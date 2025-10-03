4ετείς συμβάσεις για άγονες γραμμές

Με μεγάλες προσδοκίες, όπως ο εκσυγχρονισμός του στόλου από τους ακτοπλόους, αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών, το υπουργείο Ναυτιλίας προκήρυξε χθες τον ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό, τετραετούς διάρκειας αυτή τη φορά και συγκεκριμένα για την περίοδο 01/11/2025 έως 31/10/2029, για τις άγονες επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές γραμμές της χώρας. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις επιδοτήσεις ανέρχεται σε 668 εκατ. ευρώ για την τετραετία - από 148 εκατ. ευρώ τον χρόνο, αυξάνεται σε 167 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο του υπουργείου Ναυτιλίας, στην Ακτή Βασιλειάδη, στον Πειραιά.

Το υπουργείο Ναυτιλίας, με ανακοίνωσή του, αλλά και με δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, αναφέρεται στην προκήρυξη καταγράφοντας τα θετικά του νέου αυτού εγχειρήματος. Ανάμεσα σε αυτά, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυνατότητα αξιοποίησης και ένταξης νεότευκτων πλοίων, που θα ναυπηγηθούν από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες κατά τη διάρκεια της 4ετίας, με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

«Με τετραετή ορίζοντα, με αυξημένη χρηματοδότηση και με τη δυνατότητα εισαγωγής νεότευκτων πλοίων, διασφαλίζουμε ότι οι θαλάσσιες συγκοινωνίες θα είναι αξιόπιστες και σύγχρονες. Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, δίνουμε στις ακτοπλοϊκές εταιρείες το πλαίσιο για να επενδύσουν και ανοίγουμε τον δρόμο για ένα πιο πράσινο μέλλον στην ελληνική ακτοπλοΐα», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Να σημειώσουμε όμως ότι στην προκήρυξη δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιος δεσμευτικός όρος για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να προχωρήσουν στη ναυπήγηση νέων πλοίων κατά τη διάρκεια της τετραετίας, άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι μια προσδοκία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, η οποία όμως εξαρτάται από τα επιχειρηματικά πλάνα των εταιρειών.

Το υπουργείο σημειώνει επίσης ότι με αυτή την προκήρυξη προχωρά σε ένα νέο πλαίσιο για τη θαλάσσια διασύνδεση των νησιών, το οποίο αναπτύσσεται σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας, με στόχο τη δημιουργία προοπτικής και καλύτερων συνθηκών εξυπηρέτησης για τις τοπικές κοινωνίες και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Με τον νέο σχεδιασμό, όπως επισημαίνει, εξασφαλίζεται η κάλυψη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών της επικράτειας, καθώς καθίσταται δυνατή η έγκαιρη έγκριση των δρομολογίων των πλοίων. Διασφαλίζεται έτσι ο προγραμματισμός των θαλάσσιων συγκοινωνιών προς όφελος των επιβατών και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση των νησιωτικών οικονομιών.

Τέλος να σημειωθεί ότι ένας από τους λόγους που είχε καθυστερήσει η ανάρτηση της προκήρυξης του διαγωνισμού ήταν το ζήτημα που έθεταν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες για τις ανατιμήσεις των καυσίμων και τις αναπροσαρμογές του μισθώματος βάσει αυτών. Φαίνεται όμως ότι βρέθηκε λύση, καθώς στην προκήρυξη συμπεριλαμβάνεται «ρήτρα καυσίμου», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το μίσθωμα αυξομειώνεται ετησίως βάσει Ρήτρας Καυσίμου, που αφορά το καύσιμο που χρησιμοποιεί κάθε πλοίο, σύμφωνα με την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του καυσίμου, σταθμισμένη με συντελεστή 0,30 αφαιρούμενης της ποσοστιαίας μεταβολής του επίσημου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ίδιας χρονικής περιόδου». Λεπτομέρειες αναφέρονται στην παράγραφο 52. Σημειώνεται ότι οι ανάδοχες εταιρείες πριν από την υπογραφή της πολυετούς σύμβασης υποχρεούνται να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία ως προς το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιεί το πλοίο τους.