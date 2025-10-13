Μικρά μυστικά για το πετρέλαιο θέρμανσης

Από 1.126 ευρώ ανά κυβικό και με ελαφρώς πτωτική τάση για τις πρώτες ημέρες υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει φέτος από την ερχόμενη Πέμπτη 15 Οκτωβρίου η τιμή διάθεσης χειμερινής περιόδου πετρελαίου θέρμανσης στην Αττική με βάση τις τρέχουσες τιμές του πετρελαίου στην ελληνική αγορά. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μεταβάλλεται καθημερινά με χρηματιστηριακά κριτήρια και επηρεάζεται επίσης από την ποσότητα και την απόσταση. Η τυπική τιμή ημέρας, που χρεώνει κάθε έμπορος ανάλογα με το περιθώριο που επιλέγει, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αφορά συνήθως ποσότητες πάνω από 500-600 λίτρα για να καλύπτεται το κόστος κίνησης του βυτιοφόρου (τυπικά 20-25 ευρώ ανά παράδοση). Ετσι, για ποσότητα π.χ. 300 λίτρων η τιμή διάθεσης μπορεί να επιβαρυνθεί ως και 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για ποσότητες κοντά στα 900-1.000 λίτρα η τιμή είναι καλύτερη. Σημειώστε επίσης ότι στην επαρχία οι τιμές επιβαρύνονται με μεταφορικά έξοδα.

Η διαδικασία παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης είναι τυποποιημένη, όμως η μη τήρηση των απαιτούμενων βημάτων μπορεί να αποδειχτεί «ακριβή». Η ακρίβεια μετράει σε κάθε στάδιο και σε μεγάλο βαθμό μια δίκαιη συναλλαγή ξεκινά από την επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή, ώστε να γεμίσει η δεξαμενή με τη σωστή ποσότητα, στη συμφωνημένη τιμή και με την προβλεπόμενη ποιότητα καυσίμου.

Το «ευαγγέλιο» για όσους παραλαμβάνουν πετρέλαιο θέρμανσης είναι οι κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ). Στην πιο πρόσφατη μορφή τους ρυθμίστηκαν το 2017 (βλ. ΦΕΚ 2983 Β/30.8.2017) όπως τροποποιήθηκαν σε ορισμένα άρθρα το 2018 (βλ. ΦΕΚ 4913 Β/2.11.2018 – και τα δύο είναι διαθέσιμα ψηφιακά στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου, www.et.gr).

Η διαδικασία έχει πολλές τεχνικές παραμέτρους για να διευκολύνει την παράδοση σε δύσκολα σημεία, αλλά περιγράφεται αναλυτικά ώστε να είναι σε θέση να την ελέγξει επαρκώς ο υπεύθυνος παραλαβής.

Το πρώτο σημείο που πρέπει να ελεγχθεί είναι η απόδειξη λιανικής πώλησης που υποχρεωτικά συνοδεύει την παράδοση πετρελαίου για θέρμανση με βυτιοφόρα σε τελικούς καταναλωτές. Το έγγραφο πρέπει να περιέχει τα στοιχεία διακινητή, ημερομηνία, τον αριθμό κυκλοφορίας του βυτιοφόρου, το ονοματεπώνυμο οδηγού και παραλήπτη και την ποσότητα καυσίμου.

Πριν από την παράδοση, ο διαχειριστής μαζί με τον οδηγό του βυτιοφόρου πρέπει να προμετρήσουν με την ειδική βέργα τη στάθμη της δεξαμενής. Η ώρα παράδοσης, το ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης στη δεξαμενή του παραλήπτη, τόσο ΠΡΙΝ όσο και ΜΕΤΑ την παράδοση του πετρελαίου ανεξαρτήτως του σχήματος ή του υλικού κατασκευής της δεξαμενής, και οι υπογραφές του οδηγού και του παραλήπτη συμπληρώνονται στην απόδειξη με την ολοκλήρωση της παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι πολύ σημαντικό στάδιο, καθώς σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης των παραστατικών επιβάλλεται στον διακινητή πρόστιμο 500 ευρώ ανά παραστατικό.

Μετά την παράδοση, επιβεβαιώνετε την παράδοση της ποσότητας πετρελαίου που ζητήθηκε – περιμένετε όμως πρώτα 2-3 λεπτά για να ηρεμήσει η στάθμη του πετρελαίου και επιμετρήστε ξανά το ύψος στη δεξαμενή σας. Και φυσικά, επιβεβαιώστε ότι η μάνικα έχει αδειάσει τελείως, συνήθως με χρήση αέρα υπό πίεση, στο τέλος της παράδοσης.

Μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε την ποσότητα λίτρων που αντιστοιχεί σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής σας, με βάση τις διαστάσεις της (μήκος x πλάτος x ύψος). Π.χ., μια δεξαμενή 2 μ. μήκος, 1 μ. πλάτος, 1 μ. ύψος έχει όγκο 2.000 λίτρα. Αρα 2.000/100 = 20 λίτρα ανά εκατοστό ύψους.

Μην αφήνετε τη διαδικασία να την παραλαμβάνουν άτομα που δεν γνωρίζουν τη σωστή διαδικασία. Παρακολουθείτε τον μετρητή του βυτιοφόρου και βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει να καταγράφει όταν τελειώσει η παράδοση και έχει αδειάσει πλήρως η μάνικα. Μην παραλαμβάνετε βιαστικά, αλλά φροντίζοντας να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Ο διαχειριστής πρέπει να ρωτήσει εγκαίρως για τη μέθοδο παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης (σε κάποιες περιπτώσεις λόγω υψομετρικής διαφοράς μπορεί να ξεκινήσει την παράδοση με γεμάτη μάνικα) και να παρακολουθήσει προσεκτικά κάθε στάδιο της διαδικασίας – ακόμα καλύτερο είναι να έχει μόνιμο προμηθευτή που εμπιστεύεται, καθώς η… ζωή έχει αποδείξει ότι η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο.