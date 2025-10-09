Καταπέλτης τα συνδικάτα για το αντεργατικό ν/σ

Νέα απεργιακή διαμαρτυρία την ημέρα ψήφισης του αντεργατικού νομοσχεδίου στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα ετοιμάζουν πρωτοβάθμια σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες μετά τη μεγάλη απεργία της 1ης Οκτώβρη, γιατί «οκτώ ώρες είναι ήδη πολλές». Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, που συζητείται ξανά αύριο στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου, έφεραν χθες αντιπαράθεση ανάμεσα σε εργοδοτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

Οι πρώτοι, ανάμεσά τους ΣΕΒ, ΣΒΕ, ΣΕΒΤ και ΕΣΕΕ, καλωσόρισαν τα άρθρα για την απλοποίηση και τη μείωση των διοικητικών και γραφειοκρατικών βαρών αλλά και για τη μείωση του μισθολογικού και μη κόστους. Ειδικά οι αναφορές υπέρ της απαλλαγής από τις ασφαλιστικές εισφορές σε προσαυξήσεις από υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, που θα επιδράσουν αρνητικά στις συνταξιοδοτικές παροχές, και υπέρ της αύξησης του χρόνου εργασίας, που δεν προσμετράται στο ωράριο, προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.

Κίνδυνος-θάνατος

Εκπρόσωποι συλλογικών φορέων ζήτησαν μετ’ επιτάσεως την απόσυρση του νομοσχεδίου, την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και μισθολογικές αυξήσεις, τονίζοντας πως οι νέες ρυθμίσεις θα δώσουν τη χαριστική βολή σε ό,τι απέμεινε από θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα επιτείνοντας τους κινδύνους για την ακεραιότητα των εργαζομένων, καθώς τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα συμβαίνουν στο τέλος του ωραρίου ή στη διάρκεια υπερωριών.

Επίσης, επέκριναν τον αποκλεισμό ιατρών εργασίας από την εξέταση του ν/σ, ενώ καταπέλτης ήταν η τοποθέτηση της προέδρου του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, Παναγιώτας Ρόζου, που προειδοποίησε πως η επέκταση στις 13 ώρες εργασίας και σε έναν εργοδότη θα φέρει πλήρη εργασιακή εξουθένωση.

Απαρίθμησε πολλές επαγγελματικές ασθένειες, σωματικές και ψυχικές, παθήσεις και διαταραχές που προκαλούνται από την υπέρβαση του 8ωρου, επικαλούμενη πλήθος μελετών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. «Αυτό συμβαίνει μέσα σε υπερωριακό χρόνο ή σε χρόνο υπερεργασίας, ως αποτέλεσμα βέβαια της εντατικοποίησης, ενώ την ίδια ώρα οι ελεγκτικές αρχές υποστελεχώνονται» είπε η κ. Ρόζου, συμπληρώνοντας ότι η επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας διαθέτει το μισό από τον προβλεπόμενο αριθμό προσωπικού. Αυτό σημαίνει ότι στον κάθε επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας αναλογεί να ελέγξει 1.569 επιχειρήσεις και 10.773 εργαζόμενους, ενώ υπηρετούν μόλις 10 γιατροί σε 21 θέσεις πανελλαδικά.

Ηχηρή διάψευση

Στη συνέχεια η νομικής σύμβουλος της ΓΣΕΕ, Σοφία Καζάκου, διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της υπουργού Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, περί ενσωμάτωσης βελτιωτικής πρότασης της Συνομοσπονδίας για το ότι άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου από τον εργοδότη.

«Η υπουργός απομόνωσε ένα κομμάτι μιας επιστολής στην οποία εξηγούσαμε γιατί η διάταξη αυτή δεν προστατεύει ούτε από την απόλυση ούτε από μονομερείς βλαπτικές μεταβολές. Αν εσείς αυτό το διαβάσατε ως αίτημα, το οποίο με την προσθήκη της παραγράφου ικανοποιήσατε, πραγματικά δεν μπορώ να το κατανοήσω» είπε η κ. Καζάκου. Το αίτημα δεν εξαντλείται στην πρόβλεψη για προστασία από μονομερείς βλαπτικές μεταβολές, εξήγησε, επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται καμία προστασία μετά την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης επί Βρούτση, αφού ο εργοδότης μπορεί να επικαλεστεί χίλιους δυο λόγους για την καταγγελία της σύμβασης αντί για τον πραγματικό λόγο, δηλαδή την άρνηση να παράσχει υπερωριακή εργασία.

«Δίνετε φτηνό εργατικό προσωπικό, γιατί εάν ένας εργοδότης θα έπρεπε να πληρώσει για έναν δεύτερο εργαζόμενο 600 ευρώ, πληρώνει 100 και κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Τόσα θα στοιχίζει» ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), Γιώργος Χότζογλου.

«Με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων χωρίς καθορισμένο ωράριο. Οι εργαζόμενοι θα είναι στο έλεος του προγραμματισμού των εργοδοτών, όπου την τελευταία στιγμή μπορεί να τροποποιείται το πρόγραμμα» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, Κώστας Κεχαγιόγλου. Και προειδοποίησε για «αύξηση θανάτων, τραυματισμών και διαζυγίων, με τη διάλυση του ατομικού και οικογενειακού προγραμματισμού. Η ηθική της κοινωνίας και η ηθική των πολιτών αυτού του τόπου δεν μπορεί να αντέξει τη διάλυση στην ουσία της πατρίδας μας» ανέφερε.

Ο Γιώργος Κουτσιμπογεώργος, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, υποστήριξε πως η απαλλαγή από την επιβάρυνση της Εισφοράς Αλληλεγγύης λόγω προσαύξησης σε συνταξιούχους εργαζόμενους αφορά έναν μικρό αριθμό ατόμων, ειδικά στελέχη του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και όχι την πλειονότητα όσων παλεύουν με ένα μεροκάματο να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Και ζήτησε την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, καθώς δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι επιβολής της το μακρινό 2010 στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προβλημάτων, την οποία ακολούθησε σειρά περικοπών στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις.

Σιωπή

Ο γενικός γραμματέας της ΕΣΑμεΑ, Βασίλης Κούτσιανος, επισήμανε ότι το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για τους πλέον ευάλωτους εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι με αναπηρία, χρόνιες ή και σπάνιες παθήσεις, ή την εκπαίδευση των τεχνικών ασφαλείας σε ζητήματα προσβασιμότητας και σε σχέδια εκκένωσης των επιχειρήσεων σε περίπτωση κινδύνου.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης, ο οποίος έκανε λόγο για ενίσχυση της Αρχής, αλλά παραδέχτηκε τα κενά και κυρίως μίλησε για το επιχειρησιακό σχέδιο σαν να μη συμβαίνει τίποτα, παρ’ όλο που το ΣτΕ έχει ακυρώσει την πράξη του Κ. Χατζηδάκη για τον διορισμό του πρώτου («Απόφαση-χαστούκι για το υπ. Εργασίας», «Εφ.Συν.» 8.10.2025).