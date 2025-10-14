Ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού στο myAADE

Mέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορούν πλέον οι πολίτες να παρακολουθούν τις ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί από τις 9 Οκτωβρίου μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (ν.4738/2020), με την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσής τους στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, οι νέες ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που καταρτίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, εφεξής εμφανίζονται στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Οφειλές σε Ρύθμιση και Πληρωμή. Από εκεί, οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την πορεία των παραπάνω ρυθμίσεών τους.

Πληροφορίες πληρωμής δόσεων

H πληρωμή των δόσεων γίνεται χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), η οποία παραμένει η ίδια καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω e-Banking, phoneBanking, mobileBanking, ΑΤΜ ή καταστήματος (ΚΑΣ) των τραπεζών, επιλέγοντας «Βεβαιωμένες Οφειλές σε ΔΟΥ». Eπισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η καταβολή των δόσεων μέσω του myAADE.

Διμερείς Ρυθμίσεις

Για τις διμερείς ρυθμίσεις με το Δημόσιο, η ρύθμιση ενεργοποιείται και εμφανίζεται στην ψηφιακή πύλη myAADE μετά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Οι οφειλέτες έχουν προηγουμένως ενημερωθεί με μήνυμα που τους αποστέλλεται στην προσωπική τους θυρίδα στην ψηφιακή πύλη myAADE > Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου για τον τρόπο πληρωμής και σχετικές απαραίτητες πληροφορίες, όπως:

ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ),

ημερομηνία λήξης πληρωμής της πρώτης δόσης

ποσό πρώτης δόσης

Πολυμερείς Ρυθμίσεις

Για τις πολυμερείς ρυθμίσεις, η απεικόνιση στην ψηφιακή πύλη myAADE γίνεται άμεσα, με την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης.

Αναφορικά με τις παλαιότερες ρυθμίσεις, που έχουν συναφθεί πριν τις 9 Οκτωβρίου και είναι ακόμα ενεργές, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σταδιακής ενσωμάτωσής τους στο ίδιο ψηφιακό περιβάλλον..