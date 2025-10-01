Παρέμειναν σταθερές οι τιμές ρεύματος για τον Οκτώβριο

Επιφύλασσαν απροσδόκητες εκπλήξεις στους καταναλωτές οι πάροχοι ρεύματος, καθώς για τον Οκτώβριο διατήρησαν - ως επι το πλείστον - αμετάβλητες τις τιμές ρεύματος παρά την αύξηση των τιμών στην χονδρική αγορά.
Υπενθυμίζεται ότι η τιμή χονδρικής τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 27%, στα 92,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 73,15 τον προηγούμενο μήνα.
Ωστόσο, η τιμή του «πράσινου» οικιακού τιμολογίου για την ΔΕΗ παραμένει στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στα 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Η Protergia είχε προαναγγείλει από προχθες μείωση για τον Οκτώβριο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Βέβαια, η μείωση ήρθε μέτα από έναν «μαραθώνιο» σταθερής τιμής στα 15,9 λεπτά/kWh παρά τις διακυμάνσεις στη χονδρική αγορά και μάλιστα με «διάλειμμα» αύξησης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο (στα 16,9 και 17,9 λεπτά αντίστοιχα).
Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο της ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ παραμένει κυρίαρχη στην αγορά καθώς το μερίδιο της ανέρχεται στο 53,3% (δηλαδή έχει παραπάνω από τους μισούς καταναλωτές πελάτες της) και ακολουθεί η Protergia με 19,7%. Συγκεντρωτικά, οι δύο εταιρείες καταλαμβάνουν το 73% της αγοράς.
Αξίζει να τονιστεί πως παρά την αναπάντεχη κίνηση των παρόχων για τον Οκτώβριο, οι τιμές παραμένουν πανάκριβες, δεδομένου πως πάνω από το 50% του ηλεκτρικού ρεύματος παράγεται από ΑΠΕ.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τιμές των παρόχων στα τιμολόγια ρεύματος εδώ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας