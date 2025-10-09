«Καμπάνα» πολλών εκατομμυρίων στην Ελλάδα από το Δικαστήριο της Ε.Ε. για το ΧΥΤΑ Ζακύνθου

«Κόλαφος» είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά της Ελλάδος αναφορικά με το ΧΥΤΑ Ζακύνθου, καθώς η χώρα μας καλείται να πληρώσει 12.500 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης της εκτέλεσης της απόφασης του 2014. Εκτός του άνωθεν προστίμου, η Ελλάδα πρέπει να καταβάλλει στην Κομισιόν και 5,5 εκατ. ευρώ.
Με την απόφαση Επιτροπή κατά Ελλάδας του 2014, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από δύο οδηγίες στον τομέα των αποβλήτων. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν είχε θέσει τέρμα στη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) ευρισκόμενου στο θαλάσσιο εθνικό πάρκο της Ζακύνθου, φυσικό οικότοπο της θαλάσσιας χελώνας «Caretta-Caretta», ενώ ο χώρος αυτός ήταν κορεσμένος και δυσλειτουργικός, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και το περιβάλλον.
Από το 2014 έως το 2023 υπήρξε ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλάδας σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Ζακύνθου και για τη συμμόρφωσή της προς την απόφαση του 2014. Η Επιτροπή, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν είχε ακόμη λάβει τα αναγκαία για τον σκοπό αυτό μέτρα, της απηύθυνε, το 2017, προειδοποιητική επιστολή και άσκησε, το 2024, ενώπιον του Δικαστηρίου νέα προσφυγή λόγω παραβάσεως, επί της οποίας εκδόθηκε η σημερινή απόφαση.
Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα παρέβη την υποχρέωσή της να λάβει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της απόφασης Επιτροπή κατά Ελλάδας του 2014. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, κατά τον κρίσιμο χρόνο που ορίζεται στην προειδοποιητική επιστολή, δηλαδή στις 28 Ιουνίου 2017, η Ελλάδα ούτε είχε προβλέψει σχέδιο διευθέτησης ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ Ζακύνθου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ούτε είχε παύσει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
Επιπλέον, ο ΧΥΤΑ Ζακύνθου συνέχισε να δέχεται απόβλητα μέχρι τα τέλη του 2017.
«Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο υποχρεώνει την Ελλάδα σε καταβολή χρηματικής ποινής ύψους 12 500 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης από τη δημοσίευση της σημερινής απόφασης έως την ημερομηνία εκτέλεσης της απόφασης του 2014, καθώς και σε καταβολή κατ' αποκοπήν ποσού ύψους 5 500 000 ευρώ στην Επιτροπή. Τα ποσά των κυρώσεων δικαιολογούνται από τη σοβαρότητα της παράβασης. Η παράβαση ενέχει σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, το Δικαστήριο συνεκτίμησε τον μεγάλο αριθμό αποφάσεων με τις οποίες διαπιστώθηκε κατά το παρελθόν ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος είχε παραλείψει να εκτελέσει αποφάσεις του Δικαστηρίου στον τομέα αυτόν, το γεγονός ότι η παράβαση συνεχίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση της απόφασης του 2014, καθώς και την ικανότητα πληρωμής του κράτους μέλους».
