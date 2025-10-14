Αβεβαιότητα για το λιμάνι Βόλου

Την έντονη ανησυχία τους για την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του λιμανιού του Βόλου, καθώς 7 μήνες μετά την ακύρωση του διαγωνισμού δεν έχουν απολύτως καμία ενημέρωση, εκφράζουν με επιστολή τους προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Λιμένων του υπερταμείου και το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ).

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΛΒ Α.Ε. «ΑΡΓΩ» στην επιστολή του εξηγεί αναλυτικά τους λόγους της ανησυχίας και της διαμαρτυρίας των εργαζομένων, ενώ θέτει και θέματα ασφάλειας στη λειτουργία του λιμανιού, καθώς, όπως ισχυρίζεται, η μεγάλη πλειονότητα του εξοπλισμού (γερανοί) είναι ηλικίας περίπου 50 ετών και παράλληλα υπάρχει τεράστια έλλειψη κυρίως εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν «παράδοξο» το γεγονός ότι αυτοί που επέλεξαν την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού «ως τον μόνο ενδεδειγμένο τρόπο ανάπτυξής του, περίπου τρία χρόνια μετά την έναρξη του διαγωνισμού και δύο μετά τους πανηγυρισμούς για το υψηλό -όπως το χαρακτήριζαν- προσφερόμενο αντάλλαγμα, αποφάσισαν ότι είναι προτιμότερη η ακύρωση του διαγωνισμού και η διερεύνηση ανάπτυξής του υπό δημόσιο έλεγχο» και ρωτούν: «Ποια ήταν τα δεδομένα αυτά που οδήγησαν σε στροφή 180 μοιρών;».

Παράλληλα καταγγέλλουν ότι «κύκλοι του υπερταμείου και της κυβέρνησης έσπευσαν -προκειμένου να δικαιολογήσουν την ακύρωση του διαγωνισμού- να βαφτίσουν ως επένδυση την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών στα προ Daniel & Elias επίπεδα, αποκρύπτοντας τεχνηέντως ότι οι προσφορές κατά το στάδιο του διαγωνισμού πώλησης είχαν δοθεί πριν από τις θεομηνίες και πως τα διαθέσιμα βάθη στο λιμάνι δεν προβλέπεται να αυξηθούν σε σχέση με αυτά πριν από τις θεομηνίες». Χαρακτηρίζουν «αξιοσημείωτο» το γεγονός, επτά μήνες μετά την ακύρωση του διαγωνισμού, το πολυδιαφημισμένο business plan για το μέλλον του λιμανιού, το οποίο έχει προβληθεί ως καθοριστικό εργαλείο για τη μελλοντική ανάπτυξη, να μην έχει ακόμη ανατεθεί σε «εξειδικευμένο σύμβουλο» και ισχυρίζονται ότι το εμπορικό λιμάνι αντιμετωπίζει προκλήσεις βιωσιμότητας με ενδεχόμενα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας καθώς η μεγάλη πλειονότητα του εξοπλισμού (γερανοί) είναι ηλικίας περίπου 50 ετών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ρυθμούς εξυπηρέτησης χρηστών, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας αλλά κυρίως την ασφάλεια.

Παράλληλα, τονίζουν ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη κυρίως εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού αφού δεν έχουν γίνει προσλήψεις εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς δεν υπάρχει η σχετική έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία, παρά το γεγονός ότι από το 2020 έχουν αποχωρήσει 14 άτομα, είτε λόγω συνταξιοδότησης (κυρίως) είτε λόγω μετατάξεων (δευτερευόντως) ή ακόμη και αποχωρήσεων-παραιτήσεων, καθώς μόνιμο προσωπικό του ΟΛΒ, το οποίο αμείβεται μέσω ενιαίου μισθολογίου (παρά το ότι ο ΟΛΒ δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό), επιλέγει τη μετάθεση-απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες ή ακόμη και την παραίτηση.

Σημειώνουν δε ότι η λύση της απασχόλησης εργολάβου, εκτός του ότι κοστίζει περισσότερο στο λιμάνι, έχει συνέπεια να απασχολούνται στο λιμάνι άτομα χωρίς την απαραίτητη πάντα τεχνογνωσία.