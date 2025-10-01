Ο πληθωρισμός πέφτει, αλλά οι τιμές ανεβαίνουν

Ο πληθωρισμός σε Ελλάδα και ευρωζώνη υποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2025, όπως δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε., ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έπεσε στο 1,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,1% τον Αύγουστο, κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ. Όμως, σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,6%.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, τον Σεπτέμβριο, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,2%, από 2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση (flash estimate) της Eurostat, ενώ σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,1%.

Ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό) παρέμεινε σταθερός στο 2,3% και σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,1%.