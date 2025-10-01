Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.5° 21.1°
2 BF
66%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
18.4° 15.0°
1 BF
86%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
24°C
26.0° 23.8°
2 BF
57%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
43%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
37%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
58%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.4° 16.4°
1 BF
51%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.6° 22.6°
2 BF
48%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.8° 24.4°
2 BF
57%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.9° 23.8°
3 BF
39%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
3 BF
57%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
22.1° 17.7°
2 BF
88%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
50%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
68%
Λαμία
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
23.8° 20.6°
3 BF
63%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.0° 25.8°
3 BF
57%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.0° 24.8°
2 BF
43%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.3° 19.9°
3 BF
66%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.3° 15.3°
2 BF
93%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.2° 20.2°
1 BF
51%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
xrimata
Dreamstime.com

Ο πληθωρισμός πέφτει, αλλά οι τιμές ανεβαίνουν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Ο πληθωρισμός σε Ελλάδα και ευρωζώνη υποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2025, όπως δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Πτώση του πληθωρισμού τόσο στην Ελλάδα και την ευρωζώνη δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε., ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έπεσε στο 1,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,1% τον Αύγουστο, κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ. Όμως, σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,6%.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, τον Σεπτέμβριο, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,2%, από 2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση (flash estimate) της Eurostat, ενώ σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,1%.

Ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό) παρέμεινε σταθερός στο 2,3% και σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,1%.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο πληθωρισμός πέφτει, αλλά οι τιμές ανεβαίνουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual