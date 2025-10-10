Στις υπηρεσίες επενδύει ο Ανδρ. Σιάμισιης της HelleniQ Energy

Υστερα από 22 χρόνια σε επιτελικούς ρόλους της HelleniQ Energy (πρ. ΕΛΠΕ) και καθώς περιπλέκεται μετοχικά το μέλλον του ενεργειακού ομίλου εν αναμονή νέων επενδυτών, ο νυν διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης, ανοίγει παράλληλα ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον τομέα των υπηρεσιών, ιδρύοντας την περασμένη Τρίτη 7.10.2025 από κοινού με την Ελένη Σούκουλη την εταιρεία Dunes House A.E. με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ και έδρα στη λεωφ. Ανδρέα Συγγρού (στο ύψος της Νέας Σμύρνης). Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Ανδρέας Σιάμισιης, αναπληρώτρια πρόεδρος η Ελένη Σούκουλη και μέλος ο Νικόλαος Σιάμισιης του Ανδρέα.

Οι δραστηριότητες της Dunes House Α.Ε. ξεκινούν από υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν επίσης αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων κ.λπ.

Ο κ. Σιάμισιης έχει επενδύσει και στο παρελθόν από κοινού με την κ. Σούκουλη, σύμφωνα με την από 28.6.2022 ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 της «Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.» (η Εταιρεία), με την οποία γνωστοποιείται ότι «ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας, και η κ. Ελένη Σούκουλη, προέβησαν στις 10.06.2022 σε αγορά ομολόγου με ημερομηνία λήξης 4 Οκτωβρίου 2024 και εκδόσεως της Hellenic Petroleum Finance PLC (εξ ολοκλήρου θυγατρικής της Εταιρείας) και υπό την εγγύηση της Εταιρείας, εισηγμένου στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, με ονομαστική αξία 100.000,00 ευρώ και αξία αγοράς 98.741,12 ευρώ». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η κ. Ελένη Σούκουλη είναι πρόσωπο που, κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (Ε.Ε.) 596/2014, έχει στενό δεσμό με τον κ. Ανδρέα Σιάμισιη».