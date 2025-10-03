«Ζούμε σαν μελλοθάνατοι» - Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους των Σερρών για την ευλογιά [βίντεο]

Οι κτηνοτρόφοι απαίτησαν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας, την στήριξη εκείνων που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο λόγω της ασθένειας, αλλά και την καταβολή όλων των οφειλών που εκκρεμούν από το 2024

Οργισμένοι και αγανακτισμένοι συμμετείχαν οι κτηνοτρόφοι των Σερρών σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στη συνέχεια σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλο και Δημάρχους, με θέμα την έξαρση της επιδημίας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Οι κτηνοτρόφοι απαίτησαν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ευλογιάς, και την στήριξη των κτηνοτρόφων, που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο λόγω της ασθένειας, αλλά και για την καταβολή όλων των οφειλών που εκκρεμούν από το 2024.

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κόσμος της περιοχής από την ευλογιά η οποία εξαπλώνεται ραγδαία στην Π.Ε. Σερρών ήταν ο λόγος για τον οποίο διοργανώθηκε η κινητοποίηση. Έως και την Παρασκευή έχουν καταγραφεί στο νομό 61 κρούσματα σε 76 εκτροφές και υπάρχουν υπόνοιες για 15 κρούσματα.

Οι διαμαρτυρόμενοι ανέφεραν: «Ζούμε σαν μελλοθάνατοι, μας καταστρέφουν, θα φύγουμε στο εξωτερικό και θα ερημώσει η περιφέρεια που ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα με την πληθυσμιακή συρρίκνωση, δεν κοιμόμαστε τα βράδια, δεν ξέρουμε τι να πούμε στα παιδιά μας», με τον Αντιπεριφερειάρχη να λέει ότι είναι στο πλευρό τους και να εκφράζει και ο ίδιος τη δυσαρέσκεια του για την διαχείριση του θέματος από το Υπουργείο αλλά και τη μη απάντηση από αυτό στα αιτήματα που έστειλε ο ίδιος και οι κτηνοτρόφοι.

Η συζήτηση κατέληξε στην απόφαση να βγει ένα ψήφισμα που θα υπογραφούν ο αντιπεριφερειάρχης, οι Δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι των αγροτών, με την πρόεδρο του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ελπίδα Σιδηροπούλου, και να σταλεί στο Υπουργείο με σκοπό την πίεση για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα. Οι Σερραίοι κτηνοτρόφοι ζητάνε ταφή μόνο των ζώων που πεθαίνουν από την ευλογιά για να λειτουργήσει η ανοσία της αγέλης, εμβολιασμό τον οποίο θεωρούν μονόδρομο, αναστολή όλων των υποχρεώσεων, και αυτών προς τις τράπεζες, να δοθούν χρήματα έναντι από τις αποζημιώσεις και τις ζωοτροφές και περισσότερους σταθμούς απολύμανσης.