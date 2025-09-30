Διαβατήριο για εξωστρεφείς επιχειρήσεις

Απαραίτητη χαρακτηρίζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) τη χορήγηση της ιδιότητας του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε αξιόπιστους οικονομικούς φορείς, τόσο σε επίπεδο απλουστεύσεων που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, όσο και σε επίπεδο διευκολύνσεων στους τελωνειακούς ελέγχους.

Το Επιμελητήριο εξηγεί ότι ο στόχος της έννοιας της εγκεκριμένης επιχείρησης είναι να παρέχει αμοιβαία αναγνώριση σε επίπεδο διεθνούς εμπορίου, γεγονός που σημαίνει ταχύτερο τελωνισμό των εμπορευμάτων και αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών. «Η πιστοποίηση ενός οικονομικού φορέα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται τη συμμόρφωσή του με πολύ αυστηρά κριτήρια. Εάν, δε, ο φορέας επιλέξει να είναι εγκεκριμένος και ως προς τις προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας, τότε η ιδιότητα αυτή αποτελεί πιστοποίηση συναλλακτικής φερεγγυότητας και αξιοπιστίας» επισημαίνει.

Η «άδεια ΑΕΟ» απευθύνεται σε: κατασκευαστές, εξαγωγείς, εισαγωγείς, διαμεταφορείς, διαχειριστές αποθηκών, εκτελωνιστές, μεταφορείς, εταιρείες logistics και ενέργειας. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ΑΕΟ: η AEOC για τελωνειακές απλουστεύσεις, η AEOS για ασφάλεια και προστασία και η AEOF που συνδυάζει τις τελωνειακές απλουστεύσεις με την ασφάλεια και προστασία.

Το ΕΒΕΠ προτρέπει τις επιχειρήσεις-μέλη του, που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, να προβούν στις διαδικασίες χορήγησης της ιδιότητας του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προκειμένου να διευκολυνθούν και να καρπωθούν τα άμεσα, έμμεσα και εθνικά οφέλη.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βασίλης Κορκίδης, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια πιστοποίηση fast track, την οποία έχει ιδιαίτερη σημασία να αξιοποιήσουν οι ελληνικές εισαγωγικές και εξαγωγικές που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τέλος, έκανε γνωστό ότι το ΕΒΕΠ μετά τη συνάντηση με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ανέλαβε την ευθύνη να ενημερώσει, αλλά και να καθοδηγήσει τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις να αποκτήσουν την άδεια ΑΕΟ.