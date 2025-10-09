«Ελληνικό» 1 στα 4 πλοία που κατασκευάζονται στην Κορέα

Ξεπερνούν τα 170 πλοία οι συνολικές τρέχουσες παραγγελίες των Ελλήνων πλοιοκτητών στα κορεάτικα ναυπηγεία, γεγονός που σημαίνει ότι ένα στα τέσσερα πλοία που κατασκευάζονται στην Κορέα είναι ελληνικών συμφερόντων. Τα τελευταία 20 χρόνια πάνω από 1.600 ελληνόκτητα πλοία κατασκευάστηκαν στην Κορέα, με το κόστος να ξεπερνά τα 20 δισ. ευρώ.

Τα παραπάνω τόνισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στην ημερίδα της Γραμματείας των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (ΕΚΟ) της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Οικονομία της θάλασσας: ευκαιρίες και προκλήσεις».

Ο Στ. Γκίκας συμμετείχε σε ένα σημαντικό πάνελ διαλόγου, για τη συνεργασία μεταξύ φιλικών χωρών –όπως η Ν. Κορέα– στον κρίσιμο τομέα της Ναυπηγοεπισκευής, με συνομιλητές τον πρέσβη της Κορέας στην Ελλάδα, Juseong Lim, και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο των Ναυπηγείων Ελευσίνας & Σύρου (ONEX) Πάνο Ξενοκώστα. Αναφερόμενος στις πολύ καλές σχέσεις Ελλάδος - Ν. Κορέας τόνισε ότι τον επόμενο χρόνο συμπληρώνονται 65 χρόνια διπλωματικών σχέσεων με τη Δημοκρατία της Κορέας, ενώ σημείωσε ότι η Κορέα είναι η μεγαλύτερη ασιατική αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες το 2024 άγγιξαν τα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Ερωτηθείς για τις προοπτικές συνεργασίας στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, ο υφυπουργός Ναυτιλίας επισήμανε ότι «με την εξυγίανση και αλματώδη ανάπτυξη των ελληνικών ναυπηγείων, παρέχεται μια ουσιαστική δυνατότητα για συνεργασίες με φιλικές χώρες που διαπρέπουν στον ναυπηγικό τομέα, όπως η Κορέα, ώστε να κατασκευαστούν στην Ελλάδα νέα πλοία», διευκρινίζοντας ότι αυτό που θα μπορούσε να διερευνηθεί είναι να γίνουν στην Ελλάδα, σε ελληνικά ναυπηγεία οι συγκεκριμένες απαραίτητες επενδύσεις από την Κορέα, ώστε να ναυπηγηθούν εδώ, από κοινού, σύγχρονα πλοία.

Τόσο ο πρέσβης της Ν. Κορέας κ. Lim όσο και ο κ. Ξενοκώστας συμφώνησαν με τον υφυπουργό ότι το έδαφος είναι γόνιμο για συνεργασίες και συμπράξεις στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, δεδομένης και της προβληματικής γεωπολιτικής κατάστασης, η οποία προκρίνει τις συνέργειες και τις συνεργασίες.