Στα 9 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ στο οκτάμηνο του 2025

Τι καταγράφει η νέα έρευνα της Circana • Συνεχίζονται αμείωτες οι ανατιμήσεις και το 2025 • Τι «λένε» οι ισολογισμοί των αλυσίδων.

«Έκρηξη» στον κύκλο εργασιών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ καταγράφει στη νέα της έρευνα η Circana.

Συγκεκριμένα, για το οκτάμηνο του 2025 (Ιανουάριος - Αύγουστος) ο τζίρος τους ξεπέρασε το φράγμα των 9 δισ. ευρώ (9,087 δισ.) καταγράφοντας αύξηση 6,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2024.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, η άναπτυξη αυτή οφείλεται στην αύξηση της αξίας πωλήσεων κυρίως των τροφίμων. Καταλυτικό ρόλο στα εν λόγω στατιστικά διαδραμάτισαν οι νησιωτικές και οι τουριστικές περιοχές, λόγω της όλο και αυξανόμενης άφιξης τουριστών στη χώρα, δεδομένου ότι η ζήτηση στην ενδοχώρα παρέμεινε σταθερή.

Σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την Circana, η μέση ανατίμηση στο ράφι διαμορφώθηκε στο 2,3% τον Ιανουάριο, στο 1,6% το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, στο 2,7% τον Απρίλιο, ενώ οριακή αύξηση 0,2% καταγράφηκε το Μάιο και κατά 0,7% τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο ανέβηκε στο 1,3% και αντίστοιχα τον Αύγουστο στο 1,8%. Συνολικά, στο οκτάμηνο οι ανατιμήσεις εκτιμώνται στο 2,4%.

Με βάση πάντως τους ισολογισμούς των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι είναι δημοσιοποιημένοι μέχρι τη χρήση του 2022, διακρίνεται μεγάλη εκτόξευση του κύκλου εργασιών κυρίως λόγω της ακρίβειας που βαίνει διογκούμενη.

Ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, σε τηλεοπτική του εμφάνιση αποκάλυψε στην τηλεόραση του OPEN πριν λίγες μέρες πως για τη χρήση του 2023, με βάση τους ισολογισμούς των αλυσίδων τροφίμων που αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, ο τζίρος των σούπερ μάρκετ ανήλθε στα 12 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Πεταλάς σημείωσε ότι η αξία των προϊόντων ανήλθε στα 9 δισ. ευρώ, τα λειτουργικά έξοδα έφτασαν τα 2,8 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη των σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 200 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις άγγιξαν τα 400 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει πως δεν διανεμήθηκε μέρισμα στους μετόχους, σημείωσε ο κ. Πεταλάς.

Η τοποθέτηση του κ. Πεταλά έγινε την επαύριο των προστίμων ύψους 2,2 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκαν από τη ΔΙΜΕΑ σε Σκλαβενίτη και Lidl.

Τα σούπερ μάρκετ προσπαθώντας να αντικρούσουν την έντονη κριτική που δέχονται για τις πανάκριβες τιμές στα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα, επισημαίνουν πως δεν φέρουν την ευθύνη για τις ανατιμήσεις, αναδεικνύοντας μονίμως το πολύ μικρό ποσοστό κέρδους που καταγράφουν στους ισολογισμούς τους.

Μετά την ανακοίνωση της επιβολής των προαναφερθέντων προστίμων, τα Lidl και ο Σκλαβενίτης εξέδωσαν σκληρές ανακοινώσεις κατά των προστίμων, τα οποία εκτιμούν ως άδικα, επισημαίνοντας μάλιστα πως θα προσφύγουν στη διαιτησία.