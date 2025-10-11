Σύγκρουση στη Βουλή για το φιάσκο στην Επιθεώρηση Εργασίας

Να «σπάσουν» την αμαρτωλή σιωπή του υπουργείου Εργασίας για την ακύρωση του διορισμού του διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργου Τζιλιβάκη, από το Συμβούλιο της Επικρατείας κατάφεραν κόμματα της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης στη χθεσινή συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής σχετικά με το αντεργατικό νομοσχέδιο κατά την οποία βουλευτές και βουλεύτριες επανέλαβαν τους λόγους για το παλλαϊκό αίτημα απόσυρσής του διαλύοντας την κυβερνητική προπαγάνδα περί βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών δικαιωμάτων.

H απόφαση για το μπόνους στον Γ. Τζιλιβάκη, την οποία αποκάλυψε η Εφη Αχτσιόγλου από το βήμα της Βουλής εκθέτοντας την Ν. Κεραμέως

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, δέχτηκε καταιγισμό πυρών με αφορμή το δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» (βλ. «Απόφαση-χαστούκι για το υπουργείο Εργασίας», Xρ. Κοψίνη, 8.10.2025) για τον κ. Τζιλιβάκη, που έφτασε να αμείβεται με αποδοχές του προέδρου του Αρείου Πάγου, ύψους 45.000 ευρώ, αλλά έλαβε και νέο μπόνους 39.666 ευρώ, αφότου ελήφθη η απόφαση-χαστούκι του ΣτΕ τον περασμένο Αύγουστο. Ωστόσο, η ίδια απάντησε σε υψηλούς τόνους προσπαθώντας για ακόμα μία φορά να κάνει το άσπρο - μαύρο για όλη την κριτική σε βάρος του σχεδίου νόμου, για τον διορισμό του προέδρου της Επιθεώρησης Εργασίας και για το φωτογραφικό άρθρο 56, με το οποίο στη θέση τοποθετείται γενικός διευθυντής, που δεν έχει περάσει καν από κρίση.

«Από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ και αυτή δεν έχει επιδοθεί στο υπουργείο, τι ακριβώς είναι αυτό που μου ζητάτε λόγω μιας απόφασης που δεν υπάρχει ακόμα σε ό,τι αφορά το υπουργείο Εργασίας, εγώ να παύσω έναν επικεφαλής μιας Ανεξάρτητης Αρχής; Να του απαγορεύσω να έρθει στη Βουλή των Ελλήνων;» είπε επιχειρώντας να νίψει τας χείρας της. Aπομόνωσε, δε, σημεία της απόφασης υποστηρίζοντας ότι αυτό που ζητάει το Συμβούλιο «είναι να τροποποιηθεί η τότε υπουργική και να τεθούν κριτήρια αξιολόγησης της συνέντευξης. Επειδή, λοιπόν, υπάρχει αυτή η περίληψη της απόφασης, εμείς έχουμε προνοήσει και φέρνουμε στο παρόν σχέδιο νόμου μια διάταξη με την οποία προβλέπεται η αναπλήρωση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, προκειμένου να μην υπάρξει κενό ούτε μιας ημέρας».

«Η δική μου πράξη που αφορά τη διαπίστωση επίτευξης των στόχων είναι τις 13 Μαΐου 2025. Παρακαλώ την κ. Αχτσιόγλου να είναι πιο προσεκτική», είπε θεωρώντας ότι δεν συνέτρεχε λόγος να ανακληθεί η απόφαση της ειδικής ανταμοιβής στον έκπτωτο πλέον κ. Τζιλιβάκη. Νωρίτερα, η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε το γεγονός ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση για την ακρόαση φορέων ο κ. Τζιλιβάκης τοποθετήθηκε υπερασπιζόμενος το νομοσχέδιο του 13ωρου και την πολιτική της Ν.Δ. στα εργασιακά, παρότι το ΣτΕ είχε αποδείξει πως ο ίδιος υπερμοριοδοτήθηκε μέσω της συνέντευξης για τη θέση από την οποία αναγκάζεται να αποχωρήσει.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ., Παύλος Χρηστίδης, αντέτεινε στην υπουργό ότι «αντί να απολογηθεί για την αξιοκρατία, την αριστεία και τον τρόπο που η κυβέρνηση κάνει τις συνεντεύξεις επιλογής υπερμοριοδοτώντας, ζητάει τον λόγο κι από το ΠΑΣΟΚ», αν και «ο διορισμός του κ. Τζιβιλάκη είναι παράνομος και ο άνθρωπος αυτός κλήθηκε από την πλειοψηφία της Ν.Δ. να έρθει εδώ και να μας μιλά για τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης Εργασίας και μας κάνετε και μαθήματα». «Είστε εκτεθειμένη για το θεσμικό σας ατόπημα που τον καλέσατε στην ακρόαση των φορέων και δεν μπορεί να μας κουνάτε από πάνω και το δάκτυλο» είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Γιώργος Γαβρήλος, στην κ. Κεραμέως, τονίζοντας πως ο επικεφαλής της Επιθεώρησης Εργασίας λειτούργησε από την πρώτη στιγμή ως εντεταλμένος της κυβέρνησης.

Κόντρα Καραγκούνη - Κατσώτη

Η δριμεία αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τον μαινόμενο Κώστα Καραγκούνη να απορρίπτει τα πυρά για την αύξηση των θανατηφόρων ατυχημάτων στους χώρους δουλειάς και να κατηγορεί τον ειδικό αγορητή του Κομμουνιστικού Κόμματος, Χρήστο Κατσώτη, ότι «δεν ενδιαφέρεται για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». Δέχτηκε πως εάν για παράδειγμα ένας αστυνομικός σκοτωθεί εν ώρα υπηρεσίας το δυστύχημα πρέπει να καταγραφεί ως τροχαίο και έκανε λόγο για βελτίωση στους αριθμούς της ΕΛΣΤΑΤ.

Πληρωμένη απάντηση στον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έδωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ. «Είμαστε αντίθετοι με αυτή τη λογική να υπάρχει ένα άτομο που βαφτίζεται γιατρός εργασίας και δίνει μία βεβαίωση στον εργοδότη ότι όλα είναι καλά. Θέλουμε πραγματικό έλεγχο από τον γιατρό εργασίας για τις συνέπειες των εργασιακών σχέσεων». «Σε κάθε περίπτωση, όμως, μέχρι και το 2022, περιλαμβάνονταν και τα παθολογικά περιστατικά στα στοιχεία που έδινε το υπουργείο Εργασίας. Για πρώτη φορά κρύβονται στην τελευταία έκθεση του 2024. Για το θέμα των τροχαίων ξέρετε ότι και από παλιά, από το 2001 ακόμα, ο ΣΕΠΕ έλεγε ότι πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος αν αυτά οφείλονται σε παθολογικά αίτια, λόγω της κόπωσης εξαντλητικών ωραρίων», είπε ο κ. Κατσώτης.