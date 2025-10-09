Στο 1,9% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν είναι για πανηγύρια

Οι κατακόρυφες μειώσεις στην ενέργεια (πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό) αλλά και στο ελαιόλαδο (37,2%) αλλοιώνουν τις εφιαλτικές ανατιμήσεις που καταγράφονται σε καθημερινά είδη κατανάλωσης των λαϊκών νοικοκυριών • Αναλυτικά τι αποτυπώνει το μηνιαίο δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ.

Υποχώρησε αισθητά ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον Σεπτέμβριο, καθώς ο ρυθμός αύξησής του ανήλθε στο 1,9%, κάτι το οποίο βέβαια δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό ή και για κυβερνητικά πανηγύρια, καθώς οι τιμές στα βασικά είδη κατανάλωσης των λαϊκών νοικοκυριών τρέχουν με τρομακτικούς ρυθμούς.

Όπως καταγράφεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το φρένο που μπήκε στον ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τεράστια μείωση του δείκτη τιμών συγκεκριμένων προϊόντων αλλοιώνοντας σημαντικά την πραγματική εικόνα.

ΕΛΣΤΑΤ

Όπως διακρίνεται και από τον πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται μείωση 37,2% στο ελαιόλαδο, 10,2% στο φυσικό αέριο, 12,9% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 3,7% στον ηλεκτρισμό (δηλαδή αισθητή υποχώρηση στα ενεργειακά προϊόντα) και 9,2% στα ξενοδοχεία - μοτέλ - πανδοχεία. Τα μεγέθη αυτά έχουν σημαντική επίπτωση στη διαμόρφωση του πληθωρισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατακόρυφη αύξηση του κόστους ενέργειας ήταν η γενεσιουργός αιτία της εκτόξευσης των τιμών εν γένει, αλλά στην αντίστροφη περίπτωση δεν διακρίνεται κάτι τέτοιο, γεγονός που σηματοδοτεί κάποια προβληματική κατάσταση στην αγορά (μείωση ενέργειας -> μείωση γενικών τιμών).

Την ίδια στιγμή ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε καφέ (19,8%), σοκολάτες (22,2%), κρέατα (8,4%), ψάρια (6,2%), ένδυση και υπόδηση (5,2%), ενοίκια κατοικιών (9,9%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (12,6%), πακέτο διακοπών (6,7%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).

Ενώ, σε μηνιαία σύγκριση, υπάρχουν νέες αυξήσεις τιμών σε μοσχάρι (2%), αρνί και κατσίκι (2,8%), νωπά λαχανικά (2,1%) και ενοίκια κατοικιών (0,5%).

Οι νέες εφιαλτικές αυξήσεις στα προαναφερθέντα προϊόντα σκιαγραφούν με τον πιο εύγλωττο τρόπο πως το ζήτημα της ακρίβειας καλά κρατεί και πως τα εισοδήματα των λαϊκών νοικοκυριών συνεχίζονται ακάθεκτα να λεηλατούνται.