Πάει για ζημιές η πώληση του Χρηματιστηρίου

Τρεις μήνες μετά την έναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Euronext και Χρηματιστηρίου Αθήνας και δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της κατ’ αρχήν συμφωνίας τους για την απορρόφηση του Χ.Α. από τον όμιλο που ελέγχει άλλα έξι ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έναντι λογιστικού τιμήματος 415 εκατ. ευρώ, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν σε γκρίζα ζώνη. Κανονικά, μέχρι σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, θα έπρεπε να είχε δημοσιευτεί το πληροφοριακό δελτίο για ενημέρωση των μετόχων, στους οποίους συγκαταλέγονται, πλην Δημοσίου, οι τράπεζες και πολλοί ξένοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές (44,3%), ενώ υψηλή είναι η συμμετοχή ιδιωτών μετόχων (24%), που ενδιαφέρονται διακαώς για την πρόταση ανταλλαγής μετοχών.

Χθες συνεδρίασε για το θέμα το Δ.Σ. της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ), άνευ ανακοινώσεων. Κατά τα φαινόμενα το πληροφοριακό δελτίο για την εξαγορά αναβάλλεται για λίγες, ακόμη, μέρες.

Ενα ερώτημα είναι αν η καθυστέρηση σχετίζεται με τη μεγάλη πτώση της μετοχής του Euronext, με φόντο τις ανησυχίες των αγορών για τις αντοχές της γαλλικής οικονομίας. Υπενθυμίζουμε ότι η πώληση του Χ.Α., υπό τις ευλογίες της κυβέρνησης, είχε συμφωνηθεί στο τέλος του Ιουλίου βάσει της πρότασης Euronext για αγορά τουλάχιστον του 67% του ελληνικού ομίλου με ανταλλαγή 20 μετοχών του στα 7,14 ευρώ με 1 μετοχή του Euronext στην τιμή των 142,7 ευρώ. Από τότε, όμως, η μετοχή του ομίλου στο χρηματιστήριο του Παρισιού έχει πέσει στα 126 ευρώ. Επομένως οι όροι ανταλλαγής θα έπρεπε να αλλάξουν.

Αν ολοκληρωθεί με τους αρχικούς όρους, η ζημία για τους Ελληνες μετόχους και το Δημόσιο θα είναι σημαντική. Η «καρδιά» του προβλήματος -επισημαίνουν καλοί γνώστες της αγοράς- βρίσκεται στη φύση της συναλλαγής. Το Euronext δεν προσφέρει μετρητά, αλλά μόνο τις μετοχές του στην τιμή του Ιουλίου. Ομως, η μετοχή του, βαριά εκτεθειμένη στην προβληματική γαλλική οικονομία, έχει χάσει πάνω από 13% μόνο τον τελευταίο μήνα (βλέπε γράφημα). Αυτή η κατάρρευση συρρικνώνει σημαντικά το προσφερόμενο τίμημα για την ΕΧΑΕ (μόλις 6,69 ευρώ ανά μετοχή).

Αν δεν αλλάξουν οι όροι ανταλλαγής, η ζημιά δεν σταματά στους μετόχους. Αγγίζει και τα δημόσια ταμεία:

● Πρώτον, με άμεση απώλεια εταιρικών φόρων: Το 2024, η κερδοφόρα ΕΧΑΕ κατέβαλε στο ελληνικό κράτος περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ σε φόρο εισοδήματος. Μετά την εξαγορά, τα κέρδη που θα παράγονται στην Ελλάδα θα μεταφέρονται λογιστικά στην έδρα του ομίλου στην Ολλανδία. Σε βάθος εικοσαετίας, μιλάμε για σίγουρη απώλεια της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο.

● Δεύτερον, με απώλεια φόρων στα μερίσματα: Οι Ελληνες μέτοχοι που θα πάρουν ως αντάλλαγμα μετοχές του Euronext θα δουν τη μερισματική τους απόδοση να μειώνεται από 4,4% σε 2,4%. Ο δε φόρος για αυτά τα μερίσματα δεν θα καταβάλλεται στην Ελλάδα (με συντελεστή 5%), αλλά στην Ολλανδία ή τη Γαλλία, με συντελεστές που φτάνουν το 15%. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από εισοδήματα Ελλήνων μετόχων θα φορολογούνται πλέον σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Με αυτά τα δεδομένα, η στάση -και κυρίως η σιωπή- του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ εγείρει ερωτήματα. Ισχυρά επενδυτικά funds, όπως το μαλτέζικο Praude Asset Management αλλά κι ένα ισχυρό μπλοκ Ιταλών και Ελλήνων θεσμικών, αγοράζουν επιθετικά μετοχές, θεωρώντας το συμφωνημένο τίμημα εξευτελιστικά χαμηλό και προετοιμάζουν «αντάρτικο». Ωστόσο, η ηγεσία της ΕΧΑΕ έχει ήδη δεσμευτεί γραπτώς να μην προτείνει καν τη διανομή μερίσματος για το 2024 στους μετόχους!

«Γιατί αυτή η σπουδή; Γιατί, αντί να αξιοποιήσει την πίεση από τα funds και να διαπραγματευτεί καλύτερο τίμημα σε μετρητά, η ηγεσία της ΕΧΑΕ υπερασπίζεται την υπέρ του αγοραστή συμφωνία;» αναρωτιούνται ισχυροί συντελεστές της χρηματιστηριακής αγοράς, επισημαίνοντας μάλιστα ότι τα «κουκιά» για το ελάχιστο απαιτούμενο 67% δεν βγαίνουν, πράγμα που δίνει στην ΕΧΑΕ τεράστια διαπραγματευτική ισχύ. Επομένως -καταλήγουν- οι συνθήκες επιτρέπουν -και επιβάλλουν- στην ΕΧΑΕ να προστατεύσει τους μετόχους της, Δημόσιο και ιδιώτες, και να απαιτήσει από τον Euronext είτε βελτίωση του τιμήματος -με προσθήκη σημαντικού ποσού σε μετρητά-, είτε την πρόβλεψη μιας ελάχιστης αξίας ανταλλάγματος, ανεξάρτητα από την πορεία της μετοχής του Euronext.

Πολύ περισσότερο που η πολυαναμενόμενη εντός του έτους αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς θα σημάνει περισσότερα θεσμικά κεφάλαια, αύξηση τζίρου, υψηλότερη αποτίμηση.