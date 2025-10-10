Οι πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι 17 Οκτωβρίου

Κατά την περίοδο 13 έως 17 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ σε 51.499 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Εδικότερα:

1 Από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 14 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 162.500ευρώ σε 148 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.

Από 13 έως 17 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2 Από την ΔΥΠΑ