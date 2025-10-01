Οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν με διαφορά οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ

Καταρρίπτεται συνεχώς το αφήγημα του Μαξίμου πως η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά, τα οποία μαστίζονται από την ακρίβεια και τους χαμηλούς μισθούς.

Ενδεικτική είναι η νέα έκθεση του ΙΟΒΕ (Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας, Σεπτέμβριος 2025) που μεταξύ άλλων καταγράφει την καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και την Ευρωζώνη).

Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, και αυτόν τον μήνα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους. Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα (αν και ενισχύθηκε ήπια τον Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκε στις -45,6 μονάδες, έναντι -47,6 μονάδες τον Ιούλιο) έχει... διψήφια διαφορά από την δείκτη στην Εσθονία (-34,4) που ακολουθεί, και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από την Ουγγαρία (-24,8).

Σημειώνεται ότι στις χαμηλότερες θέσεις αυτής της κατάταξης, για τέταρτη φορά μέσα στο 2025 βρίσκεται η Μάλτα (+2,3), με τη θετική τιμή του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να συνεπάγεται ουσιαστικά αισιοδοξία από τους καταναλωτές της χώρας. Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -14,3 μονάδες στην ΕΕ και στις -14,9 μονάδες στην Ευρωζώνη.

Την ίδια ώρα αυξήθηκε περαιτέρω το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα». Συγκεκριμένα, σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 65% (από 59%), ενώ στο 9% (από 12%) διαμορφώθηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν 20% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 6% από 8% τον προηγούμενο μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η ακρίβεια παραμένει στα ύψη, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε, μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου, τη μείωση τιμών μόλις σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, η έκθεση του ΙΟΒΕ κατέγραψε κλιμάκωση στις προβλέψεις για την ανεργία. Ειδικότερα, ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες κλιμακώθηκε τον Σεπτέμβριο, στις +17,2 μονάδες, από +14,4 τον Ιούλιο. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προέβλεψε μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 35%, με το 15% (από 20%) των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +26,5 και +26,7 μονάδες αντίστοιχα.

Επίσης, ενισχύθηκαν οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προηγούμενους 12 μήνες: αυξήθηκαν στις -49,9 (από -49,3) μονάδες. Το 66% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 3% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -11,1 και -11,0 μονάδες αντίστοιχα.

Όσο για τους υπόλοιπους δείκτες που κατέγραψε ο ΙΟΒΕ, υπήρξε μικρή αποκλιμάκωση, με την κατάσταση πάντως να παραμένει ζοφερή για τα ελληνικά νοικοκυριά, σε σύγκριση με τους μέρους όρους σε Ε.Ε. των 27 και ευρωζώνη. Συγκεκριμένα:

⇒ στο ερώτημα το οποίο αξιολογεί το βαθμό αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 58,1% έκρινε τον Σεπτέμβριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 58,5% τον προηγούμενο μήνα.

⇒ οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες υποχώρησαν τον Σεπτέμβριο στις -39,8 (από -45,2). Το 54% (από 59%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 6% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -4,7 και -4,6 μονάδες αντίστοιχα.

⇒ ο αρνητικός δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-μηνο εξασθένισε ελαφρά τον Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκε στις -46,3 (από -46,9) μονάδες. Το 64% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19% το οποίο αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -28,8 και -30,6 μονάδες αντίστοιχα.

⇒ η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) ενισχύθηκε ήπια με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -46,3 (από -49,1) μονάδες. Το 53% (από 59%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 4% (από 7%) αναμένει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -12,7 μονάδες στην ΕΕ και στις -13,4 μονάδες στην Ευρωζώνη.

⇒ ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκε ελαφρά στις –65,9 μονάδες από -67,1 τον Ιούλιο. Το 83% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 16% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή. Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +6,6 μονάδες στην ΕΕ και στις +7,3 στην Ευρωζώνη.