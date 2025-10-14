Επιπλέον 2,44 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα

Σήμερα, η ευρωπαϊκή επιτροπή ενέκρινε σημαντικά αιτήματα πληρωμών από την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Πορτογαλία, στο πλαίσιο του μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) του προγράμματος NextGenerationEU, σηματοδοτώντας κρίσιμα βήματα στις πρωτοβουλίες ανάκαμψης και ανάπτυξης μετά την πανδημία. Οι τρεις πληρωμές ανέρχονται σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η επιτροπή αξιολόγησε θετικά το έκτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας ύψους 2,44 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ανεβάσει το συνολικό ποσό που εκταμιεύτηκε στα 23,45 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η Ελλάδα πέτυχε 32 ορόσημα και 7 στόχους, με εμβληματικά μέτρα όπως η ενίσχυση των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι βελτιώσεις στην υγειονομική περίθαλψη με μια εθνική βάση δεδομένων ψηφιακών αρχείων υγείας και οι αναβαθμίσεις στην εκπαίδευση μέσω διαδραστικών συστημάτων μάθησης στις τάξεις.
Η πληρωμή αντιστοιχεί στο 65% των συνολικών κονδυλίων που διατέθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του RRF, με το 48% των ορόσημων και των στόχων να έχει επιτευχθεί.
