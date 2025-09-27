Ασύλληπτη καθημερινότητα οι θάνατοι εργατών

Πανελλήνια συγκίνηση προκάλεσε ο χαμός του 20χρονου του «Blue Star Chios» λόγω και του δυναμικού αγώνα ναυτεργατικών σωματείων, που νέκρωσαν το λιμάνι του Πειραιά αποτίοντας φόρο τιμής στον νεαρό συνάδελφό τους και απαιτώντας τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος, τα ερωτήματα για το οποίο παραμένουν αναπάντητα τρία 24ωρα μετά. Στα ψιλά όμως πέρασαν οι θάνατοι τριών ακόμα εργατών, από 50 έως 70 ετών, τις ίδιες μέρες, επιβεβαιώνοντας την τάση να πέφτουν θύματα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία αναγκάζονται να δουλεύουν σε χειρωνακτικές εργασίες, εξαιτίας ανεπαρκών ή ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας.

Την περασμένη Τετάρτη ένας 50χρονος έχασε τη ζωή του, επειδή έπεσε πάνω του το αλυσοπρίονο με το οποίο εκτελούσε εργασίες σε δέντρο, στη Χάλκη Λάρισας, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος στο έδαφος.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, τραυματίστηκε στη μηριαία αρτηρία, υπέστη ακατάσχετη αιμορραγία και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Την ίδια μέρα ένας 70χρονος σκοτώθηκε μετά από πτώση σε σκάλα σε πάρκο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις Νέες Καρυές. «Ετσι χτίζονται τα “Ελ Ντοράντο” της πράσινης ανάπτυξης και ενέργειας! Αυτή είναι η διευκόλυνση – η “δίκαιη” που προτείνει το νέο αντεργατικό τερατούργημα, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο! Αυτό το άθλιο μέλλον θέλουν να μας ετοιμάσουν, να δουλεύουμε μέχρι θανάτου για να κερδίζουν τα αφεντικά», σχολίασε το Συνδικάτο Οικοδόμων Λάρισας, που καλεί σε σύσκεψη την ερχόμενη Δευτέρα ενόψει την πανελλαδικής απεργίας την 1η Οκτώβρη.

Να εφαρμοστεί η ΣΣΕ

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η εργοδοσία φέρουν όλη την ευθύνη για τα εγκλήματα στους χώρους εργασίας. Για τα ελλιπή μέτρα προστασίας, με τα μνημόνια έχουν καταργήσει τις μεικτές επιτροπές ελέγχου και στις Επιθεωρήσεις Εργασίας δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό να φτάσουν σε όλους τους χώρους να κάνουν ελέγχους».

Και απαιτεί «ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. 7ωρο-5νθημερο-35ωρο. Υποχρεωτική εφαρμογή τώρα σε όλο το κλάδο της ΣΣΕ εργασίας που έχουμε υπογράψει. Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο-έκτρωμα. Αναγνώριση και διανομή των “υπέρ αγνώστων” ενσήμων. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης».

Να συσταθεί επιτροπή

Προχθές 53χρονος χειριστής κλαρκ εντοπίστηκε νεκρός στη βιομηχανική μονάδα της Αταλάντης. Τον βρήκαν χτυπημένο οι συνάδελφοί του, που τον αναζητούσαν για ώρες, αλλά ήταν αργά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο εργολαβικός εργαζόμενος έπεσε σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σωματεία και φορείς της περιοχής προχώρησαν χθες σε απεργία στο εργοστάσιο, την οποία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Λαμίας. Ζήτησαν απαντήσεις για τις αιτίες του θανατηφόρου περιστατικού, την άμεση απόδοση ευθυνών, τη σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας, την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων υγιεινής και ασφάλειας με σχετικό χρονοδιάγραμμα αλλά και τη λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών, ώστε να γίνουν αυστηρότεροι οι έλεγχοι και οι ποινές για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας.

Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Φθιώτιδας υποστήριξε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να καταργηθεί η ανάθεση εργολαβιών στον όμιλο «3Ε», να απορροφηθούν οι εργαζόμενοι των εργολαβικών εταιριών με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Προηγήθηκε παρέμβαση την περασμένη Πέμπτη κατά την οποία συνδικαλιστές κατήγγειλαν πως εργοδότες δεν τους επέτρεψαν να έρθουν σε επαφή με τους εργαζόμενους με τους οποίους τελικά κατάφεραν να μιλήσουν κατά την αποχώρησή τους. Σημειώνεται ότι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Π.Ε. Φθιώτιδας έχει αναδείξει «την ανυπαρξία προληπτικών ελέγχων, την ανυπαρξία εκπαίδευσης του προσωπικού και την έλλειψη διαβούλευσης των επιχειρήσεων με το προσωπικό για θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Δυστυχώς ο φόρος αίματος που πληρώνει η εργατική τάξη είναι βαρύς».

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της 13ωρης ημερήσιας εργασίας Τα τέσσερα δυστυχήματα ήρθαν να ενισχύσουν τον φόβο που προκαλεί ο αυξανόμενος ρυθμός των νεκρών και των τραυματιών τα τελευταία χρόνια, ο οποίος φέτος καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα έχουν γίνει καθημερινότητα, ως εάν οι ανθρώπινες ζωές δεν είναι παρά τα εξαρτήματα μιας κερδοφόρας μηχανής. Ο εργατικός κόσμος, πολιτικές οργανώσεις και κόμματα έχουν καταδείξει επανειλημμένα τον βαρύνοντα ρόλο των εξαντλητικών ωραρίων, της άγριας εργασιακής εκμετάλλευσης λόγω χαμηλών μισθών και της υποστελέχωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, με κέρδος για τους λίγους, τους εργοδότες που αυθαιρετούν για να γλιτώσουν το κόστος της υλοποίησης μέτρων υγείας και ασφάλειας, ενώ από τον περασμένο Ιούλιο προειδοποιούν για τους κινδύνους στην σωματική και ψυχική υγεία από την ελαστικοποίηση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου. «Δεν χωράει ανθρώπινος νους την ανθρωποθυσία στους χώρους εργασίας στη χώρα μας που έχει λάβει χαρακτηριστικά μεγάλης ανθρωπιστής κρίσης. Το λιγότερο που έχει να κάνει το υπουργείο Εργασίας είναι να αποσύρει το νομοσχέδιο της 13ωρης ημερήσιας εργασίας που θα καταστήσει ακόμα πιο επικίνδυνη και ανθυγιεινή την εργασία στη χώρα μας», ανέφερε ο Ανδρέας Στοϊμενίδης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, γραμματέας ΥΑΕ ΓΣΕΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.

Αρνητικό το Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

«Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή της τραγωδίας να ακούμε επίσημα, θεσμικά, όπως έγινε την Τετάρτη στο Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, την ηγεσία του υπουργείου ότι “οι εργαζόμενοι ζήτησαν το 13ωρο την ημέρα”. Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στη χώρα μας σκοτώνονται ήδη στη δουλειά στην κυριολεξία και μεταφορικά. Το αργότερο σήμερα, απαιτούνται δραστικές πρωτοβουλίες για πολιτική προτεραιοποίηση του ζητήματος ΥΑΕ στο υψηλότερο επίπεδο, συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εμπιστοσύνη στους υπηρεσιακούς παράγοντες και επανεκκίνηση της λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας με την επιστροφή και αναβάθμισή της στο υπουργείο Εργασίας. Επιστροφή στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Τι άλλο να περιμένουμε να γίνει;» διερωτήθηκε ο κ. Στοϊμενίδης.

«Η μόνη δημοκρατική θεσμική οδός είναι η απόσυρση των διατάξεων και η εκκίνηση του τριμερούς διαλόγου από μηδενική βάση με αρχικό πλαίσιο στηριγμένο στις καλές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές»

Ο ίδιος σημειώνει πως η αρνητική στάση απέναντι στο σχέδιο νόμου, η οποία έγινε αισθητή στην πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου, από την πλειοψηφία των φορέων και των μελών του, αποτελεί ηχηρή απάντηση στον κυβερνητικό σχεδιασμό, τόσο για τη διάλυση του συστήματος ΥΑΕ στη χώρα, όσο και την απαξίωση του κοινωνικού και δημοκρατικού διαλόγου. «Η μόνη δημοκρατική θεσμική οδός είναι η απόσυρση των διατάξεων και η εκκίνηση του τριμερούς διαλόγου από μηδενική βάση με αρχικό πλαίσιο στηριγμένο στις καλές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές» συμπλήρωσε, καθώς για την συγκρότηση του νομοσχεδίου δεν ζητήθηκε εισήγηση ούτε από επιτροπή του υπουργείου ούτε από το Συμβούλιο.

Τέλος, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αυτό να συγκληθεί εκ νέου μέχρι την κατάθεση του ν/σ στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ωστόσο, εκπρόσωποι των εργαζομένων, τα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανά τους, απαιτούν από την κυβέρνηση να μην το φέρει στη Βουλή. Με συσκέψεις, δράσεις σε χώρους δουλειάς και εκδηλώσεις κλιμακώνουν τις διαμαρτυρίες απευθύνοντας μαζικό κάλεσμα για τα απεργιακά συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις της χώρας την ερχόμενη Τετάρτη.