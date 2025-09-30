Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.8° 19.1°
3 BF
71%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.1° 19.3°
3 BF
67%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
21.0° 18.3°
2 BF
65%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
67%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
67%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.3° 19.3°
1 BF
68%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.4° 16.4°
1 BF
51%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.7° 19.7°
1 BF
75%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.8° 19.7°
2 BF
68%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 18.9°
2 BF
65%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
4 BF
68%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
22.1° 18.7°
0 BF
77%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
55%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.6° 19.5°
2 BF
71%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
23.8° 23.2°
4 BF
72%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.0° 19.8°
3 BF
68%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.3°
2 BF
80%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
19°C
19.2° 19.2°
1 BF
69%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
0 BF
69%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
peiraias-limani
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
eurokinissi

Διαβατήριο για εξωστρεφείς επιχειρήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χριστίνα Παπασταθοπούλου
Η πιστοποίηση παρέχει αμοιβαία αναγνώριση σε επίπεδο διεθνούς εμπορίου, για ταχύτερο εκτελωνισμό εμπορευμάτων και αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών.

Απαραίτητη χαρακτηρίζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) τη χορήγηση της ιδιότητας του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε αξιόπιστους οικονομικούς φορείς, τόσο σε επίπεδο απλουστεύσεων που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, όσο και σε επίπεδο διευκολύνσεων στους τελωνειακούς ελέγχους.

Το Επιμελητήριο εξηγεί ότι ο στόχος της έννοιας της εγκεκριμένης επιχείρησης είναι να παρέχει αμοιβαία αναγνώριση σε επίπεδο διεθνούς εμπορίου, γεγονός που σημαίνει ταχύτερο τελωνισμό των εμπορευμάτων και αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών. «Η πιστοποίηση ενός οικονομικού φορέα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται τη συμμόρφωσή του με πολύ αυστηρά κριτήρια. Εάν, δε, ο φορέας επιλέξει να είναι εγκεκριμένος και ως προς τις προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας, τότε η ιδιότητα αυτή αποτελεί πιστοποίηση συναλλακτικής φερεγγυότητας και αξιοπιστίας» επισημαίνει.

Η «άδεια ΑΕΟ» απευθύνεται σε: κατασκευαστές, εξαγωγείς, εισαγωγείς, διαμεταφορείς, διαχειριστές αποθηκών, εκτελωνιστές, μεταφορείς, εταιρείες logistics και ενέργειας. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ΑΕΟ: η AEOC για τελωνειακές απλουστεύσεις, η AEOS για ασφάλεια και προστασία και η AEOF που συνδυάζει τις τελωνειακές απλουστεύσεις με την ασφάλεια και προστασία.

Το ΕΒΕΠ προτρέπει τις επιχειρήσεις-μέλη του, που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, να προβούν στις διαδικασίες χορήγησης της ιδιότητας του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προκειμένου να διευκολυνθούν και να καρπωθούν τα άμεσα, έμμεσα και εθνικά οφέλη.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βασίλης Κορκίδης, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια πιστοποίηση fast track, την οποία έχει ιδιαίτερη σημασία να αξιοποιήσουν οι ελληνικές εισαγωγικές και εξαγωγικές που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τέλος, έκανε γνωστό ότι το ΕΒΕΠ μετά τη συνάντηση με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ανέλαβε την ευθύνη να ενημερώσει, αλλά και να καθοδηγήσει τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις να αποκτήσουν την άδεια ΑΕΟ.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Διαβατήριο για εξωστρεφείς επιχειρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual