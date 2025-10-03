Μπόνους 50% στη διοίκηση μέσα στην επίμαχη διετία

Για το 2023-2024, δηλαδή ακριβώς στο διάστημα που ο ελληνικός σιδηρόδρομος έζησε τη μεγαλύτερη τραγωδία του, το σύνολο των αμοιβών και παροχών στα 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έφθασαν 279.176 ευρώ επί προεδρίας Ζηλιασκόπουλου ● Ποιες οι ζημιές και οι διεκδικήσεις από τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται η εταιρεία

Αύξηση 50% έδωσε στον εαυτό της η διοίκηση της Hellenic Train μέσα στη διετία 2023-2024, δηλαδή ακριβώς στο διάστημα που ο ελληνικός σιδηρόδρομος έζησε τη μεγαλύτερη τραγωδία του και γνώρισε τη σοβαρότερη απαξίωση.

Οπως προκύπτει από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2024, που δημοσιεύθηκαν χθες, το σύνολο των αμοιβών και παροχών στα 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Train έφθασαν το 2024 στο ύψος των 279.176 ευρώ, έναντι 193.468 το 2023 και 186.760 το 2022. Η συνολική ποσοστιαία αύξηση μέσα στη διετία είναι 49,5% αλλά το μεγαλύτερο μέρος της δόθηκε το 2024, όταν δηλαδή ορίστηκε πρόεδρος ο Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος. Η «Εφ.Συν.» έχει επισημάνει σε προηγούμενα ρεπορτάζ ότι ο κ. Ζηλιασκόπουλος είναι κεντρική επιλογή της κυβέρνησης καθώς ήταν έως πρόσφατα πρόεδρος στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ είχε οριστεί επί Γ. Γεραπετρίτη και μέλος της πρώτης Επιτροπής Διερεύνησης για τα Τέμπη, αλλά παραιτήθηκε λόγω των αντιδράσεων που εκδηλώθηκαν.

Το «μπόνους» στην κεντρική διοίκηση της ιταλικής εταιρείας δόθηκε μέσα σε μια περίοδο όπου το μεταφορικό έργο συρρικνώθηκε λόγω του εγκλήματος των Τεμπών (28/2/23) και του περιορισμού των δρομολογίων, δεδομένα που επιδεινώθηκαν από τις ζημιές που προκάλεσε η θεομηνία «Ντάνιελ» τον Σεπτέμβριο του 2023. Τα έργα αποκατάστασης ξεκίνησαν μόλις φέτος και μέχρι να αποκατασταθούν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης έχουν μειωθεί στα 2 ζεύγη ημερησίως έναντι 7 το 2022. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης φαίνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα, που παραμένουν βαθιά αρνητικά με ζημίες μετά από φόρους 62.864.608 το 2024, έναντι ζημιών 65 εκατ. το 2023 (0,9 εκατ. το 2022).

Σε σχέση με τα Τέμπη, η έκθεση αναφέρει ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος στελεχών της εταιρείας «για το πλημμέλημα που φέρεται να διέπραξαν λόγω της μη άμεσης ενεργοποίησης του συστήματος επικοινωνίας GSMR», προστίθεται όμως ότι αυτό δεν λειτουργούσε «καθώς δεν είχε λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την αρμόδια αρχή (ΡΑΣ) και δεν είχε εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από τον διαχειριστή δικτύου (ΟΣΕ)». Αναφορικά με τις αστικές αξιώσεις από τα Τέμπη, έχει δημοσιευτεί μόνο μία απόφαση αστικής δίκης σε δεύτερο βαθμό, αναγνωρίζοντας ευθύνη της εταιρείας και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, χωρίς να επιμερίζεται το ποσοστό συνυπαιτιότητας. Ομως, «η εταιρεία πρόκειται να ασκήσει τα σχετικά ένδικα μέσα».

Αναφέρεται ακόμη ότι έως και εντός του 2025 έχουν υποβληθεί συνολικά 18 αγωγές «με εναγόμενους από κοινού τον ΟΣΕ και την Ηellenic Τrain, επί των οποίων δεν έχει εισέτι εκδοθεί απόφαση». Χωρίς σχολιασμό αναφέρεται ότι «πρόσφατα προσκομίστηκαν οι πραγματογνωμοσύνες των ορισθέντων από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές πραγματογνωμόνων ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών», ενώ είχε προηγηθεί το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Για το σύνολο των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται η Hellenic Train, αναγράφεται ότι από αυτές προκύπτουν διεκδικήσεις συνολικού ύψους 110.619.139 ευρώ (96,9 εκατ. στις 31/12/23). Ομως η διοίκηση της εταιρείας διενήργησε πρόβλεψη 4,3 εκατομμυρίων, «λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των νομικών της συμβούλων», ενώ θεωρεί «ότι όλες οι λοιπές εκκρεμοδικίες θα τελεσιδικήσουν χωρίς να επιφέρουν σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση και τα αποτελέσματά της».

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα και καθώς συνεχίζει να λειτουργεί με ζημίες, ο κρατικός ιταλικός όμιλος FSI στον οποίο ανήκει η Hellenic Train «εξακολουθεί να τη στηρίζει, ενισχύοντας τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό κατά επιπλέον 10 εκατ. που χορηγήθηκαν την 15/4/2025, αυξάνοντας τον συνολικό βραχυπρόθεσμο δανεισμό σε 150 εκατ». Φαίνεται όμως ότι τη στηρίζει και το Ελληνικό Δημόσιο βάσει της σύμβασης επιδότησης του 2022 για την οποία είχε ψηφίσει νόμο ο Κ. Αχ. Καραμανλής. Αναφέρεται, μάλιστα και κάτι περίεργο, ότι ενώ για το έτος 2022 (πριν από τα Τέμπη) αφαιρέθηκαν 1,6 εκατομμύρια από το ανώτατο ετήσιο όριο επιδότησης των 50 εκατομμυρίων, για το 2023 «εισπράχθηκε ποσό 57.029.396 ευρώ».

Σε σχέση με τις επενδύσεις 360 εκατομμυρίων που υποτίθεται ότι θα γίνουν για την ανάταξη του σιδηροδρόμου, η Εκθεση επικαλείται το Μνημόνιο που υπεγράφη τον Μάιο του 2025 ενώπιον Κυρ. Μητσοτάκη και Τζόρτζια Μελόνι, αλλά σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη και η νέα σύμβαση αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 – το μισό του οποίου έχει ήδη περάσει...