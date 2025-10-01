Αθήνα, 23°C
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
Ενέργεια

Παρέμειναν σταθερές οι τιμές ρεύματος για τον Οκτώβριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Πάρα την μεγάλη αύξηση (27%) της χονδρικής τιμής ρεύματος, οι πάροχοι ενέργειας διατήρησαν τις τιμές αμετάβλητες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.

Επιφύλασσαν απροσδόκητες εκπλήξεις στους καταναλωτές οι πάροχοι ρεύματος, καθώς για τον Οκτώβριο διατήρησαν - ως επι το πλείστον - αμετάβλητες τις τιμές ρεύματος παρά την αύξηση των τιμών στην χονδρική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή χονδρικής τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 27%, στα 92,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 73,15 τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, η τιμή του «πράσινου» οικιακού τιμολογίου για την ΔΕΗ παραμένει στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στα 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η Protergia είχε προαναγγείλει από προχθες μείωση για τον Οκτώβριο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Βέβαια, η μείωση ήρθε μέτα από έναν «μαραθώνιο» σταθερής τιμής στα 15,9 λεπτά/kWh παρά τις διακυμάνσεις στη χονδρική αγορά και μάλιστα με «διάλειμμα» αύξησης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο (στα 16,9 και 17,9 λεπτά αντίστοιχα).

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο της ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ παραμένει κυρίαρχη στην αγορά καθώς το μερίδιο της ανέρχεται στο 53,3% (δηλαδή έχει παραπάνω από τους μισούς καταναλωτές πελάτες της) και ακολουθεί η Protergia με 19,7%. Συγκεντρωτικά, οι δύο εταιρείες καταλαμβάνουν το 73% της αγοράς.

Αξίζει να τονιστεί πως παρά την αναπάντεχη κίνηση των παρόχων για τον Οκτώβριο, οι τιμές παραμένουν πανάκριβες, δεδομένου πως πάνω από το 50% του ηλεκτρικού ρεύματος παράγεται από ΑΠΕ.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τιμές των παρόχων στα τιμολόγια ρεύματος εδώ.

