία έχει προσφέρει τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ από το 2012 για να κουρευτεί το χρέος των τραπεζών, γιατί θεωρείται έγκλημα καθοσιώσεως να επιστρέψουν 1 δισ. ευρώ, το πολύ, που θα κοστίσει ακόμη και η πιο γενναιόδωρη ρύθμιση υπέρ δανειοληπτών, που θέλουν απλώς να πληρώσουν όσα δανείστηκαν; Ερώτημα- κουίζ για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, γιατί υποψιαζόμαστε ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν αισθάνεται -κι από μιαν άποψη δεν έχει λόγους να αισθάνεται- υποχρεωμένος να απαντήσει.