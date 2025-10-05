Κυβερνητική άλωση στο ΕΣΠΑ

Στα μισά της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 του ΕΣΠΑ, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης προκαλεί «μεγάλη αναταραχή» στον στελεχικό κορμό του ΕΣΠΑ. Ο κ. Παπαθανάσης δεν αρκέστηκε στο «σάρωμα» του πολιτικού προσωπικού που το ίδιο το κυβερνών κόμμα είχε επιλέξει τα προηγούμενα χρόνια1, περνώντας από την επιλογή φίλα προσκείμενων στο κόμμα, στην… επιλογή φίλα προσκείμενων στο πρόσωπό του, αλλά κάλυψε θεσμικά τα νώτα του ώστε να προχωρήσει σε «σάρωμα» και των υπηρεσιακών στελεχών. Το ανώτατο στάδιο του κομματισμού στη δημόσια διοίκηση είναι η προσωποπαγής απολυταρχία…

Ως σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού η Ρεβέκκα Πιτσίκα είχε αναλάβει να φτιάξει το μητρώο στελεχών της Ν.Δ.!

Δύο επιτροπές, με και χωρίς… Ρεβέκκα Πιτσίκα

Σύμφωνα με τον νόμο 4914/2022 (άρθρο 66/19), οι θέσεις ευθύνης του ΕΣΠΑ πρέπει να καλύπτονται με διαγωνισμό. Η σχετική διαδικασία (του διαγωνισμού) θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.6.2023. Στο όνομα της χρηστής διοίκησης προφανώς, ο νόμος παραβιάστηκε, η διαδικασία που έπρεπε να ολοκληρωθεί έως 30.6.2023 δεν εκκίνησε καν και, αντ’ αυτής, ο Νίκος Παπαθανάσης επανασύστησε την Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου να κρίνει αυτή την επάρκεια όσων προτείνονται για την κάλυψη θέσεων ευθύνης. Δεν αρκέστηκε σε αυτό, αλλά «τροποποίησε» ξανά τις προβλέψεις του νόμου σχετικά με τη σύνθεση της επιτροπής, ορίζοντας με υπουργική απόφαση ότι σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και πολιτικά πρόσωπα (ΦΕΚ 339/2.4.2025/ΥΟΔΔ)!

Ιδού λοιπόν οι δύο συνθέσεις της επιτροπής, πριν και μετά τη ρύθμιση για τη συμμετοχή σε αυτήν και πολιτικών προσώπων:

Στις 4 Αυγούστου 2022 το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε υπουργική απόφαση (78563/04.08.2022, ΦΕΚ 4405 της 18ης Αυγούστου 2022) για τη σύσταση της επιτροπής. Αυτή συγκροτείται από 11 μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται ο πρόεδρος και ένας αντιπρόεδρος, ενώ τρία μέλη της προέρχονται από το ΑΣΕΠ.

Η σύνθεσή της:

1. Κωνσταντίνος Σιασάκος του Μάριου, σύμβουλος ΑΣΕΠ, πρόεδρος

2. Ιωάννης Δελλαγραμμάτικας του Αλεξάνδρου, σύμβουλος ΑΣΕΠ, αντιπρόεδρος

3. Νικόλαος Παπαηλιού του Βασιλείου, σύμβουλος ΑΣΕΠ, μέλος

4. Σπυρίδων Τσουκαλάς του Παναγιώτη, σύμβουλος ΑΣΕΠ, μέλος

5. Ιωάννης Φίλος του Λάμπρου, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος

6. Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, μέλος

7. Κωνσταντίνα Κοτταρίδη του Ιωάννη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιά, μέλος

8. Νικόλαος Μπένος του Αναστασίου, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλος

9. Κυριακή Κοσμίδου του Βασιλείου, καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, μέλος

10. Ευγενία Πρεβεδούρου του Βασιλείου, καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, μέλος

11. Δημήτριος Κουσενίδης του Βασιλείου, καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, μέλος.

Η διαδικασία και η σύνθεση της επιτροπής επιβεβαιώνει μια διαδικασία που ακολουθούνταν επί 25 συναπτά έτη, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και αρμόδιων επί του θέματος υπουργών, μέχρι και τον Αδωνι Γεωργιάδη.

Ο Νίκος Παπαθανάσης όμως είπε την… τελευταία λέξη επί του θέματος:

Με την υπουργική απόφαση 42282/01.03.2025, ορίζεται επιτροπή με την παρακάτω σύνθεση:

1. Κωνσταντίνος Σιασάκος του Μάριου, σύμβουλος ΑΣΕΠ, πρόεδρος

2. Ευάγγελος Σαμπράκος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, αντιπρόεδρος

3. Αικατερίνη Οικονόμου, γενική γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων, μέλος

4. Παναγιώτης Λαμπρινός, γενικός διευθυντής Δημοσίων Επενδύσεων, μέλος

5. Βασίλης Σιαδήμας, πρόεδρος ΜΟΔ, μέλος

6. Νικόλαος Σέργης, διευθυντής Μονάδας ΣΔΙΤ, μέλος

7. Ισμήνη Παπακυρίλλου, διευθύνουσα σύμβουλος ΕΑΤ, μέλος

8. Ρεβέκκα Πιτσίκα, σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού, μέλος

9. Δημήτρης Στεφανίδης, σύμβουλος πληροφορικής, μέλος

10. Μαρία-Ολγα Σακελλαρίου, διευθύντρια ΜΟΔ, μέλος

11. Ιωάννης Αγαπητίδης, αναπληρωτής γενικός διευθυντής ΜΟΔ, μέλος.

Πέρα από τα πρόσωπα, τι προκύπτει από τη νέα σύνθεση της επιτροπής;

Πρώτο, ότι έχουν μειωθεί τα εκ του ΑΣΕΠ μέλη. «Σωστά»: δεν κρίνεται εδώ η αμεροληψία στις επιλογές στελεχών σε διευθυντικές θέσεις, αλλά άλλα πράγματα…

Δεύτερο, ότι όχι απλώς συμμετέχουν πολιτικά πρόσωπα (που έχουν διοριστεί από την κυβέρνηση), αλλά είναι ο πλειοψηφικός κορμός της επιτροπής.

Τρίτο, ότι εμφανίζεται και η ειδική κατηγορία των «συμβούλων». Το όνομα που «λάμπει» είναι η Ρεβέκκα Πιτσίκα, σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με το προσοντολόγιο. Είναι η κυρία που είχε αναλάβει να φτιάξει το μητρώο στελεχών της Ν.Δ.!

Ο κ. Παπαθανάσης έφτασε ώς το τέρμα της διαδρομής: από το κομματικό κράτος στην προσωποπαγή διοίκηση, από το θεσμικό ξεθεμελίωμα κάθε έννοιας αξιοκρατικών κριτηρίων και διαδικασιών στη στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ στην ανάθεση της αξιολόγησης των στελεχών του ΕΣΠΑ σε κομματικούς συμβούλους! Μέθοδος διακυβέρνησης; Εχουμε την κυβερνητική εξουσία, κάνουμε ό,τι θέλουμε – και λογαριασμό δεν δίνουμε…

Σημείωση:

1. «Ναυάγιο στους πόρους ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης», 15.9.2025