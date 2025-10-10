Ενα ακόμη βήμα προσέγγισης Λευκωσίας- Αθήνας για το καλώδιο

Με δύο αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου που δημοσιεύονται σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (302 και 303 του 2025) γίνεται ένα ακόμη μικρό βήμα επαναπροσέγγισης Αθήνας και Λευκωσίας στο επίμαχο ζήτημα της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου (και Ισραήλ σε δεύτερο χρόνο), μετά τη χθεσινή συνάντηση στην Αθήνα των υπουργών Ενέργειας των δυο χωρών, Παπασταύρου και Παπαναστασίου.

Με τις αποφάσεις η ΡΑΕΚ μεταβιβάζει στον ΑΔΜΗΕ την Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και την Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, οι οποίες μέχρι σήμερα ανήκαν στη EuroAsia Interconnector, που εταιρεία που είχε ιδρύσει ο Κύπριος επιχειρηματία Νάσος Κτωρίδης που σήμερα είναι εκτός λειτουργίας, αλλά έχει μεταβιβάσει το project της διασύνδεσης, ενταγμένο στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ και χρηματοδοτούμενο με 657 εκατ. ευρώ, στον ΑΔΜΗΕ έναντι 48 εκατ. ευρώ το 2023. Η συνεδρίαση της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου, αλλά η καθυστέρηση δημοσίευσής της έχει προφανώς σχέση με τις τριβές μεταξύ των δυο πλευρών ως προς τις εκκρεμότητες και τις υποχρεώσεις κάθε μιας, που κορυφώθηκαν την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα με την ανοικτή ρήξη και τις σκληρές εκφράσεις Χριστοδουλίδη εις βάρος ΑΔΜΗΕ και Παπασταύρου εις βάρος Κεραυνού.

Η μεταβίβαση της άδειας ιδιοκτήτη πρέπει να γίνει σε 45 μέρες από την έκδοση της απόφασης, άρα το αργότερο μέχρι το τέλος της άλλης βδομάδας. Με τους ίδιους όρους και προθεσμίες μεταβιβάζεται και η Αδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης της εταιρείας EUTSO LTD (και αυτή ιδιοκτησίας Νάσου Κτωρίδη) στον ΑΔΜΗΕ.

Το επόμενο βήμα προσέγγισης Λευκωσίας και Αθήνας στο θέμα του υποβρύχιου καλωδίου αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα, εκτός απροόπτου την Τρίτη, σε τηλεδιάσκεψη που συγκαλεί ο Δανός επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η Κομισιόν φαίνεται αποφασισμένη να εξαντλήσει όλα τα μέσα πίεσης για άρση των επιφυλάξεων και αναστολών της Λευκωσίας, είναι όμως ασαφές πως θα ικανοποιήσει τη βασική ανησυχία της: τι θα γίνει αν η Τουρκία επιμείνει στην παρεμπόδιση κάθε έρευνας στον βυθό του Αιγαίου για την πόντιση του καλωδίου.