Αντίστροφη μέτρηση για λοκντάουν στα αιγοπρόβατα

Τις εισηγήσεις και τα στοιχεία των επιστημονικών υπηρεσιών περιμένει η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε «καραντίνα» σε όλες τις μονάδες αιγοπροβατοτροφίας στην ηπειρωτική χώρα, όπου η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται, έστω και με αισθητά βραδύτερο ρυθμό χάρη στις βροχές και την πτώση της θερμοκρασίας. Η απόφαση δεν αναμένεται πριν από αύριο Τετάρτη, παρότι ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας είχε προϊδεάσει μέσω ΕΡΤ για λήψη της από χθες Δευτέρα, πράγμα που ήταν ανέφικτο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι και τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, οι εκμεταλλεύσεις με κρούσματα ευλογιάς πλησιάζουν τις 1.300 και τα ζώα που έχουν θανατωθεί έχουν ξεπεράσει τα 320.000. Ο αριθμός θα αυξηθεί θεαματικά μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, καθώς ο χρόνος αναμονής για τη θανάτωση κάθε κοπαδιού με κρούσματα φτάνει τις 17 ημέρες, όταν το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο μέτρων προβλέπει μόλις 48 ώρες. Λογικό, όταν οι επιβλέποντες κτηνίατροι του Δημοσίου είναι μόλις 500 για τις 13 Περιφέρειες και τις 54 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, από 1.500 που προέβλεπε το προ μνημονίων οργανόγραμμα της υπηρεσίας. Την ίδια στιγμή, η βροχή που επιβραδύνει την ταχύτητα μετάδοσης της νόσου, ταυτόχρονα δυσκολεύει το έργο της υγειονομικής ταφής των θανατωθέντων ζώων σε μεγάλες τάφρους που πρέπει να ανοιχτούν.

Το ενδεχόμενο του λοκντάουν, που περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών ή και γάλακτος, τρομάζει τους κτηνοτρόφους, που θεωρούν ότι θα φέρει τη χαριστική βολή στον κλάδο και επιμένουν στην εξάντληση άλλων μέτρων, περιλαμβανομένου του εμβολιασμού.

Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Λάμπρος Τσιόγκας ζήτησε χθες από τους εισαγγελείς Πρωτοδικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για το εάν τηρήθηκαν τα μέτρα βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και εάν άρρωστα ζώα πέρασαν στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα. Είναι ένα ερώτημα αν η εισαγγελική έρευνα θα περιοριστεί στο κυνήγι κτηνοτρόφων ή θα επεκταθεί στις ευθύνες του κρατικού μηχανισμού, που δεν τηρεί ούτε τα μισά από τα προβλεπόμενα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς μέτρα.