Νέο «ηλεκτροσόκ» για το ελληνοκυπριακό καλώδιο - Στο Μαξίμου Παπασταύρου και ΑΔΜΗΕ

Η σύσκεψη συγκλήθηκε έπειτα από το δημοσίευμα για προσφυγή της Ελλάδας στη δικαιοσύνη αν η Κύπρος δεν συνομολογήσει οφειλή της • Συμφωνα με πληροφορίες από το πρωθυπουργικό γραφείο, θα υπάρξει σύντομα τοποθέτηση της κυβέρνησης για το θέμα

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ. Συμφωνα με πληροφορίες από το πρωθυπουργικό γραφείο, θα υπάρξει σύντομα τοποθέτηση της κυβέρνσης για το θέμα. Η σύσκεψη συγκλήθηκε έπειτα από την ένταση που προκάλεσε δημοσίευμα κυπριακής ιστοσελίδας (Philenews.cy) σύμφωνα την οποία η ηγεσία του ΑΔΜΗΕ απειλεί την κυπριακή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη αν δεν αποδεχθεί την οφειλή των 251 εκατ. ευρώ που έχει δαπανήσει ο ελληνικός ΑΔΜΗΕ στην κατασκευή του υποβρύχιου καλωδίου διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας. Το δημοσίευμα προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, που δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει».

Νωρίς το απόγευμα ο ΑΔΜΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση διάψευσης του κυπριακού δημοσιεύματος. Η ανακοίνωση του οργανισμού αναφέρει:

«Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας philenews με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δις €, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική ρυθμιστική αρχή τα αναγνωρίζει.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ ευρώ για το 2025 ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, το οποίο ρυθμιστικά θα πρέπει να υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, όπως πράττει η ΡΑΑΕΥ, διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα. Με την ένσταση προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη».

Είναι ασαφές αν η ανακοίνωση - διάψευση από τον ΑΔΜΗΕ αποκλιμακώνει ή επιδεινώνει την προφανή ένταση στις σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας για το θέμα του καλωδίου που οπωσδήποτε φορτίζεται και από τον ηλεκτρισμό της ατμόσφαιρας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που προκαλεί η «βόλτα» του τουρκικού ωκεαναογραφικού Πίρι Ρέις στο Αιγαίο και οι συναφείς απειλές Φιντάν.

Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβνέρνησης θα μάθουμε αν θύμα της πολύπλευρης έντασης θα είναι το καλώδιο, οι σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας, ή ο ΑΔΜΗΕ.