Το Λασίθι... στη θέση του, η αντιπαράθεση συνεχίζεται

Σε λάθος αναγραφή ΑΦΜ αποδίδει μέσω της «Εφ.Συν.» η κοινοπραξία κτηματογράφησης την «αρπαγή» τεράστιων εκτάσεων της Σητείας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δ. Ελλάδας • Στη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου η κυριότητα των εκτάσεων, διευκρινίζει • «Το μείζον στην υπόθεση είναι η μεταφορά των εκτάσεων στο Δημόσιο με βασιλικό διάταγμα του Οθωνα το 1836, 77 χρόνια πριν από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα!» απαντά ο δικηγόρος των κτηνοτρόφων που κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά κατά του Κτηματολογίου

Το... μυστήριο της «Αρπαγής του Λασιθίου από την... Πελοπόννησο!» (βλέπε «Εφ.Συν.» Παρασκευής 3 Οκτωβρίου), δηλαδή η ηχηρή καταγγελία των κτηνοτροφικών συλλόγων του Λασιθίου και του Ηρακλείου ότι στις οριστικές αναρτήσεις του Κτηματολογίου τεράστιες εκτάσεις της Σητείας, κυρίως βοσκότοποι, εμφανίζονται να έχουν ιδιοκτήτη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δ. Ελλάδας και Ιονίου, λύθηκε, αν και μόνο εν μέρει. Η μεν κοινοπραξία μελετητικών εταιρειών που έχει ελέγξει τις δηλώσεις κτηματογράφησης της περιοχής, με επιστολή εκπροσώπου της στην «Εφ.Συν.», απαντά ότι πρόκειται απλώς για λανθασμένη αναγραφή ΑΦΜ και πως πραγματικός κύριος της έκτασης είναι το «Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Διεύθυνση Δασών Λασιθίου». Ο δε δικηγόρος των κτηνοτροφικών συλλόγων που έχει καταθέσει τη μηνυτήρια αναφορά και του θέσαμε υπόψη τη διευκρίνιση της αναδόχου κοινοπραξίας «Κτηματολόγιο για την ανάπτυξη 5» ανταπαντά ότι το μείζον θέμα δεν είναι το σε ποιον φορέα του Δημοσίου αποδόθηκαν οι εκτάσεις, αλλά το πώς αποδόθηκαν.

Ας δούμε τις θέσεις των δύο πλευρών:

Τι λέει η κοινοπραξία «Κτηματολόγιο για την ανάπτυξη 5»

«Για το δημοσίευμά σας “Η αρπαγή του Λασιθίου από την… Πελοπόννησο” σας ενημερώνουμε:

Καμία έκταση δεν αποδόθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Οπου στην αρχική ηλεκτρονική αναζήτηση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου εμφανίζεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στο φύλλο καταχώρησης, το επίσημο δηλαδή έγγραφο, η κυριότητα αποδίδεται στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. Συνέβη αυτό γιατί η αναζήτηση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου εμφανίζει τον ιδιοκτήτη με βάση το ΑΦΜ και σε ορισμένους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ της Σητείας αναγράφηκε λάθος το ΑΦΜ της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου. Λάθος εκ παραδρομής στην αναζήτηση των ΑΦΜ υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου. Μπορεί να έχει καταγραφεί και σε άλλες περιπτώσεις λάθος ΑΦΜ; Πιθανό, στη συγκεκριμένη μελέτη οι μελετητές διαχειρίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ΑΦΜ, τα περισσότερα κατά δήλωση των ιδιοκτητών. Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν αλληλοδιάδοχες διαδικασίες ελέγχου μεταξύ Ελληνικού Κτηματολογίου, μελετητών, πολιτών και ελληνικού δημοσίου, η δε διόρθωση, υπαγόμενη στις περιπτώσεις των πρόδηλων σφαλμάτων, γίνεται γρήγορα και απλά.

Οσον αφορά τη διαχείριση των εκτάσεων που το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικούσε ως δασικές στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου μέσα από πολλά κανάλια (συναντήσεις, εφημερίδα, ραδιόφωνο, ιστοσελίδες), και επανειλημμένα, ενημερώσαμε για την υπάρχουσα νομοθεσία, τη διαμορφωθείσα κατά τη σύνταξη της μελέτης νομοθεσία και τις οδηγίες του Ελληνικού Κτηματολογίου. Αν και η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί, η σχετική ενημέρωση παραμένει στην αρχική οθόνη της ιστοσελίδας www.ktimalasithi.gr (και συγκεκριμένα στις αναρτήσεις α) τι γίνεται με τους δασωθέντες αγρούς, β) οδηγία για δασικά με βάση το άρθρο 152 του ν.4819/2021, γ) πότε καταχωρείται και πότε όχι το Δημόσιο ως ιδιοκτήτης. δ) Πώς εμφανίζεται η Δασική έκταση στο απόσπασμα κτηματογράφησης: Η κτηματογράφηση καταγράφει, και σε περίπτωση σύγκρουσης προκρίνει, δεν δημιουργεί, ούτε καταργεί εμπράγματα δικαιώματα).

Γιάννης Αλαβάνος, εκπρόσωπος της κοινοπραξίας»

Τι ανταπαντά ο δικηγόρος των κτηνοτρόφων

«Σε απάντηση των ισχυρισμών της αναδόχου εταιρείας θα ήθελα να εισφέρω τα κάτωθι: Ακόμη και αν δεχτούμε τον παράγοντα του λάθους στον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη των εκτάσεων (δεν το ασπάζομαι αλλά προχωρώ παρακάτω για την οικονομία του συλλογισμού) δεν μπορώ να μην σχολιάσω το αόριστο της απάντησης σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε. Το μείζον θέμα, εν προκειμένω, έχει να κάνει με τον τρόπο που αποδόθηκαν οι εκτάσεις και όχι με τον φορέα στον οποίο αποδόθηκαν. Η επίκληση δύο βασιλικών διαταγμάτων του 1836 δεν είναι σύννομη και δεν μπορεί και αυτή να αποδοθεί σε ανθρώπινο λάθος. Αναμένουμε, λοιπόν, από την ανάδοχο εταιρεία να απαντήσει με τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο για τα βασιλικά διατάγματα αυτά. Μόνο η διαβεβαίωση ότι τηρήθηκε ο νόμος δεν μπορεί να σταθεί ως σοβαρό επιχείρημα, πολλώ δε μάλλον όταν τα έγγραφα που η ανάδοχος έχει επικαλεστεί και αναρτήσει είναι αδιάψευστα στοιχεία περί του αντιθέτου. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Νήσου Κρήτης είναι πολύ συγκεκριμένο και έχει κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας. Ας μας απαντήσει η ανάδοχος εταιρεία γιατί επέλεξε να το αγνοήσει και σε κάθε περίπτωση ας εξηγηθεί με τρόπο σαφή και ορισμένο ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στις επίμαχες εκτάσεις.

Αλέξανδρος Μαυροκουκουλάκης του Νικολάου, δικηγόρος Ηρακλείου (ΑΜ ΔΣΗ 1405)».

Ως «Εφ.Συν.», θυμίζουμε ότι, όπως γράψαμε στο φύλλο της περασμένης Παρασκευής φέρνοντας στο φως την καταγγελία, η μηνυτήρια αναφορά, που κατατέθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου και πρέπει να αξιολογηθεί σε άγνωστο χρόνο από έναν εκ των δύο μόνο εισαγγελέων που διαθέτει ο νομός, στρέφεται κατά της κοινοπραξίας, του Ελληνικού Κτηματολογίου και κατά παντός υπευθύνου και η νομική βάση αμφισβήτησης της κατοχής μεγάλων εκτάσεων στη Σητεία από το Δημόσιο είναι ότι ως τίτλοι ιδιοκτησίας έχουν αναρτηθεί βασιλικά διατάγματα του Οθωνα του 1836, τη στιγμή που η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα το 1913, οπότε μέχρι τότε δεν δεσμευόταν από διατάγματα του «Βασιλείου της Ελλάδος». Από την πλευρά της αναδόχου κοινοπραξίας, πάντως, υπογραμμίζεται προς την «Εφ.Συν.» ότι είναι εκτός αρμοδιότητάς της η νομική αξιολόγηση των κατατιθέμενων στο Κτηματολόγιο τίτλων ιδιοκτησίας.